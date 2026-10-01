Francia convoca un gabinete de crisis tras el incendio de un instituto en Nantes durante las protestas estudiantiles

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LO ESENCIAL Las claves El primer ministro francés convocó un gabinete de crisis tras el incendio de un instituto en Nantes durante protestas estudiantiles. Las manifestaciones estudiantiles se han intensificado, con bloqueos de 356 institutos y universidades, incendios y enfrentamientos con la policía. Los estudiantes exigen mejores condiciones educativas y rechazan la falta de docentes, recortes de becas y supresión de puestos universitarios. El movimiento ha adquirido tintes políticos tras el apoyo del candidato Jean-Luc Mélenchon, lo que ha generado críticas por parte del Gobierno.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó este jueves un gabinete de crisis ante la creciente protesta estudiantil en el país. Las manifestaciones han multiplicado el bloqueo de institutos y universidades, con incendios en algunos de ellos y enfrentamientos con las fuerzas del orden.



Es la respuesta del Ejecutivo a unas protestas que comenzaron hace una semana contra la carencia de docentes y para solicitar mejores condiciones en los centros. Las concentraciones van en aumento, tanto en número como en intensidad.



Los bloqueos de institutos de los primeros días se han trasladado a algunas universidades de todo el país y en algunos casos han degenerado en escenas de violencia urbana.

La más grave es el incendio provocado en un instituto de Nantes, mientras que a las puertas de otros del país se quemaron contenedores.



La vandalización de mobiliario urbano se ha extendido por diferentes ciudades, así como los enfrentamientos con las fuerzas del orden, que han intervenido para disolver algunas concentraciones.



El ministro del Interior, Laurent Nuñez, consideró este miércoles que esos disturbios responden a actos de "violencia urbana" y prometió una intervención policial en cada caso.



Según sus cuentas, 356 institutos fueron bloqueados el miércoles, frente a los 338 del día anterior, y 625 personas fueron detenidas, mientras que 83 agentes resultaron heridos.

"La gravedad de las agresiones, especialmente contra las fuerzas de seguridad, así como de los daños y de algunas acciones contra el personal y los profesores, es importante", mantuvo Nuñez.

Estudiantes cortan la calle junto al Lycée Paul Eluard de Saint-Denis REUTERS/Abdul Saboor

El ministro de Interior defendió la actuación de las fuerzas de seguridad, que, según dijo, intervinieron de forma "extremadamente proporcionada" y en coordinación con los responsables de los centros educativos para evitar incidentes más graves.



"La violencia no es jamás legítima", subrayó el ministro del Interior, que calificó de "muy graves" las manifestaciones efectuadas hoy por el alcalde de Saint-Denis (afueras de París), el izquierdista Bally Bagayoko, que justificó los actos violentos "en un momento dado".



"El derecho a manifestarse es una libertad fundamental que no puede servir de pretexto a tales actos", sostuvo por su parte el ministro de Educación, Édouard Geffray, quien calificó las agresiones de "incalificables".

Un manifestante trata de patear un bote de humo durante las protestas en Saint-Denis. REUTERS/Abdul Saboor

"Llevar reivindicaciones es un derecho. Golpear, amenazar, quemar o impedir que los demás estudien no lo es", afirmó en un mensaje en redes sociales en el que denunció disparos de mortero o amenazas de muerte a profesores.



El ministro afirmó que se habían adoptado medidas para garantizar la protección del personal y que se habían iniciado acciones judiciales.

La movilización estudiantil, que pide mejores condiciones educativas, acabar con la supresión de puestos universitarios o el recorte de becas, comenzó la pasada semana en la región de París y se ha ido extendiendo por todo el país.

El Ejecutivo anunció la creación de una plataforma de concertación para debatir sobre esos problemas, pero los sindicatos estudiantiles llamaron a proseguir los bloqueos de centros.



El movimiento ha tomado también una derivada política en plena campaña por las presidenciales del año próximo, sobre todo después de que el candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon apoyara a los manifestantes.

Esta postura le valió críticas del Ejecutivo y de otros candidatos, que lo consideraron un llamamiento a la violencia.