Putin aumenta la plantilla del Ejército por tercera vez en 2026 y abona los rumores de una nueva movilización en otoño

El presidente ruso Vladímir Putin en una reunión reciente con el gobernador de la región de Zaporiya en Moscú. Alexander Kazakov. REUTERS ATTENTION EDITORS.

Las claves

Las claves Generado con IA Putin ha firmado un decreto para aumentar en 27.000 efectivos la plantilla del Ejército ruso, alcanzando 2.426.000 personas, de las cuales 1.535.000 son soldados y oficiales. La dificultad para reclutar voluntarios ha llevado a rumores sobre una posible movilización parcial tras las elecciones parlamentarias de septiembre. El reclutamiento se realiza incluso entre detenidos y estudiantes universitarios, ofreciéndoles incentivos económicos y presionándolos para unirse al Ejército. Las bajas en Ucrania y la falta de voluntarios obligan a Rusia a intensificar el reclutamiento, reducir primas por defunción y recurrir a medidas cada vez más coercitivas.

El presidente ruso Vladímir Putin firmó este lunes un decreto para aumentar su Ejército en 27.000 efectivos. De ellos, 2.000 corresponden a funciones administrativas. La plantilla se sitúa así en 2.426.000 personas de las que 1.535.000 son soldados y oficiales.

Es el tercer aumento decretado en lo que va de año. Cada vez resulta más difícil para las Fuerzas Armadas rusas contratar recursos que acepten formar parte del Ejército de forma voluntaria. Eso aviva los rumores de que en octubre, tras las elecciones para la Duma estatal, la cámara baja del Parlamento ruso, se prepara un decreto de movilización parcial.

Este incremento corresponde a la creación de una unidad de construcción militar y entrará en vigor el 1 de agosto. Desde que comenzó la guerra, la plantilla del Ejército ruso ha crecido en 532.000 efectivos.

Según Meduza, portal independiente ruso de noticias con sede en Letonia, cada vez son menos las personas en Rusia dispuestas a servir en el Ejército bajo contrato. Fuentes especializadas declararon que, en el cuarto trimestre de 2025, el número de reclutas contratados por el Ejército se redujo a la mitad, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Janis Kluge, investigador del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, comentó que, en el primer trimestre de 2026, se captaron unas 800 personas diarias, la tasa más baja en tres años. El ritmo subió a unas 1.000 en el segundo trimestre del año.

Oficiales rusos consultados por Meduza confirmaron al medio que el número de personas dispuestas a ser contratadas por el Ejército es cada vez menor. Un alto mando militar de una unidad siberiana declaró que "el plan de reclutamiento no se ha cancelado: es necesario enviar nuevos reclutas cada mes".

Una fuente de la oficina de reclutamiento militar de la misma región afirmó que el reclutamiento se realiza "principalmente a través de la policía", lo que significa que a los detenidos se les ofrece un contrato de servicio militar a cambio de la libertad.

Soldados rusos visitan una exposición de material capturado al Ejército de Ucrania. Imagen de archivo. Shamil Zhumatov. Reuters.

"Algunos vienen de la cárcel", declaró un militar al medio. "Son una carga para todos. Ni siquiera pueden caminar con el uniforme. Les cuesta cargar 20 kilos", aseguró. Afirmó que muchos de los nuevos soldados contratados desertan del frente.

Los medios de investigación independientes Important Stories y Verstka informaron de que fuentes que trabajan con la Administración Presidencial rusa aseguraron que el Kremlin está considerando otras opciones, como la movilización parcial. Diferentes fuentes confirman que hay rumores sobre la preparación de un decreto tras las elecciones parlamentarias de septiembre.

Las enormes bajas en el frente de Ucrania obligan a las autoridades a intensificar los esfuerzos de reclutamiento y aumentar los salarios. Intentan atraer a los voluntarios con promesas de servicio en la retaguardia, como conductores, pilotos de drones o trabajadores de la construcción. Sin embargo, los contratos resultan engañosos y quienes los firman pueden acabar destinados en cualquier unidad.

El portal disidente T-invariant, creado como un medio de comunicación para la comunidad académica por científicos y periodistas que emigraron de Rusia, denunció los esfuerzos oficiales para reclutar a estudiantes de universidades ofreciendo elevados incentivos económicos.

Cabecera de la página web de la Universidad Plejánov animando a sus estudiantes a alistarse en el Ejército. EE. Universidad Plejánov

Siempre según el medio, el Estado estaría formando escuadrones de pilotos de dispositivos no tripulados reclutados a través de las diferentes universidades rusas. La Universidad Estatal de Sochi, por ejemplo, ofrece un salario mensual de 210.000 rublos (235 euros) y una prima de reclutamiento de 38.000 euros.

En la región remota de Jabárovsk se ofrece la participación en "acciones ofensivas activas" a los estudiantes a cambio de un salario diario de 135 euros. No está mal para un estudiante, si tenemos en cuenta que el sueldo medio en Rusia es de unos 750 euros mensuales.

Las propias universidades promueven el reclutamiento de sus estudiantes en los escuadrones de control de drones o en unidades de informática. Lo que denuncian los medios disidentes es que luego son obligados a prepararse para su despliegue en el frente.

También se han declarado situaciones en las que las universidades facilitan el acercamiento de los oficiales de reclutamiento que amenazan a los estudiantes con incluirlos en una lista que engrosará los primeros contingentes en caso de movilización obligatoria.

A los estudiantes se les ofrece una prima especial por inscribirse en un Centro de Entrenamiento Militar (CEM). En principio, las autoridades aseguran que no es obligatorio participar en combate, pero se han denunciado multitud de casos que han terminado en el frente.

Otra forma de estimular el reclutamiento voluntario fue ofreciendo primas por defunción a las familias de los soldados que iban al frente. Si el soldado caía, la familia recibía una aportación entre 25.000 y 35.000 euros.

Este importe solo se liquidaba si se encontraba el cuerpo. Algunos medios disidentes han denunciado que los mandos recibían órdenes para hacer desaparecer los cadáveres de los militares muertos en combate. Así, el Estado se ahorraba el pago a las familias.

Las restricciones presupuestarias hicieron bajar las primas a valores que oscilan entre los 3.500 y los 7.000 euros. Las familias denuncian retrasos injustificados en el cobro.

Informadores anónimos cercanos a corporaciones estatales rusas declararon a los medios que hace varios meses que se están debatiendo medidas de movilización parcial de la población. Afirman que las autoridades no utilizarán la palabra 'movilización' bajo ningún concepto.

Un alto funcionario regional informó que el Gobierno ordenó despidos de personal del 10 % al 15 % de las plantillas administrativas regionales a diversos niveles antes del 1 de octubre. Según él, es una señal de fuertes recortes presupuestarios que justificarían la decisión de suspender los incrementos por contratación voluntaria y recurrir a movilizar a una parte de la población.

El director del grupo de análisis polaco Rochan Consulting, Konrad Muzyka, cree que es difícil que Rusia evite una movilización parcial. Según declaró al Financial Times, el Kremlin buscará diversas maneras de cambiar la situación en el frente. "Pero, aparte de las bombas nucleares, no creo que puedan hacer mucho más... a menos que anuncien una movilización parcial", afirmó.

Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés) publicado el 1 de julio arroja una estimación de cerca de 1,4 millones de bajas rusas en el transcurso de la guerra. La cifra incluye alrededor de 400.000 muertos.

El medio ruso independiente Mediazona verifica muertes mediante obituarios y publicaciones familiares en redes sociales. Estima una cifra más conservadora: 230.000 soldados rusos muertos confirmados, con una estimación total de 352.000 bajas basada en registros testamentarios.

Cabe recordar que Moscú no publica cifras oficiales de bajas por tratarse de "secreto de Estado". Kiev tampoco divulga datos sobre sus propias pérdidas, lo que obliga a realizar los análisis sobre estimaciones indirectas.

El citado informe del CSIS, titulado Sangre y tesoro rusos: los crecientes costes de la guerra de Putin, concluye que Rusia ha perdido la iniciativa militar en Ucrania y que el coste de la guerra sigue aumentando de forma abrupta.