Israel niega la entrada al país a una activista española a la que acusa de boicot

El Gobierno de Israel ha impedido este martes la entrada al país a la ciudadana española Ana Sánchez Mera, a la que ha acusado de ser miembro del Comité Nacional del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones de Israel (BDS).

El ministro del Interior israelí, Aryeh Deri, ha sostenido que "ha ejercido una vez más su autoridad y evitado la entrada de una activista favorable al boicot que quería entrar en Israel para actuar contra el Estado".

Asimismo, ha dicho que Sánchez Mera "es una activista muy importante en una de las principales organizaciones pro boicot, que está causando un gran daño al Estado", tal y como ha recogido la cadena de televisión local Arutz Sheva.

Por ello, Deri ha recalcado que "lo que ocurría en el pasado no continuará (pasando)". "La gente que viene a Israel para incitar al boicot contra nosotros no tendrá permiso para entrar", ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, ha argumentado que "cualquiera que actúe para promover boicots contra Israel no tiene nada que buscar aquí".

"Las normas han cambiado y, como cualquier país normal, Israel no se contendrá a la hora de actuar contra los que intenten dañar al país y a sus ciudadanos", ha sostenido, según la citada cadena.

En este sentido, ha afirmado que "activistas de la organización que actúan como la cabeza de una serpiente para azuzar la destrucción y profundizar las diferencias existentes entre las partes no son bienvenidos".

Reuniones con organizaciones palestinas

El Ministerio que encabeza Erdan ha apuntado que Sánchez Mera "ha apoyado la decisión del Parlamento español de defender los boicots contra Israel, encabezó manifestaciones del BNC en España pidiendo el embargo contra Israel y se ha determinado que realiza actividades para promover boicots contra Israel de manera consistente".

Sánchez Mera es la organizadora del viaje de una delegación de cargos públicos españoles que mantendrán reuniones con las autoridades y organizaciones palestinas.

La delegación está compuesta por Jaume Asens, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; Elena Sevillano e Isabel Serra, diputadas de la Asamblea de Madrid; Susanna Segovia, diputada del Parlamento de Cataluña; Neus Fàbregas Santana, concejala del Ayuntamiento de Valencia; Pablo Híjar, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza; Adrián Martinez de Pinillos, concejal del Ayuntamiento de Cádiz; Mario de la Ossa, concejal del Ayuntamiento de Villarrobledo; y Joan Coma, concejal del Ayuntamiento de Vic.

Prohibición de entrada de activistas

El Gobierno de Israel publicó en enero la lista de 20 organizaciones cuyos activistas tendrán prohibida la entrada al país por su relación con la campaña BDS.

El Gobierno se había negado durante meses a divulgar la lista de organizaciones afectadas. La medida afecta a altos cargos de las mismas así como a otros activistas considerados clave, aunque no ocupen un cargo oficial.

Asimismo, también afecta a políticos que promuevan la campaña de BDS de forma activa, así como a activistas que viajen a Israel en nombre o como parte de una delegación iniciada por alguna de las organizaciones incluidas en la citada lista.

Las afectadas son las europeas BDS France, BDS Italy, BDS Kampagne, Friends of Al Aqsa, Ireland Palestine Comitte of Norway, The European Coordination of Committees and Associations for Palestine, The France Association Palestine Solidarity, The Palestine Committee of Norway, Palestine Solidarity Association of Sweden, Palestine Solidarity Campaign y War on Want.

A ellas se suman las estadounidenses American Friends Service Committee -premiada con el Premio Nobel de la Paz en 1947-, American Muslims for Palestine, Code Pink, Jewish Voice for Peace, National Students for Justice in Palestine, US Campaign for Palestinian Rights. Por último, la lista incluye a BDS Chile, BDS National Committee y BDS South Africa.