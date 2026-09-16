¿Infiltración rusa o protesta de agricultores?: Países Bajos investiga el sabotaje más grave a su red ferroviaria

El primer ministro Rob Jetten condenó el sabotaje y advirtió que estas acciones superan los límites de la protesta legítima en una jornada clave para la política neerlandesa.

El acto coincidió con incendios provocados por agricultores en protesta contra las políticas ambientales del gobierno, aunque no hay pruebas de que ambos hechos estén relacionados.

ProRail y la policía investigan la autoría del sabotaje, mientras refuerzan la vigilancia en las zonas afectadas; se descartan accidentes gracias al buen funcionamiento de los sistemas.

Un sabotaje masivo paralizó parte del tráfico ferroviario en Países Bajos tras colocar objetos en las vías en al menos 35 puntos, coincidiendo con el Prinsjesdag.

Un sabotaje paralizó este martes parte del tráfico ferroviario en Países Bajos. Una serie de objetos obstruyeron las vías en numerosos puntos del país, coincidiendo con la jornada de inauguración del curso político, conocida como Prinsjesdag (Día de los Presupuestos, en español), cuando el Gobierno presenta sus cuentas y sus principales líneas de acción para el próximo año.

La empresa pública responsable de la infraestructura ferroviaria, ProRail, registró al menos 35 incidencias por materiales colocados sobre las vías, que provocaron cancelaciones y retrasos principalmente en el centro, norte y este del país, y apuntó desde el primer momento a "una alteración deliberada del tráfico ferroviario provocada por una acción humana".

"En varios puntos de la red ferroviaria se han encontrado materiales que fueron colocados allí deliberadamente", anunció la portavoz de ProRail, Joke van der Cruysen, quien constató que el acto "parece tratarse de un sabotaje de las vías ferroviarias" y celebró que los sistemas hubieran funcionado correctamente y no hubiera habido accidentes.

Entre los objetos encontrados había tubos colocados en los cambios de agujas y cables utilizados para conectar partes de las vías, lo que puede interferir con los sistemas que detectan la presencia de trenes y alterar la señalización. Algunos volvieron a aparecer después de que sus trabajadores hubieran despejado las vías.

"Retiramos los materiales encontrados sobre las vías, pero después volvimos a recibir una notificación de una incidencia en el mismo lugar", explicó la compañía nacional de ferrocarriles NS, que comenzó a restablecer gradualmente el servicio durante la tarde, aunque pidió a los pasajeros que comprobaran sus trayectos antes de acudir a las estaciones.

La Policía neerlandesa abrió una investigación para determinar la autoría del sabotaje, y ProRail reforzó la vigilancia con cámaras y patrullas en los puntos afectados. "La policía y los servicios de seguridad están trabajando para localizar a los culpables y determinar cuál es el móvil", subrayó el primer ministro, Rob Jetten, desde La Haya.

El rey Guillermo Alejandro, acompañado por la reina Máxima, lee el discurso de apertura con motivo de Prinsjesdag. Robin Van Lonkhuijsen EFE

La acción coincidió con una serie de incendios provocados junto a carreteras y autopistas en diferentes zonas de Países Bajos, algunos con fardos de heno, palés y neumáticos. Varios grupos de agricultores reivindicaron la autoría de los incendios como parte de sus protestas contra las políticas del Gobierno para reducir las emisiones de nitrógeno.

El sabotaje desvió la atención de La Haya, del discurso del Trono del rey Guillermo Alejandro y del maletín presupuestario incluso antes de que comenzara el programa oficial del Prinsjesdag.

El primer ministro declaró que la jornada "es la fiesta de la democracia, y eso también incluye que las personas que no están de acuerdo con su gabinete hagan oír su voz, pero lo que hemos visto hoy realmente sobrepasó todos los límites". "No podemos tomarnos esto a la ligera", insistió Jetten, que evitó especular sobre los posibles autores.

"Nos están asfixiando", denunció Sieta van Keimpema, vicepresidenta de FDF, uno de los principales grupos de protesta agrícola del país. "Países Bajos tiene que saber hasta qué punto se sienten desesperadas las familias agricultoras".

El primer ministro Rob Jetten, en el Teatro Real con motivo de Prinsjesdag en La Haya. Robin Van Lonkhuijsen EFE

La posibilidad de realizar este tipo de acciones había sido discutida durante las últimas semanas, reconoció la propia Van Keimpema, aunque los grupos regionales decidieron de forma independiente si participaban y dónde.

Sin embargo, no existe por ahora ninguna prueba de que los incendios y el sabotaje ferroviario estén relacionados, y las autoridades no han atribuido la colocación de objetos sobre las vías a los agricultores.

El líder de FDF, Mark van den Oever, declaró en la cadena pública NOS que no le sorprendería que algunos agricultores hubieran participado en acciones de protesta, pero aseguró que estas no habían sido organizadas por el grupo.

La organización de agricultores y horticultores LTO Nederland lamentó que se hubieran cruzado varias líneas rojas. "El sabotaje no tiene nada que ver con el derecho de manifestación, y quien esté detrás de esto debería preguntarse seriamente a qué intereses está sirviendo", expresó su portavoz.

En cambio, el presidente de Agractie, Erik Luiten, declaró que "los líderes de los grupos de tractores llegaron a la conclusión de que las acciones respetuosas con el público tienen demasiado poco efecto".

Este martes, una de las principales jornadas políticas del calendario neerlandés, el rey Guillermo Alejandro pronunció un discurso con las principales líneas políticas del Gobierno y pidió sentido de comunidad "como antídoto contra la polarización".

El monarca enumeró, asimismo, varios problemas que "llevan demasiado tiempo esperando una solución", entre las que incluyó la vivienda, la democracia, el sistema social, la seguridad y... las emisiones de nitrógeno.