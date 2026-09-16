El expresidente de Kosovo, Hashim Thaci, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de guerra en el conflicto con Serbia

Hashim Thaci, expresidente de Kosovo, en una imagen de archivo en La Haya. Reuters

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Las claves Generado con IA El expresidente de Kosovo, Hashim Thaci, ha sido condenado a 25 años de cárcel por crímenes de guerra cometidos durante el conflicto con Serbia entre 1998 y 1999. El Tribunal Especial para Kosovo le considera responsable de asesinatos, torturas y detenciones ilegales como líder del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK). Thaci ha sido declarado culpable de la muerte de 96 oponentes políticos y supuestos colaboradores de las fuerzas serbias. La sentencia ha generado protestas y manifestaciones en Pristina, donde miles de seguidores expresaron su apoyo a Thaci.

El Tribunal Especial para Kosovo (TEK) de La Haya ha declarado culpable al expresidente kosovar Hashim Thaci de crímenes de guerra cometidos durante el conflicto en ese territorio entre 1998-1999, en un histórico proceso contra uno de los principales dirigentes del antiguo Ejército de Liberación de Kosovo (UCK).

Thaci, de 58 años, ha sido condenado a 25 años de cárcel por asesinatos, torturas y detenciones ilegales como máximo responsable del grupo paramilitar durante su guerra abierta para independizarse de Serbia. El tribunal le ha atribuido las muertes de 96 oponentes políticos y supuestos colaboradores de las fuerzas de seguridad serbias.

El fallo considera que el exmandatario kosovar, que ha permanecido en silencio durante la lectura de la sentencia, "participó activamente y alentó los crímenes".

Un hombre con uniforme militar reacciona al fallo condenatorio de Hashim Thaci. Valdrin Xhemaj Reuters

El caso había generado una gran expectación en Kosovo y Serbia, donde el legado del conflicto y la declaración de independencia de Kosovo en 2008 siguen siendo foco de tensiones entre ambos países.

Thaci sigue siendo una figura venerada por muchos albanokosovares, mientras que el tribunal en sí es profundamente impopular en su tierra. En Pristina, de hecho, miles de personas que seguían el veredicto en una pantalla gigante abuchearon la decisión y corearon "Thaci, Thaci" mientras algunos rompían a llorar.

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