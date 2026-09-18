Ley marcial, voto a domicilio y satélites de Putin: así votan las cinco regiones ocupadas de Ucrania en las legislativas rusas

El partido Rusia Unida domina el proceso, mientras que la ciudadanía rusa fue impuesta a los habitantes ocupados y se emplean prácticas de clientelismo para ganar simpatías.

En estas zonas ocupadas no se garantiza la transparencia electoral, con ausencia de videovigilancia, datos públicos de comisiones y denuncias de la ONU sobre restricciones a derechos y libertades.

Los residentes de Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón votan bajo ley marcial, con urnas móviles y fuerte presencia de militares y policías rusos.

Rusia celebra sus primeras elecciones legislativas desde la invasión a gran escala de Ucrania, incluyendo por primera vez a regiones ucranianas ocupadas.

Rusia celebra a partir de este viernes sus primeras elecciones legislativas desde que Vladímir Putin ordenó la invasión a gran escala de Ucrania. El sistema renovará los 450 asientos de la Duma Estatal, un instrumento al servicio del Kremlin para mantener a pleno rendimiento la maquinaria bélica en Ucrania.

No habrá sorpresas, pues el putinista Rusia Unida conservará la mayoría; pero sí habrá novedades, porque las regiones ucranianas anexionadas de forma ilegal tendrán por primera vez representación en la Cámara baja del Parlamento de la Federación Rusa. Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón enviarán a Moscú a sus delegados elegidos en distritos uninominales.

Bien es cierto que Putin implicó a los residentes de las áreas ocupadas de Donetsk y Lugansk en el referéndum constitucional de 2020 que puso a cero su contador de mandatos presidenciales. Crimea es caso aparte. La península anexionada en 2014 goza de representación en la Duma desde 2016.

Muchos ciudadanos ucranianos que residían en las zonas bajo ocupación militar rusa también participaron en las últimas elecciones a la Duma, celebradas en septiembre de 2021, aunque tuvieron que viajar entonces a la vecina región rusa de Rostov para introducir el sobre en la urna.

En aquellos comicios, Rusia Unida obtuvo el 78 % de los votos del electorado procedente de las partes ocupadas de Lugansk y Donetsk. El mismo guion se repitió en las presidenciales de marzo de 2024. Putin concentró el 95,3 % de los votos en Donetsk y el 94,1 % en Lugansk. Un porcentaje mayor que el 88 % que cosechó en territorio ruso.

Como entonces, ahora tampoco habrá garantías. En los territorios ucranianos ocupados, las autoridades rusas no publican las direcciones de los centros de votación, ni comparten los datos de los miembros de las comisiones ni aplican la videovigilancia habitual.

A estas condiciones se suma el informe que la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU emitió el pasado mes de marzo, que constataba las medidas discriminatorias sistemáticas por parte de Rusia en los territorios ocupados, la imposición a los residentes para obtener la ciudadanía rusa y restricciones a las libertades fundamentales.

Una votante sale de su casa para depositar su papeleta. Alexander Ermochenko Reuters

Según la evaluación de las Naciones Unidas, para muchos habitantes estas condiciones prácticamente no dejaban la libre elección necesaria para continuar viviendo en el territorio ocupado. Los comicios tienen lugar en este contexto.

Un mes electoral

En Rusia, los centros electorales abren sus puertas este viernes y permanecerán operativos hasta el domingo. En Novorrosiya o Nueva Rusia, la denominación que utiliza la propaganda rusa para referirse a las regiones ucranianas anexionadas, el proceso electoral comenzó hace unas cuantas semanas, aunque mediante métodos de votación alternativos.

Circulan por estas regiones los llamados "equipos electorales", grupos de funcionarios de la Comisión Electoral Central (CEC) que cubren la geografía rural del este de Ucrania con urnas portátiles y cabinas de votación. Disfrutan de la compañía de militares y policías rusos, encargados de supervisar el proceso.

"Si usted no puede acudir a las urnas, las urnas acudirán a usted". El Kremlin sostiene que este anómalo método de votación responde a la ley marcial en vigor, y asegura que las medidas buscan garantizar la seguridad de los votantes y los funcionarios.

"Irónicamente, las elecciones destinadas a demostrar normalidad y continuidad institucional están teniendo lugar en una situación que las autoridades describen como de emergencia", apunta la politóloga Irina Busygina. Tanto, que el régimen debatió en primavera la posibilidad de posponer o cancelar las elecciones por la guerra.

Sin embargo, el temor de que un aplazamiento enviara una señal de debilidad manifiesta, el Kremlin permitió que las elecciones siguieran adelante, y el propio Putin enfatizó en público a finales de agosto que habría elecciones incluso en condiciones difíciles.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) recomienda a sus ciudadanos no participar en el proceso y recuerda que la acción de organizar o promover elecciones en el exterior conlleva penas de hasta 10 años de prisión bajo la legislación ucraniana.

Putin lleva tiempo preparando el terreno para incorporar a los distintos procesos electorales a las llamadas "nuevas regiones" de Rusia, es decir, a las regiones ucranianas bajo ocupación militar. En 2019, el Gobierno ruso empezó a otorgar la ciudadanía por vía exprés a los residentes de Donetsk y Lugansk.

Justo después de la invasión, Putin convirtió en obligatoria la ciudadanía rusa para los residentes de los territorios ocupados, y en 2023, el Kremlin organizó un proceso electoral para elegir a los llamados órganos de poder local. Ganó Rusia Unida.

Una votante deposita su papeleta en una urna móvil. Alexander Ermochenko Reuters

Entre 2014 y 2026, la proporción de funcionarios rusos en la administración de Donetsk pasó del 13 % al 48 %, según los datos del medio local Realna Gazeta. En Lugansk, aumentó del 3% al 35%, aunque los locales siguen representando la mayoría entre los altos funcionarios.

Los problemas que enfrentan los residentes en estas áreas derivan de la guerra. La falta de agua, el déficit de combustible, la carencia de alimentos, la cercanía del frente de combate y el encarecimiento de la vivienda ante la llegada de población rusa. Sin embargo, como explica el politólogo ucraniano Kostiantyn Batozsky, nadie hablará del tema.

"Los candidatos no se aferrarán a las agendas locales. Esto será, como siempre en Rusia, más un elemento de plebiscito personal hacia Putin", subraya el director de la Agencia de Desarrollo de Priazovia en declaraciones a Radio Free Europe/Radio Liberty.

"La cuestión radicará en que Putin necesita apoyo a título personal", apunta Batozsky. "Y estos problemas locales los ahogarán en el tradicional pegamento; en Rusia Unida este es un mecanismo ya ensayado".

"Crean diversos fondos sociales regionales y otras sociedades de buenas obras que simplemente se dedican a hacer buenas acciones: instalar parques infantiles, repartir regalos a los votantes, lo que en Ucrania se conoce como grechka (clientelismo electoral). Y de esta manera intentan ganarse la simpatía de la gente a nivel local", explica.