EEUU amenaza a los talibán con “consecuencias significativas” por vetar a la mujer en la universidad

El Gobierno de Estados Unidos advirtió este martes de que habría "consecuencias significativas" para los talibanes por prohibir el acceso a las mujeres en las universidades de Afganistán. El encargado de hacer el anuncio ha sido el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien en una rueda de prensa condenó en los términos más enérgicos "la indefendible e inaceptable decisión de los talibanes".

Asimismo, Price alertó de que las medidas estadounidenses, que no ha querido detallar, alejarían aún más al régimen de Kabul de la comunidad internacional y apeló a una "serie de herramientas" con las que EEUU y sus aliados cuentan para "hacer que los talibanes rindan cuentas". No obstante, no entró en detalles sobre cuáles serán las medidas tomadas.

Este martes, las mujeres no han podido asistir a las universidades de Afganistán después de que el Gobierno del país publicara una orden "con efecto inmediato y hasta nuevo aviso". Se trata de un nuevo movimiento de opresión del régimen fundamentalista que hace un año, tras hacerse con el poder en agosto, ya prohibió la educación secundaria de las niñas.

La decisión, emitida por el ministro de Educación Superior de los talibanes, Shaikh Nida Muhammad Nadim, fue tomada tras una reunión del gabinete del Gobierno de los islamistas, según una misiva oficial publicada por medios afganos.

Promesas incumplidas

En repetidas ocasiones los islamistas habían prometido que permitirían la educación de las jóvenes una vez que encontraran un modelo de enseñanza que se adecuara a la sharía (ley islámica). No obstante, los talibanes han repetido el comportamiento de su anterior régimen entre 1996 y 2001, cuando en base a una rígida interpretación del islam y su estricto código social prohibieron la asistencia femenina a las escuelas y recluyeron a las mujeres en el hogar.

Estas últimas restricciones, de hecho, se suman a otras en un continuo retroceso de los derechos humanos para las mujeres, como la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del burka o la obligación de ir acompañadas de un familiar masculino en trayectos largos.

"Me invade la ira, la desesperanza, una sensación de impotencia y culpa. Ningún paso adelante y un retroceso tan inmenso para Afganistán en los últimos 16 meses. Tenemos que encontrar formas nuevas y creativas de mantener la luz encendida, para que la lucha continúe", publicó en Twitter la activista afgana Shaharzad Akbar.

Hace escasamente dos meses que miles de jóvenes de todo el país presentaron las pruebas para los ingresos a las universidades, lo que suponía para miles chicas una de las últimas oportunidades para acceder a la educación superior, según recoge la agencia Efe.

Entre ellas se encuentra Fátima Amiri, una joven de la perseguida minoría chií hazara, que perdió uno de sus ojos en un ataque suicida en un centro educativo de Kabul y que aún con las heridas de aquel atentado presentó las pruebas de ingreso y logró un puesto en una de las principales instituciones de Kabul. Estudiar informática "era mi sueño", contó Amiri a Efe cuando se conocieron los resultados de admisión.

