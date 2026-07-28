Europa Estudiantes del Centro de Formación Militar de la Universidad Estatal de Derecho de Moscú Kutafin (MSAL) prestaron juramento de lealtad a la patria. Luis Ezcurra de Alburquerque Publicada 28 julio 2026 18:04h 1 de 3 Estudiantes del Centro de Formación Militar de la Universidad Estatal de Derecho de Moscú Kutafin (MSAL) prestaron juramento de lealtad a la patria. Universidad Estatal de Derecho de Moscú. 2 de 3 Estudiantes del Centro de Formación Militar de la Universidad Estatal de Derecho de Moscú Kutafin (MSAL) prestaron juramento de lealtad a la patria. Universidad Estatal de Derecho de Moscú. 3 de 3 Estudiantes del Centro de Formación Militar de la Universidad Estatal de Derecho de Moscú Kutafin (MSAL) prestaron juramento de lealtad a la patria. Universidad Estatal de Derecho de Moscú. Rusia Guerra de Ucrania Universidades