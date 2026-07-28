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    Estudiantes del Centro de Formación Militar de la Universidad Estatal de Derecho de Moscú Kutafin (MSAL) prestaron juramento de lealtad a la patria.

    Universidad Estatal de Derecho de Moscú.
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