El Constitucional de Francia anula la prohibición de las redes sociales a los menores de 15 años que impulsó Macron

Las claves

Las claves Generado con IA El Consejo Constitucional de Francia anuló la ley que prohibía el acceso a redes sociales a menores de 15 años impulsada por Macron. El tribunal consideró que la medida vulnera la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y la vida privada de los menores. El Constitucional argumentó que la ley no contempla la edad, madurez o situación familiar de los menores ni las condiciones para la intervención de los padres. Macron ha encargado a su primer ministro redactar una nueva versión de la ley que respete los requisitos legales y europeos antes de 2027.

El Consejo Constitucional de Francia anuló este viernes el proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 15 años que sacó adelante a finales de junio la Asamblea Nacional, con 279 votos a favor, 81 en contra y 66 abstenciones.

El máximo tribunal administrativo considera que la ley, una de las medidas estrella del presidente Emmanuel Macron para proteger a niños y adolescentes de los riesgos asociados al uso de plataformas como Instagram, TikTok o X, vulnera "de forma desproporcionada" la libertad de expresión y de comunicación, así como del derecho al respeto de la vida privada.

Los miembros del Consejo argumentan que la legislación puede "aplicarse a servicios de comunicación en línea cuyos riesgos para la salud y la seguridad de los menores no están demostrados", y que al no tener en cuenta "la edad, la situación familiar ni el grado de madurez" del menor la prohibición no resulta aplicable.

El Constitucional tampoco considera que la ley establezca las condiciones en las que los padres pueden, "en interés del menor, decidir levantar la prohibición, limitar su alcance o autorizar el acceso a determinados servicios".

Francia estaba a un paso de convertirse en el primer país europeo en seguir el ejemplo de Australia, que aprobó en diciembre la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. La Asamblea Nacional sacó adelante en junio una medida similar con la intención de que entrara en vigor en septiembre.

"Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante", celebró entonces Macron. "Me comprometí a ello y ahora ya está aprobado: las redes sociales estarán prohibidas para los menores de 15 años desde el inicio del curso escolar", escribió en la red social X.

Pero el Consejo Constitucional se cruzó en su camino. Decidido a ganar esta batalla, Macron encargó a su primer ministro, Sébastien Lecornu, que "trabaje" en "una redacción jurídicamente sólida" de esta medida, y que lo haga "a la mayor brevedad posible".

El nuevo texto deberá "tener en cuenta la decisión del Consejo Constitucional, así como el marco europeo", subraya el Elíseo a través de un comunicado en el que añade que la "determinación" del jefe de Estado para sacar adelante esta reforma "de aquí a la primavera de 2027 sigue siendo absoluta".

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu. Reuters Reuters

Macron pretende que la medida entre en vigor antes de la primavera de 2027, cuando agote su segundo quinquenio y Francia celebre unas elecciones presidenciales en las que la líder del Reagrupamiento Nacional (RN), Marine Le Pen, parte como clara favorita.

En junio, la mayoría de los diputados del RN se abstuvieron. Los de Le Pen aseguraron compartir el objetivo de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, pero matizaron que el proyecto de ley de Macron podía convertirse en una "potencial vulneración de las libertades públicas", una apreciación que secundó el Consejo Constitucional.