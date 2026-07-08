Trump concede a Ucrania la licencia para fabricar misiles Patriot y apoya sus ataques con drones en el interior de Rusia

Donald Trump mantiene una reunión bilateral con Volodímir Zelenski al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara. Jonathan Ernst Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump concedió a Ucrania la licencia para producir misiles Patriot y apoyó el envío inmediato de algunos interceptores para reforzar sus defensas antiaéreas. Trump respaldó los ataques con drones de Ucrania contra objetivos militares y logísticos en territorio ruso, considerándolos una posible vía para acercar el fin del conflicto. Volodímir Zelenski logró que los aliados de la OTAN se comprometieran a un paquete de ayuda de 140.000 millones de euros para Ucrania entre 2026 y 2027. Las defensas ucranianas interceptaron 139 de 169 drones rusos, pero no lograron detener cinco misiles balísticos en el último ataque, que causó 50 muertos.

Donald Trump concedió este miércoles a Ucrania la licencia para producir los misiles Patriot que tanto demandaba Volodímir Zelenski para repeler los ataques aéreos rusos. "Así no podrán quejarse de que no les damos suficientes", comentó el presidente de Estados Unidos durante un encuentro bilateral con su homólogo ucraniano en los márgenes de la cumbre de la OTAN, celebrada en Ankara.

"Es un arma defensiva, y eso me gusta más que un arma ofensiva", insistió Trump, que explicó que el Pentágono podría enviar de inmediato a Kyiv "algunos" de estos interceptores para paliar su escasez de defensas antiaéreas y así ganar algo de tiempo hasta que Ucrania pueda desarrollar por su cuenta los Patriot, sin concretar si lo haría o no dentro de sus fronteras.

"Tenemos Patriot, pero no tantos. También los necesitamos para nosotros", se justificó el inquilino de la Casa Blanca, que estimó que las autoridades ucranianas podrían "producirlos con bastante rapidez" dada su "gran capacidad para fabricar armas, incluso armas bastante complejas".

"Una vez que les expliquemos cómo hacerlo, traeremos aquí a la empresa. Trabajarán con la empresa", añadió Trump, que sin embargo reconoció no haber compartido la decisión con el fabricante, Lockheed Martin, una empresa contratista sobre la que aseguró tener "un gran poder".

"Todo saldrá bien", reafirmó Trump frente a Zelenski. En caso de cumplir sus promesas, los Patriot apuntalarán las defensas aéreas de Ucrania. Aunque menguante, es el único arma en el arsenal de Kyiv capaz de derribar los misiles balísticos que Rusia lanzó la madrugada del miércoles por tercera vez en menos de siete días.

La última oleada de ataques aéreos rusos causó la muerte de 50 personas, según los datos oficiales. Las defensas aéreas de Ucrania consiguieron interceptar 139 de los 169 drones Shahed de fabricación iraní que lanzó Rusia, pero no lograron derribar ninguno de sus cinco misiles balísticos. Es el gran debe.

Zelenski amansa a la fiera

Trump reconoció este mismo miércoles que su relación con el presidente ucraniano había mejorado de manera ostensible desde la encerrona de marzo del año pasado: "En realidad hemos desarrollado una buena relación; cuesta creerlo, ¿verdad? Desde aquella reunión en el Despacho Oval hasta hoy hemos construido una relación muy buena".

"Hemos resuelto muchas guerras, y esta era la que pensé que quizá sería la más fácil, pero [Vladímir] Putin es un personaje difícil, y este también es un personaje difícil", comentó acto seguido Trump, en alusión a un Zelenski que, a su vez, se mostró satisfecho de que su equipo hubiera "empezado a trabajar" en el acuerdo para vender sus propios drones a Estados Unidos.

El presidente ucraniano sale reforzado de la cumbre de Ankara porque, además de la licencia para producir Patriot, consiguió arrancar a los aliados de la OTAN el compromiso de proporcionar a su país un paquete de ayuda de 140.000 millones de euros entre 2026 y 2027.

Trump fue un paso más allá y respaldó los ataques con drones de Ucrania contra objetivos militares, energéticos y logísticos en las profundidades de Rusia, una acción que hasta hace apenas unos meses consideraba una escalada peligrosa. "Sí, es una escalada —reafirmó Trump este miércoles—, pero una escalada que puede ayudar a acercar el final del conflicto".

Su secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó el argumento al considerar las acciones de Kyiv como "uno de los cambios más dinámicos que se han producido en esta guerra en los últimos meses. A los rusos les resulta mucho más difícil proteger su aviación militar. Esperamos que eso les sirva de incentivo adicional para cooperar con el fin de poner fin a la guerra".

Zelenski recogió el guante y, cuando Trump le preguntó si estaba dispuesto a viajar a Moscú para reunirse allí con el presidente ruso, como demanda Putin, respondió con sorna que podría ser peligroso dado que "allí hay muchos drones ucranianos".