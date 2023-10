El acto heroico de Hadar e Itay: salvan a sus gemelos de solo 10 meses antes de ser asesinados por Hamás

Desde el pasado sábado, Hamás ha atacado cruelmente a Israel. Han pasado tres días desde que el grupo terrorista diera el mayor golpe que la población israelí puede recordar. De momento, la cifra de muertos asciende a 1.100 muertos, entre los que se encuentran la pareja Itay y Hadar.

Estos padres, de 30 años, fueron asesinados en su vivienda después de que Hamás derribara la puerta de su casa para matarles. Tan solo tuvieron unos instantes para reaccionar a los ataques de los terroristas en la zona de Kibutz Kfar Gaza, a cinco kilómetros de la Franja de Gaza. Así lo ha explicado el Gobierno de Israel, que ha dado a conocer los primeros nombres de las víctimas de la hecatombe.

Se trata de una de las historias que más conmoción ha generado. Hadar Berdichevsky e Italy eran israelíes, aunque Hadar también tenía nacionalidad chilena, como ha apuntado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Antes de ser asesinados por Hamás, los jóvenes intentaron defenderse y resistir ante las armas de fuego. En ese momento, tuvieron una reacción heroica: salvar a sus bebés, unos gemelos de tan solo 10 meses.

Llevaron a sus hijos al refugio que tenían para dejarlos allí escondidos y protegerlos de los terroristas. Sin embargo, Itay y Hadar no tuvieron la misma suerte y no pudieron sobrevivir a los impactos de Hamás.

Los bebés permanecieron 14 horas solos en el refugio

Los gemelos de Itay y Hadar permanecieron 14 horas en el refugio donde a pocos metros estaban los cadáveres de sus padres. En estas horas, los bebés permanecieron solos, llorando y con hambre, hasta que lograron ser rescatados con vida.

Las autoridades encontraron a los menores en buen estado, aunque deshidratado. Los hijos de la pareja fueron entregados a su abuela, que les hará recordar el gesto de valentía que tuvieron sus padres con ellos.

Itay y Hadar Berdichevsky, de 30 años.



Escondieron a sus hijos gemelos de 10 meses en el refugio mientras terroristas se infiltraban en su casa.



Itay y Hadar fueron asesinados brutalmente tras luchar con valentía contra los terroristas.



El tuit de la cuenta oficial del Estado de Israel en España ya cuenta con más de 26.800 'me gustas', más de 10.800 'retuits' y más de 2.100 comentarios. Entre los que destacan los usuarios que se muestran apenados tras el trágico suceso en el país.

"Duele el alma", "Muy triste, no soporto las guerras" o "Qué espantoso se me parte el alma al leer y ver sus rostros, me los imagino luchando, con la única idea en su corazón de proteger a sus hijos", han sido alguno de los comentarios más relevantes que ha tenido la publicación.

Asimismo, esta conmovedora historia también ha contado con la difusión de Gali Dagan, embajador de Israel en Colombia. "Imagínense el horror. Dos padres aterrados haciendo todo lo que pueden para salvar a sus hijos, que ahora quedan huérfanos", ha escrito.

"Bendita sea la memoria de estos héroes", ha concluido en su mensaje el en la red social X.

