La Unión Europea denegará el derecho a quedarse a los nuevos llegados ucranianos con obligaciones militares

La medida solo afecta a los recién llegados y no a quienes ya residen en la UE bajo el régimen de protección temporal.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha propuesto prorrogar un año más, hasta el 4 de marzo de 2028, la protección temporal en territorio comunitario a los ucranianos que huyen de la guerra de agresión en Ucrania, al considerar que el conflicto "continúa sin remitir" y que Moscú "persiste en atacar de forma deliberada y sistemática infraestructuras civiles y zonas pobladas".

Sin embargo, por primera vez desde el inicio de la ofensiva, la Unión Europea introduce límites: denegará el derecho a quedarse a los jóvenes ucranianos con obligaciones militares que no cuenten con un permiso expreso del Gobierno de Volodímir Zelenski para abandonar el país. Esta restricción, no obstante, se aplicará únicamente a los nuevos llegados y no a quienes ya residen en la UE.

Bruselas alega que busca equilibrar la protección de los refugiados con la capacidad de Ucrania para sostener su defensa. "Ucrania está luchando por el mundo libre, y Europa se mantiene firme en su apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia. La propuesta de hoy responde a la acuciante necesidad de millones de ucranianos que huyen de la agresión ilegal de Rusia. También responde a las actuales necesidades de defensa de Ucrania", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen.

Ucranianos acogidos al estatus de protección temporal en los países de la UE a finales de abril de 2026

Se trata de la cuarta prórroga de la Directiva de Protección Temporal para los refugiados ucranianos, que se activó por primera vez en marzo de 2022. En la actualidad, casi 4,4 millones de personas desplazadas de Ucrania se benefician actualmente del derecho a quedarse en la UE. La mayor parte se encuentran en Alemania (casi 1,3 millones), Polonia (971.255), República Checa (384.435) y España (265.105).

"La incertidumbre y la volatilidad actuales de la situación en Ucrania no permiten poner fin a la protección temporal para los beneficiarios que se encuentran actualmente en los Estados miembros de la UE ni para aquellos que aún puedan necesitarla. Estas personas deben seguir estando protegidas dentro de la Unión", argumenta el Ejecutivo comunitario para justificar este año extra, que todavía debe ser aprobado por la Eurocámara y los Gobiernos.

Al mismo tiempo, Bruselas señala que la nueva prórroga "no debe menoscabar la capacidad legítima y general de Ucrania para defenderse". "En este contexto, las necesidades militares de Ucrania para defenderse de la guerra de agresión ilegal de Rusia, y en particular las obligaciones de servicio militar establecidas legítimamente por Ucrania en su ordenamiento jurídico, deben tenerse plenamente en cuenta".

"Por consiguiente, aunque la protección de las personas desplazadas procedentes de Ucrania que la necesiten sigue siendo una prioridad, la protección temporal no deberá concederse, como norma general, a las personas que abandonen Ucrania a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión y que no puedan acreditar ante las autoridades nacionales que han sido autorizadas por las autoridades ucranianas a salir del país en cumplimiento de sus obligaciones militares", señala la Comisión en su propuesta.

La verificación de estos requisitos se limitará exclusivamente a las personas recién llegadas que soliciten protección temporal tras la entrada en vigor de la decisión, con el fin de garantizar la seguridad jurídica. La medida no tendrá carácter retroactivo y no afectará a quienes ya se benefician del régimen.

Muchas de estas personas llevan años en la UE, donde se han integrado en las sociedades de acogida mediante el aprendizaje del idioma, su incorporación al mercado laboral y el acceso al sistema educativo. Por ello, mantendrán su estatuto de protección temporal y los derechos asociados al mismo.

Además, paralelamente a la protección temporal, el Ejecutivo comunitario pide a los Estados miembros que aceleren los preparativos para la fase posterior al fin de la guerra, desarrollando soluciones sostenibles y de largo plazo. En particular, los Gobiernos deberán centrarse en "facilitar la transición de las personas beneficiarias de la protección temporal hacia otros estatutos jurídicos, así como en apoyar el retorno voluntario y la reintegración sostenible en Ucrania, cuando la situación lo permita".