Andy Burnham gana el escaño de Makerfield e inicia el camino para desafiar el liderazgo de Starmer en Reino Unido

Andy Burnham se ha convertido en parlamentario tras ganar en la circunscripción de Makerfield. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Andy Burnham, alcalde de Mánchester, gana el escaño de Makerfield con el 54,82% de los votos y entra al Parlamento británico. Burnham busca desafiar el liderazgo del primer ministro Keir Starmer en el Partido Laborista, tras los malos resultados electorales del partido en mayo. Para optar al liderazgo laborista, Burnham necesita el apoyo de al menos 81 diputados de su formación. Tras ser elegido parlamentario, Burnham deberá dejar la alcaldía de Mánchester, que será ocupada provisionalmente por Paul Dennett.

El alcalde de Mánchester, el laborista Andy Burnham, ha ganado el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, lo que le permitirá desafiar el liderazgo del primer ministro británico, Keir Starmer, como había anticipado.

Burnham, que ahora entra como diputado en el Parlamento británico, recibió 24.937 votos (54,82%), seguido del partido popular de derechas Reform UK, que obtuvo 15.696 papeletas (34,51%), según los resultados divulgados este viernes tras las elecciones celebradas el jueves.

Debido al varapalo electoral que sufrieron los laboristas en las elecciones locales inglesas y autonómicas en Escocia y Gales del pasado mayo, Burnham admitió hace unos días su intención de desafiar el liderazgo del primer ministro, para lo que necesitará el apoyo de 81 diputados de su formación -el 20 % del grupo parlamentario-.

Al ser elegido parlamentario, Burnham tendrá que dimitir como primer edil de Mánchester.

En su discurso tras anunciarse su victoria, el político afirmó que el resultado de Makerfield puede ser el punto de inflexión para lograr "el cambio que este país necesita".

"Todos sentimos que el país no está donde debería estar", por lo que, "de ahora en adelante, daré todo para que así sea, para asegurar que el nombre de Makerfield sea siempre sinónimo del cambio que este país necesita" y "recuperando algo que hemos perdido: la esperanza en el futuro", subrayó, en declaraciones recogidas por Efe.

Burnham, una figura carismática dentro del laborismo, quería ser elegido diputado para, en última instancia, presentarse a unas primarias de su formación con las que trataría de sustituir a Starmer como líder del Partido Laborista y primer ministro británico.

El político, que ya había sido parlamentario entre 2001 y 2017, se enfrentaba en Makerfield al partido Reform UK, cuyo candidato era el fontanero Robert Kenyon, quien había acabado segundo en ese distrito en las elecciones generales de 2024.

Por detrás de Burnham y Kenyon en la elección, se colocó Rebecca Shepherd, del partido de derechas Restore, con 3.111 votos (6.84%); el conservador Michael Winstanley, con 997 papeletas (2.19%), mientras que Sarah Wakefield, de los Verdes, obtuvo 308 votos (0.68%).

Keir Starmer quedó debilitado tras el fuerte revés electoral sufrido por los laboristas en mayo, cuando Reform UK, formación liderada por Nigel Farage, consiguió importantes avances.

Además de Burnham, el exministro de Sanidad Wes Streeting, que dimitió el pasado mayo del Gobierno para propiciar la lucha por el liderazgo, ha confirmado que también concurriría en unas eventuales primarias.

Starmer ha dejado claro que no piensa dimitir y que incluso se presentaría como candidato si se abren unos comicios internos.

El Gobierno debe confirmar ahora la fecha para elegir al nuevo alcalde de Mánchester, por lo que el primer edil de Salford (norte inglés), Paul Dennett, se hará cargo de la alcaldía de Mánchester de manera provisional.