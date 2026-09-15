Italia prolonga otros 15 días la suspensión del espacio Schengen con España por la crisis en Ceuta

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Italia prolonga 15 días más la suspensión del espacio Schengen con España por la crisis migratoria en Ceuta. El gobierno italiano justifica la medida por riesgos de seguridad interna y posible infiltración terrorista. España responde prorrogando también los controles fronterizos en puertos y aeropuertos con conexión directa con Italia hasta el 8 de octubre. Desde el inicio de la medida, Italia ha controlado a más de 180.000 viajeros, rechazado la entrada a 31 personas y detenido a seis.

El gobierno de Giorgia Meloni ha decidido prolongar otros quince días la suspensión del espacio Schengen entre Italia y España, según ha informado el ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi.

Piantedosi alega que "persisten los riesgos significativos para la seguridad interna, así como un potencial riesgo vinculado a la posible infiltración de terroristas".

Italia reintrodujo por primera vez los controles fronterizos con España el 31 de julio y entraron en efecto el 1 de agosto como respuesta a la invasión migratoria de Ceuta. Desde entonces, ha ido prorrogando la medida en intervalos de 15 días.

Como respuesta, España ha comunicado este martes a la Unión Europea la decisión prorrogar durante quince días los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana.

Estos controles fueron reintroducidos por España el pasado 8 de agosto y prorrogados por primera vez hasta el próximo 23 de septiembre.

El Gobierno considera que "se mantienen las circunstancias que motivaron la adopción de esta medida", por lo que ha decidió prolongarla hasta el próximo 8 de octubre, "sin perjuicio de que un cambio de dichas circunstancias pueda aconsejar una modificación del plazo previsto".

Un riesgo de "infiltración terrorista"

Piantedosi anunció la extensión de los controles para otra quincena después de reunirse con el Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad en las Fronteras, según se lee en un comunicado de su Ministerio.



"La medida se consideró necesaria tras las comprobaciones realizadas por el Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad de las Fronteras, que se reunió esta mañana. Siguen existiendo elevados niveles de riesgo para la seguridad interna, además de un posible peligro relacionado con eventuales infiltraciones terroristas", alegó en la nota.

Piantedosi ya ha comunicado esta prórroga a la Comisión Europea y a sus homólogos comunitarios. El Gobierno de la conservadora Meloni impuso este tipo de controles alegando necesidades de "seguridad nacional" ante la crisis en Ceuta.

Esa suspensión ha supuesto la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España, que en cualquier caso son aleatorios.



Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez exigió a Roma, sin éxito, el levantamiento de estas restricciones y respondió con la suspensión de Schengen con Italia hasta el 7 de septiembre, aplicando también controles a los viajeros procedentes de este país.



El pasado 31 de agosto, tras un mes de esta medida, Italia aseguró que había controlado a más de 180.000 viajeros procedentes de España en sus fronteras. Además ha rechazado la entrada a 31 personas, entre ellas ocho marroquíes, y detenido a otras seis.