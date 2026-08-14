Encuentran muerto a Jason Arday, el académico que dimitió como profesor de Cambridge tras ser acusado de plagio

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Metropolitana de Londres encontró muerto a Jason Arday, sociólogo británico especializado en raza, desigualdad y educación. Arday había dimitido recientemente como profesor en la Universidad de Cambridge tras ser acusado de plagio en su tesis doctoral y otros trabajos. La muerte de Arday, de 41 años, es tratada como inesperada pero no sospechosa, y la policía prepara un informe para el forense. Su autobiografía, 'Great And Unfortunate Things', fue publicada esta semana en EE.UU. y su lanzamiento en Reino Unido estaba previsto para agosto.

La Policía Metropolitana de Londres ha encontrado este viernes el cuerpo sin vida de Jason Arday, el sociólogo británico especializado en cuestiones de raza, desigualdad y educación que renunció la pasada semana a su puesto como profesor en la Universidad de Cambridge tras ser acusado de plagio.

Los agentes acudieron a su domicilio a primera hora de la tarde a petición del servicio de ambulancias de Londres. Un portavoz de Scotland Yard confirmó después que "un hombre de 41 años fue declarado muerto en el lugar" y que "sus familiares más cercanos" habían sido informados del incidente.

"Por el momento, su muerte está siendo tratada como inesperada, pero no se considera sospechosa. El caso está siendo investigado por agentes de la unidad de mando del centro-sur de la Policía Metropolitana. Se preparará un informe para el forense", informaron los agentes.

Arday se convirtió en el profesor negro más joven de la historia de la Universidad de Cambridge tras ser nombrado como profesor de Sociología de la Educación en 2023, con 37 años, pero su prometedora carrera en la academia dio un vuelco la semana pasada.

Fue entonces cuando el filósofo Nathan Cofnas, otro académico que se define a sí mismo como "realista racial" y que fue despedido de su puesto en Cambridge en 2024, afirmó haber encontrado numerosos casos de plagio en el trabajo de Arday.

Los medios británicos se hicieron eco del caso e informaron de que Arday había plagiado su tesis doctoral cuando estudiaba en la Universidad John Moores de Liverpool. Según el Daily Telegraph, esta contiene "más de 100 pasajes idénticos o casi idénticos a una tesis doctoral de 2009" firmada por Paula Zwozdiak-Myers, una investigadora de la Universidad Brunel a la que sólo cita en 17 ocasiones.

La prensa también cuestionó otras afirmaciones sobre su trayectoria, como que había recorrido 966 km en seis días y recaudado millones de libras para fines benéficos o que fue diagnosticado con una forma de trastorno del espectro autista que hizo que no pudiera hablar hasta los 11 años ni leer y escribir hasta los 18, un dato que difunde Cambridge.

El académico acabó admitiendo que cometió errores en su trabajo académico, entre ellos haber realizado la tesis sin tener la supervisión que habría deseado, y alegó que se había visto obligado a dimitir porque "las incesantes acusaciones, especulaciones y comentarios públicos han tenido un profundo impacto en mí y en las personas que quiero".

"Es con profunda tristeza que escribo para dimitir, con efecto inmediato, de mi puesto en la Universidad de Cambridge y en Jesus College", lamentó Arday a través de un comunicado en el que evitó mencionar las inconsistencias detectadas en su trayectoria profesional.

"Cuando acepté el extraordinario honor de convertirme en profesor de Sociología en Cambridge, fue, sin ninguna duda, el mayor privilegio profesional de mi vida", subrayó Arday, que negó en todo momento las acusaciones de plagio.

La vicerrectora de la Universidad de Cambridge, Deborah Prentice, aseguró a través de un comunicado que los miembros del centro se encuentran "profundamente consternados" tras conocer su muerte, y trasladó el pésame a la familia y los amigos de Arday.

La autobiografía de Arday, Great And Unfortunate Things, fue publicada esta semana en Estados Unidos por un sello editorial de Simon & Schuster. La compañía había anunciado que tenía previsto publicarla en el Reino Unido el 27 de agosto, aunque reconoció haber recibido peticiones para posponer su lanzamiento.