Un militar ruso amenaza con amotinar al ejército si Putin no lo recibe para denunciar las condiciones en el frente

Alexandr Lunin, agachado en el centro, con la unidad que comandaba en Zaporiyia. Extraída de Telegram.

Las claves

Las claves Generado con IA Alexander Lunin, excombatiente ruso, amenazó con un motín militar si Putin no lo recibe para denunciar las condiciones del frente en Ucrania. Lunin acusa a altos mandos rusos de torturas, chantajes y castigos inhumanos a soldados, incluyendo ejecuciones por desobediencia. El Kremlin reconoce estar al tanto del mensaje, mientras otras fuentes confirman denuncias de ejecuciones y condiciones infrahumanas en el ejército ruso. Las bajas rusas en la guerra de Ucrania superan las 200.000 muertes verificadas, mientras el control de la información por parte del Kremlin sigue siendo estricto.

Alexander Lunin, un excombatiente del frente de Zaporiyia en la guerra de Ucrania, publicó este jueves un vídeo en la red Telegram exigiendo al presidente Vladímir Putin que lo recibiera en persona y amenazó con que el ejército se levantaría contra el Kremlin si no lo hacía.

Lunin quiere contarle a Putin las deplorables condiciones que sufren los soldados rusos, incluidas torturas y chantajes provocados por sus propios mandos. Asegura que "altos cargos del Ministerio de Defensa y de los organismos de seguridad" habían visto otro comunicado suyo y le habían pedido que transmitiera el mensaje.

El Kremlin aseguró este viernes estar al tanto de las amenazas del soldado. El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, aseguró que había sido informado sobre la existencia del comunicado.

Peskov reconoció que no lo había analizado todavía, pero le parecían unas "formulaciones bastante extrañas". "Hay que conocerlo primero", señaló a los medios en su rueda de prensa telefónica diaria.

En su mensaje, Lunin aseguraba que "docenas, cientos, miles de nuestros soldados se están pudriendo en los zulos porque los han metido allí sus comandantes". Denuncia la existencia de una 'Gestapo' militar rusa que castiga a los soldados que se niegan a cumplir órdenes suicidas.

El exmilitar asegura que los mandos corruptos exigen el pago de fuertes sumas de dinero para levantar los castigos. Muchos mueren en condiciones infrahumanas y sus superiores informan que han desaparecido en combate.

Según el medio disidente ruso Meduza, Lunin advierte en otro vídeo de que "no se trata de un bluf". Asegura que si le pasa algo a él o a su familia, esa será la señal que ponga en marcha el motín. Dice que desconoce la identidad de los oficiales que lo visitaron, pero las instrucciones eran claras: había que dar un mensaje directo a Putin.

"No soy el líder de una rebelión", afirmó. "Vinieron a verme para que diera este mensaje porque saben que no se me puede comprar". Amenazó con una carnicería si no le hacían caso. El vídeo de Lunin obtuvo más de ocho millones de visualizaciones.

La agencia de noticias independiente ucraniana UNN reproduce un vídeo en el que el viceministro de Voronezh, la región donde reside Lunin, lo visita. El exmilitar discute acaloradamente con el funcionario y lo amenaza con sacar un hacha si su mensaje no aparece en todas las cadenas de Rusia.

El medio ruso de investigación Agentstvo publicó que Lunin se apellida realmente Pustovalov, y que sirvió como voluntario en el batallón Sudoplatova que ocupó la región de Zaporiyia en 2023.

El propio Lunin reconoció que había luchado contra los ucranianos en Zaporiyia. Comenzó como fusilero y acabó comandando su unidad. Más tarde, sirvió como comandante de un pelotón de reconocimiento en el frente de Kursk.

Cartel invitando a formar parte del batallón Sudoplatova en Melitopol, ciudad ucraniana controlada por Rusia. Alexander Ermochenko. Reuters.

Por su parte, la agencia Astra informa que el perfil del militar en las redes sociales aparece asociado a grupos con simbología neonazi. En algunas plataformas, se muestra asociado a símbolos del Tercer Reich y traslada mensajes del Sol Negro ligados a la supremacía blanca.

Sin embargo, Lunin no es el único que denuncia las condiciones infrahumanas en el frente. En febrero, cuatro soldados rusos amparados por el anonimato declararon a la BBC que habían presenciado ejecuciones en el acto por desobedecer órdenes estrafalarias.

Otro admitió haber visto los cadáveres de 20 soldados ejecutados por sus propios compañeros. Por primera vez, según la BBC, soldados rusos en primera línea declaraban públicamente que presenciaron cómo sus comandantes ordenaban la ejecución de sus propios hombres.

El término oficial es obnulit que significa "reducir a cero". Se utiliza para referirse a la eliminación de los desertores, amotinados o de quienes se niegan a cumplir una orden. Oficialmente se reportan como desaparecidos en combate.

Mimebros de la 65 Brigada Mecanizada se entrenan en la región de Zaporiyia. Andriy Andriyenko Servicio de Prensa de la 65 Birgada Mecanizada, vía Reuters.

En el documental La línea cero: dentro de la guerra de Rusia, varios hombres relatan con detalle cómo fueron torturados por negarse a participar en asaltos que describen como misiones suicidas. Las tropas rusas llaman a estos ataques 'tormentas de carne', en las que oleadas de hombres cruzan el frente para debilitar a las fuerzas ucranianas.

Tras la publicación del documental, el Gobierno ruso declaró que sus fuerzas armadas "operan con la máxima moderación posible en las condiciones de un conflicto de alta intensidad, tratando a su personal con el máximo cuidado". "La información sobre presuntas violaciones y delitos se investiga debidamente", añadió.

La cifra de bajas en la guerra de Ucrania es uno de los secretos mejor guardados. Ni Moscú ni Kiev publican cifras oficiales de bajas.

The Economist publicó en febrero un estudio muy detallado que recoge estimaciones fiables de agencias de Inteligencia, funcionarios de Defensa e investigadores independientes. Según sus datos, habrían muerto entre 230.000 y 430.000 combatientes rusos y entre 100.000 y 140.000 ucranianos. Aunque Rusia ha perdido más vidas, en proporción a la población, el impacto en Ucrania es mayor.

La plataforma Mediazona mantiene una lista de nombres confirmados de militares rusos muertos, verificados uno a uno mediante publicaciones de familiares en redes sociales, anuncios de autoridades regionales y necrologías locales. A junio de 2026 llevan más de 200.000 muertes verificadas individualmente. Esta cifra se considera un mínimo.

El Kremlin mantiene un control férreo sobre la información de la guerra y es dudoso que responda al desafío que lanza el soldado Lunin, pero Mayo ha sido el primer mes desde la contraofensiva ucraniana de 2023 en el que Rusia ha perdido terreno en el frente.

La guerra ha llegado ya a Moscú y Kiev interfiere en la normalidad de la vida en Crimea. Quizá haya más voces que se alcen reclamando la atención del presidente.

Por cierto, estos días se cumplieron tres años del motín del grupo mercenario Wagner . Su líder, Yevgueni Prigozhin, criticó al Ministerio de Defensa por su mala gestión de la guerra contra Ucrania.

Sus tropas se levantaron contra el Kremlin, deteniendo su columna de blindados a poco más de un centenar de kilómetros de Moscú. Finalmente aceptó negociar una retirada. Dos meses más tarde, Prigozhin moría en un desgraciado accidente aéreo cuando volaba de Moscú a San Petersburgo.