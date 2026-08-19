El exministro de Defensa de Ucrania expulsado por Zelenski exige elecciones: "El Estado debe estar a la altura de su pueblo"

El exministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, en una rueda de prensa en julio. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El exministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, ha exigido elecciones pese a la guerra y critica una "crisis sistémica de gobernanza" bajo el Gobierno de Zelenski. Fedorov denuncia la corrupción y los continuos cambios en el gabinete, y pide un mecanismo legal para celebrar comicios incluso en tiempos de conflicto. Miles de ucranianos protestaron tras la destitución de Fedorov, quien fue apartado por sus diferencias con el comandante en jefe del Ejército, Oleksandr Syrskyi. El Gobierno ha propuesto a Yevhenii Khmara como nuevo ministro de Defensa, mientras continúan las protestas en apoyo a Fedorov en Kiev.

El exministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, ha exigido elecciones cuando la guerra con Rusia sigue activa y los ataques con drones contra Moscú se han intensificado. En un vídeo compartido en YouTube, ha denunciado una "crisis sistémica de gobernanza" por los continuos cambios en el gabinete de Gobierno del presidente Volodímir Zelenski.

Esta es la primera vez que una figura pública ucraniana exige que se celebren comicios desde que Rusia invadió en 2022 parte del territorio. Por otro lado, la legislación nacional prohíbe convocar elecciones en tiempo de guerra.

"Nuestro pueblo lleva mucho tiempo preparado para un país diferente", ha dicho Fedorov en su discurso. "Ahora, nuestro Estado debe estar a la altura de su pueblo".

Aunque Fedorov no se ha pronunciado sobre si se presentaría como candidato de celebrarse la votación, las encuestas más recientes indican que el exministro vencería con un margen holgado al actual presidente.

"La democracia no puede ser rehén de Rusia", ha declarado Fedorov en relación a la prohibición legal de convocar elecciones si hay un conflicto bélico abierto. "Debemos encontrar un mecanismo legal, seguro y realista que permita a Ucrania reanudar su pleno proceso democrático incluso en el contexto de una guerra prolongada".

"El viejo sistema se rige demasiado a menudo por sus propias reglas. Se protege a sí mismo. Le teme al cambio", ha afirmado. Asimismo, ha condenado la "corrupción oficial" que ha asegurado que perjudicó el esfuerzo bélico del país.

Una decisión impopular

Fedorov fue apartado del Gobierno el pasado julio, seis meses después de su nombramiento, lo cual derivó en protestas por todo el país exigiendo su readmisión. Tras ser destituido, el militar arremetió contra el Ejecutivo de Zelenski e hizo pública su enemistad con el comandante en jefe del Ejército, Oleksandr Syrskyi.

Protestas contra el presidente Volodímir Zelensky en Kiev, Ucrania. Reuters

En palabras de Fedorov, Syrskyi tenía mucho recelo a cambiar su percepción de la guerra y a aplicar las reformas que el entonces ministro quería llevar a cabo en las Fuerzas Armadas ucranianas. Unos cambios que fueron bien recibidos por la población, la cual creía que el ministro había dado un vuelco a la guerra en favor de Kiev con su gestión.

Miles de ucranianos se echaron a la calle para exigir la destitución de Syrskyi, un comandante militar de la vieja guardia al que sus críticos culpan de las cuantiosas bajas sufridas en el frente y la restitución de Fedorov. Zelenski afirmó haber destituido a Fedorov por su incapacidad para trabajar con Syrskyi y acabó apartando también al comandante.

Fedorov apuntó recientemente a que las reformas desarrolladas desde su departamento, entre las que destacan la compra masiva de drones que costó miles de millones de dólares, fueron una de las causas de su caída.

Las protestas en apoyo de Fedorov han continuado durante el último mes, perdiendo parte de su impulso inicial, pero aún congregando regularmente a un par de miles de personas en Kiev.

Un nuevo ministro de Defensa

El vídeo del exministro ha sido publicado horas después de la presentación al parlamento ucraniano de la candidatura de Yevhenii Khmara para ocupar la cartera de Defensa. Una decisión del Ejecutivo que las cortes deben ratificar este miércoles. Por el momento, el Gobierno no ha emitido comentarios en respuesta al exministro.

Antes de ser el responsable del departamento de Defensa, Fedorov fue el titular del Ministerio de Transformación Digital durante medio año. Se convirtió en el ministro más joven de la historia del país con 28 años y fue el único miembro del primer gabinete de Zelenski que resistía en un cargo ministerial.

Protestas en Ucrania contra el Gobierno de Volodímir Zelenski Reuters

Su papel al frente del Ministerio de Transformación Digital le convirtió en uno de los primeros en adoptar la guerra con drones, que ha dado un vuelco al combate en Ucrania desde 2022.

Sin embargo, su proyección nacional creció enormemente tras su nombramiento al frente del Ministerio de Defensa en enero, prometiendo de inmediato una reforma basada en datos. A diferencia de sus predecesores, Fedorov expuso públicamente una estrategia para derrotar a Rusia mediante el desgaste y la superioridad tecnológica.