Bomberos ucranianos tratan de extinguir un fuego en un edificio residencial en Járkov tras el último ataque ruso. Sofiia Gatilova Reuters

Rusia hace oídos sordos a la tregua de Trump y ataca infraestructura energética en varias regiones de Ucrania

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LO ESENCIAL Las claves El Ejército ruso ha atacado infraestructuras energéticas en las regiones ucranianas de Zhitómir y Járkov. Los ataques suceden tras el anuncio de Donald Trump sobre un supuesto acuerdo de tregua energética entre Moscú y Kiev. Volodímir Zelenski asegura que EEUU no le informó de dicho pacto y exige el cese de los bombardeos rusos para detener los ataques a sus refinerías. Según Axios, el alto el fuego anunciado por la Casa Blanca afectaría únicamente a las refinerías de petróleo.

Una vez más, los anuncios de tregua en lo que atañe a la guerra de Ucrania parecen más palabrería que hechos consumados. Durante la pasada noche, el Ejército ruso ha atacado infraestructura energética ucraniana en la región de Zhitómir, al norte del país, según ha denunciado el jefe de la Administración Militar de la zona, Vitali Buchenko.

El ataque se produce después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara un supuesto acuerdo de alto el fuego con Moscú y Kiev para que ambas partes se abstuvieran de atacar sus respectivas infraestructuras energéticas.

El mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha mostrado dispuesto a sumarse al cese temporal de los bombardeos, pero ha asegurado que Trump no le ha informado de ningún compromiso en este sentido.

Zelenski ya dijo en su discurso a la nación de anoche, grabado horas después del anuncio de Trump, que Rusia había atacado una central eléctrica en la región de Járkov, muy cerca de la frontera rusa.

Según informa el portal Axios, citando fuentes de la Casa Blanca, el alto el fuego únicamente afectaría a las refinerías de petróleo. En su mensaje en la red Truth Social, el presidente estadounidense no especificó las condiciones de la tregua.

Trump anunció la supuesta tregua energética dos días después de relajar las sanciones a Rusia para permitir la venta de diésel ruso en EEUU y en los mercados internacionales. Zelenski denunció que es movimiento permitirá al presidente ruso, Vladímir Putin, ingresar miles de millones de dólares que destinará a seguir financiando la guerra contra Ucrania.

Trump ha exigido a Kiev que deje de atacar las refinerías rusas por el impacto que estos bombardeos tienen sobre la estabilidad del mercado del petróleo y sus derivados. Ucrania ha dejado claro que seguirá atacando las refinerías rusas a menos que el Kremlin ordene el cese de los ataques al sistema energético ucraniano.

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