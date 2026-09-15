Un presunto sabotaje colapsa el sistema ferroviario de Países Bajos: hallan tuberías de dos metros en las vías del tren

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Las claves Generado con IA El sistema ferroviario en el centro y norte de Países Bajos colapsó tras el hallazgo de tuberías de hasta dos metros insertadas deliberadamente en las vías. El sabotaje provocó la activación de las señales de alerta, deteniendo trenes y bloqueando pasos a nivel, lo que afectó tanto el tráfico ferroviario como el de carretera. No se han registrado heridos, aunque un tren chocó con una de las tuberías en Steenwijk; la policía investiga el incidente, calificado como sin precedentes en el país. El impacto se extendió a Bélgica y Francia, donde se investiga si otros incidentes ferroviarios recientes pueden estar relacionados con sabotaje.

Los servicios ferroviarios en el centro y norte de Países Bajos se han visto interrumpidos a primera hora del martes, en plena hora punta, por el hallazgo de objetos extraños adheridos "deliberadamente" a las vías, informa el operador de infraestructuras ProRail. Se han registrado al menos 20 incidentes en lo que se califica como sabotaje.

Según imágenes emitidas por la emisora pública NOS, se han encontrado tuberías de entre metro y medio y dos metros insertadas en las vías. Además del riesgo de descarrilamiento, estos objetos han provocado que el sistema de alerta automático interprete que las vías están ocupadas, activando señales rojas que prohíben la circulación.

Las alertas empezaron a registrarse a las 5:30h de la mañana. En Steenwijk (Overijssel), un tren llegó a chocar con una de estas tuberías, sin que el convoy llegase a descarrilar y sin causar heridos.

"En este punto de la investigación, parece tratarse de una disrupción deliberada de los servicios ferroviarios provocado por la mano del hombre. Todavía se desconoce quién puede estar detrás y qué motivos tiene", comunica el operador, añadiendo que la Policía Nacional neerlandesa está investigando.

Las interrupciones han afectado principalmente a los nudos ferroviarios en Zwolle, Deventer y Amersfoort, así como a la circulación entre Utrecht y Arnhem, Amersfoort y Deventer, y Apeldoorn y Deventer, informa TRT Netherlands.

Railway sabotage in the Netherlands:



Dutch ProRail says materials were deliberately placed on railway tracks at several locations in central Netherlands, causing track-circuit failures and major disruption around Zwolle, Deventer and Amersfoort during the morning rush hour.… pic.twitter.com/29kOmr1fMO — Roland Vergeer (@digint31) September 15, 2026

El servicio de Ferrocarriles Neerlandeses (NS) no ha podido habilitar servicios de autobuses alternativos , informan, debido al elevado número de rutas y pasajeros afectados. Para complicar la situación, el sabotaje del sistema de seguridad ha provocado el cierre de los pasos a nivel, interrumpiendo también la circulación por carretera.

Las Fuerzas de Seguridad han recogido evidencias en localidades como Veenendaal, Deventer, Barneveld, Twello, Brummen, Putten y Lunteren. La Secretaria de Estado Annet Bertram ha calificado este acto deliberado como "especialmente preocupante".

Citado por el medio, el profesor de Tráfico Ferroviario Rob Goverde (Universidad Técnica de Delft) afirma que se trata de un sabotaje sin precedentes en los Países Bajos, pero que es relativamente fácil de realizar.

La empresa gestora ProRail y las distintas subcontratadas han inspeccionado los tramos de vía afectados para despejarlas a lo largo de la mañana. El servicio ha podido ser reanudado en algunos tramos, como la conexión entre Utrecht y Gouda, que se reactivó durante la mañana.

En la vecina Bélgica el impacto ha sido limitado. El gestor de la infraestructura ferroviaria, Infrabel, y el NMBS informaron de que no se registraron incidentes en el país. Sólo se canceló un viaje de ida y vuelta de un tren Eurocity entre Róterdam y Bruselas debido a un fallo en un cambio de vía en Róterdam.

Sin embargo, en la vecina Francia, el incidente se ha relacionado con el descarrilamiento de un tren el pasado viernes en Normandía, con varios medios apuntando a un posible caso de sabotaje. Se encontró una sección de raíl desprendida de la vía.

No obstante, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nunez, ha pedido "precaución" mientras prosigue la investigación, asegurando que las autoridades "no descartan ninguna hipótesis".