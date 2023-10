Una testigo directo del ataque de Hamás: "Iban disparando a todo el mundo por todas partes"

"Los terroristas estaban por todos lados, con armas automáticas, estaban preparados. Iban árbol por árbol disparando a todo el mundo en todas partes y desde todos los lados. Estaban muy muy cerca de mi". Es el testimonio de Gili Yoskovich, una joven que se encontraba en un festival de música electrónica cerca de uno de los lugares donde comenzó el ataque de Hamás contra Israel este sábado.

La BBC publica este domingo las estremecedoras palabras de la joven que logró zafarse de los disparos "indiscriminados" de los terroristas de Hamás. "Estaba segura de que vendría el ejército, que bajarían de los helicópteros con cuerdas y nos salvarían, pero allí no había nadie, sólo todos esos terroristas", añade.

Justo cuando los terroristas de Hamás se encontraban cerca de donde estaba escondida, Yoskovich logró localizar entre la asustada multitud a los escasos soldados de Israel que se encontraban defendiendo la zona. "Me escondí en una zona dónde había árboles. Tras un tiempo en silencio, comencé a escuchar palabras en ebreo y me acerqué a ellos con las manos en alto para que vieran que no soy ninguna terrorista. Me sacaron en un coche, fui de las primeras personas en salir, hubo gente que estuvo otras dos o tres horas", asegura.

A través de las redes sociales, decenas de usuarios compartieron este sábado el momento en el que el grupo terrorista Hamás dispara indiscriminadamente a un grupo de jóvenes que se encontraba en un festival en Israel. En el concierto se encontraban jóvenes de distintas nacionalidades, aún no se ha podido confirmar el número exacto de personas heridas y desaparecidas durante el evento.

"Quienes intentaron huir les dispararon por ambos lados. Así que lo mejor era esconderse. Lo más loco es cómo es posible que estuvimos allí durante tanto tiempo y no había nadie. Ni el ejército, ni la policía. Nada", remarca.

🇮🇱 | ATENCIÓN: Israel informa que hay al menos 750 personas desaparecidas, la mayoría de las cuales asistían a un festival de música cerca de la frontera con Gaza. pic.twitter.com/2bLgzBF9oN — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 8, 2023

El Ministerio de Salud de Israel elevó esta mañana la cifra de fallecidos tras el peor ataque de Hamás desde Gaza a 300. Su ofensiva deja, por el momento, 313 palestinos muertos en la franja.

Además, Israel ha rescatado a parte de los ciudadanos que eran rehenes de Hamás en las zonas liberadas, aunque no ha facilitado cifras. Según las fuentes oficiales, medio centenar de personas, soldados, pero también civiles, permanecen secuestradas por el grupo dentro de Gaza.

