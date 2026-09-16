El Parlamento Europeo condena el "ataque" y la "invasión" de Ceuta y exige una "investigación independiente"

El Parlamento Europeo advierte sobre el uso de flujos migratorios como herramienta de "guerra híbrida" y solicita mayor cooperación entre Estados miembros y con la OTAN para enfrentar amenazas similares.

Se rechazaron enmiendas impulsadas por Vox y apoyadas por el PP español que pedían revisar la financiación de la UE a Marruecos para gestión migratoria, al no contar con respaldo suficiente.

La Eurocámara exige una investigación independiente y exhaustiva para determinar la responsabilidad y los objetivos detrás de los ataques en Ceuta.

El Parlamento Europeo condena el "ataque" e "invasión" migratoria en Ceuta ocurridos los días 30 y 31 de julio, calificándolo de ataque a la integridad territorial de un Estado miembro.

El Parlamento Europeo ha condenado este miércoles "enérgicamente" el "ataque" migratorio contra la frontera sur de la UE en Ceuta, perpetrado los días 30 y 31 de julio, así como la posterior "invasión" de la ciudad, y ha reclamado una "investigación independiente y exhaustiva" para identificar a los responsables.

La Eurocámara considera que la avalancha migratoria contra la ciudad autónoma constituye "un ataque a la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro", en el que se utilizaron "los flujos migratorios irregulares" como instrumento de "guerra híbrida" contra España.

La referencia a la crisis de Ceuta se ha incorporado a un informe del Parlamento Europeo sobre el aumento de las amenazas híbridas contra la UE mediante una enmienda presentada por la propia ponente, la eurodiputada lituana del PPE Rasa Jukneviciene. El texto ha sido aprobado por 435 votos a favor, 209 en contra y 13 abstenciones.

La Eurocámara, sin embargo, ha rechazado otras dos enmiendas promovidas por Vox que pedían a Bruselas "revisar urgentemente toda la financiación de la Unión facilitada a Marruecos para la gestión de la migración y el control fronterizo", señalando implícitamente a Rabat como responsable último del ataque migratorio contra Ceuta.

Las enmiendas contaban con el respaldo de los eurodiputados del PP español, pero no han prosperado porque no han recibido el apoyo del resto del grupo popular europeo. Socialistas, liberales, verdes e izquierda también han votado en contra.

El eurodiputado del PP Nicolás Pascual de la Parte ha dicho que "lo ocurrido en Ceuta no puede reducirse a una crisis migratoria", sino que constituye "un ataque a la integridad territorial de España y, por tanto, a una frontera exterior de la Unión Europea, en el que la inmigración irregular fue utilizada como instrumento de presión y desestabilización".

"Europa no puede mirar hacia otro lado", ha resaltado Pascual de la Parte

La resolución final aprobada este miércoles "condena enérgicamente el ataque a la frontera meridional de la Unión en la ciudad de Ceuta, perpetrado los días 30 y 31 de julio de 2026, así como la posterior invasión de la ciudad, que constituye un ataque a la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro".

El Parlamento Europeo "lamenta el uso de los flujos migratorios irregulares como instrumento de guerra híbrida dirigido contra la estabilidad y la seguridad de un Estado miembro" y reclama "una investigación independiente y exhaustiva" que permita "aclarar la responsabilidad de la planificación y la ejecución de los ataques y determinar los objetivos perseguidos".

Los eurodiputados tienen previsto aprobar este jueves otra resolución dedicada íntegramente a la crisis de Ceuta. Los grupos políticos han presentado hasta siete borradores distintos y no han logrado acordar un texto de compromiso. El resultado de la votación de mañana, por tanto, sigue abierto.

En el informe sobre las amenazas híbridas aprobado este miércoles, la Eurocámara identifica a Rusia -directamente o a través de otros, como Bielorrusia- como el principal peligro. China, Irán y Corea del Norte también están detrás de algunos ataques.

Los Estados miembros deben compartir más información de inteligencia y reforzar la coordinación para la detección temprana de este tipo de amenazas, reclama el Parlamento Europeo.

Por último, el informe pide una mayor cooperación entre la Unión y la OTAN para reforzar la preparación, la resiliencia y la disuasión de Europa frente a las amenazas híbridas.