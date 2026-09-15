Marruecos usa las palabras de Sánchez para exculparse ante los eurodiputados por Ceuta y promete readmitir a menores

Mohamed VI, con su hijo, Moulay El Hassan, en el Palacio Real de Tetuán, en las celebraciones del Día del Trono, que conmemoraban sus 27 años de reinado. MAP

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Las claves Generado con IA Marruecos ha enviado un correo a eurodiputados apoyándose en declaraciones del Gobierno de Sánchez para desvincularse de la responsabilidad en la crisis migratoria de Ceuta. Rabat atribuye la avalancha migratoria a campañas de desinformación en redes sociales y a redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de seres humanos. El Gobierno marroquí promete readmitir a todos los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio, incluidos menores. Marruecos defiende su cooperación con España y la UE, afirmando que ha impedido más de 227.000 intentos de cruces irregulares entre 2023 y 2025.

En las horas previas al debate sobre el ataque migratorio contra Ceuta en el Parlamento Europeo, Marruecos ha enviado un correo electrónico a una serie de eurodiputados en el que se apoya en las declaraciones del Gobierno de Pedro Sánchez para desvincularse de cualquier responsabilidad y vuelve a comprometerse a readmitir a todos los migrantes que entraron irregularmente en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio, incluidos los menores.

En un intento de evitar la condena de la Eurocámara, Rabat atribuye la avalancha migratoria a una campaña de desinformación difundida en redes sociales y a la actuación de las redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de seres humanos.

Los eurodiputados del PP y de Vox -que ya han acusado a Marruecos de estar detrás de la crisis en Ceuta- aseguran que no han recibido el correo, remitido por la representación permanente de Rabat ante la UE y la OTAN.

La existencia de esta comunicación de Rabat ha sido desvelada por la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, durante el debate sobre Ceuta celebrado este martes en el pleno de la Eurocámara.

"A la luz de los lamentables acontecimientos del 30 de julio de 2026, las autoridades marroquíes están trabajando para determinar las causas y los actores responsables de esta situación. Ello incluye examinar el papel manifiesto desempeñado por la desinformación difundida a través de las redes sociales, así como la manipulación de personas vulnerables por parte de redes de tráfico ilícito de migrantes y de trata de seres humanos", dice el correo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

"El Gobierno español ha declarado públicamente que la información de que disponía no permitía responsabilizar a Marruecos de estos acontecimientos. También ha reconocido la cooperación rápida y activa de Marruecos para facilitar el retorno de la gran mayoría de los migrantes en situación irregular", destaca el Gobierno de Rabat.

"¿Qué interés tendría Marruecos en provocar una grave crisis con España y la Unión Europea, especialmente en un momento en el que la UE es el primer socio de Marruecos y las relaciones entre Marruecos y la UE están experimentando un nuevo proceso de fortalecimiento y consolidación?", prosigue el texto.

"¿Habría provocado deliberadamente Marruecos una crisis migratoria el día de la celebración nacional del Reino, el Día del Trono, una fecha de gran carga simbólica en la que Marruecos celebra los logros del Reino?", insiste Rabat.

Las autoridades marroquíes justifican además la pasividad de sus guardias de fronteras los días 30 y 31 de julio alegando que "la llegada repentina de varias decenas de miles de personas en un periodo de tiempo muy corto, muchas de las cuales estaban decididas a cruzar el Mediterráneo poniendo en riesgo sus vidas, no puede abordarse mediante el uso de la fuerza letal".

"En cualquier caso, para Marruecos, el uso de dicha fuerza tampoco puede considerarse un medio ni una solución, de conformidad con las normas de actuación aplicables a la gestión de los flujos migratorios".

El Gobierno de Rabat subraya que "ha cumplido sistemáticamente sus compromisos con España y la Unión Europea" en materia migratoria.

"En estrecha cooperación con sus socios europeos, las autoridades marroquíes impiden cada año más de 75.000 intentos de cruces irregulares (entre 2023 y 2025 se impidieron 227.000 intentos) y han desmantelado redes de tráfico ilícito de migrantes y de trata de seres humanos (entre 2023 y 2025 se desmantelaron más de 1.050 redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de seres humanos)".

"Dada la naturaleza excepcional, la magnitud y la complejidad de esta lamentable situación, Marruecos se ha comprometido a readmitir a todas las personas afectadas, incluidos los ciudadanos marroquíes, los menores no acompañados y los nacionales de terceros países", concluye el correo.