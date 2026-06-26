'Ucrania, un tesoro en guerra': Murcia acoge la exposición de fotografías de María Senovilla, reportera de El Español

Las fotografías de María Senovilla en la exposición ‘Ucrania, un tesoro en guerra’.

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Las claves Generado con IA Murcia acoge la exposición fotográfica 'Ucrania, un tesoro en guerra', con 21 imágenes de María Senovilla sobre el conflicto y el patrimonio ucraniano. La muestra, ubicada en el paseo Alfonso X El Sabio hasta el 19 de julio, combina imágenes de la guerra y de la riqueza cultural y paisajística de Ucrania. La exposición destaca tanto las consecuencias humanas y materiales de la guerra como el valor del patrimonio ucraniano amenazado por el conflicto. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia, la Asociación de Ucranianos de la Región y la Embajada de Ucrania en España.

Más de una veintena de fotografías permiten descubrir desde este viernes en Murcia la riqueza paisajística y cultural de Ucrania, así como la realidad de una guerra que sigue dejando profundas huellas sobre la población y el patrimonio del país.

La exposición ‘Ucrania, un tesoro en guerra', que muestra el trabajo de la periodista y fotógrafa María Senovilla en la primera línea del conflicto bélico, ya se puede visitar en el paseo de Alfonso X El Sabio, donde permanecerá abierta al público hasta el próximo 19 de julio.

El acto de inauguración ha contado con la participación del concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés; el director general de Acción Exterior y Cooperación de la Comunidad Autónoma, Juan José Almela; y la vicepresidenta de la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia, Tetyana Shvydenko, así como Kateryna Shvydenko, portavoz de la asociación.

La muestra, impulsada por el Ayuntamiento de Murcia y la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia, con la colaboración de la Embajada de Ucrania en España, propone un recorrido visual dividido en dos espacios.

Por un lado, reúne una selección de imágenes captadas por Senovilla durante su trabajo como reportera sobre el terreno, donde permanece desde el inicio de la invasión rusa, que documentan sus consecuencias humanas y materiales.

Por otro, presenta fotografías que muestran la riqueza histórica, artística, cultural y paisajística de Ucrania, mostrando así el patrimonio que la guerra amenaza cada día.

Las fotografías de María Senovilla en la exposición ‘Ucrania, un tesoro en guerra’.

La exposición está formada por un total de 21 fotografías distribuidas en 11 expositores instalados en el primer tramo del paseo de Alfonso X El Sabio.

Las imágenes dedicadas al patrimonio ucraniano han sido facilitadas por la Agencia Estatal para el Desarrollo del Turismo de Ucrania a través de la Embajada de Ucrania en España, cuya colaboración ha resultado fundamental para hacer posible esta iniciativa.

Durante la inauguración, Diego Avilés ha destacado el valor de la exposición como una propuesta cultural que combina el rigor documental con la capacidad de generar reflexión social.

"Esta muestra contribuye a remover conciencias y, sobre todo, a poner sobre el tablero la realidad social, lo que está sucediendo a escasos 3.700 kilómetros de donde estamos ahora mismo. Con esta exposición damos visibilidad a esta guerra de Ucrania que sigue destrozando la vida de tantísimos ucranianos", ha señalado.

Las fotografías de María Senovilla en la exposición ‘Ucrania, un tesoro en guerra’.

"Lo hacemos en el centro neurálgico de la ciudad de Murcia, en el Paseo Alfonso X el Sabio, una de las calles más transitadas de nuestro municipio, a través del objetivo de María Senovilla, una reportera, fotógrafa y periodista, ganadora del último premio de Maga de Magas 2026, precisamente a mejor reportera, y que vive precisamente en ese frente de guerra, contando a través de su trabajo lo que ahí está sucediendo", ha apuntado el edil.

Avilés ha puesto así en valor la trayectoria de María Senovilla y su compromiso con el periodismo de proximidad humana. La exposición pone especial atención a las historias personales que se esconden tras la guerra, una perspectiva que ha caracterizado la cobertura realizada por Senovilla desde Ucrania.

La periodista y fotógrafa, recientemente galardonada con el premio Maga de Magas 2026, se ha convertido en una de las voces de referencia del periodismo español sobre el conflicto y en una de las pocas profesionales que ha logrado documentar con su cámara la primera línea del frente.

La elección de Murcia como sede de la muestra responde también a los vínculos de cooperación y solidaridad que se han consolidado en los últimos años entre la Región de Murcia y Ucrania, reforzados recientemente con el hermanamiento institucional entre las regiones de Murcia y Sumy, una de las más afectadas por la guerra.

María Senovilla dentro de la ciudad de Kupyansk (Kharkiv). Miguel Gutiérrez Garitano

‘Ucrania, un tesoro en guerra' se podrá visitar de manera gratuita hasta el próximo 19 de julio, para contribuir tanto a dar a conocer entre murcianos y turistas la realidad actual de Ucrania como a poner en valor la riqueza de un patrimonio histórico y cultural que hoy resiste bajo la amenaza del conflicto.