Un agente de Inteligencia ruso pagó a dos jóvenes migrantes para incendiar el coche y la casa en Londres de Starmer

Las investigaciones vinculan al diplomático ruso Evgueni Liukshin con la organización de estos ataques, empleando canales de extrema derecha y falsas organizaciones islamistas para captar jóvenes.

El reclutamiento se realizó a través de Telegram, donde el agente ruso ofrecía dinero y ciudadanía a cambio de perpetrar actos vandálicos como parte de la llamada 'guerra híbrida'.

Dos jóvenes migrantes fueron declarados culpables de incendiar propiedades del primer ministro británico Keir Starmer en Londres, a instancias de un agente de inteligencia ruso.

La Corte Criminal Central de Londres declaró culpables este lunes a Román Lavrinovich, ciudadano ucraniano, y al rumano Stanislav Carpiuc por conspirar para "causar daños a la propiedad mediante fuego". Los incendios se provocaron en un coche y dos viviendas propiedad del primer ministro británico, Keir Starmer, en mayo de 2025.

Lavrinovich, de 22 años, vivía en el sur de Londres y trabajaba en la construcción. En un canal de Telegram frecuentado por rusos y ucranianos contactó con una persona identificada como EL Money, quien le ofreció dinero y la ciudadanía rusa a cambio de perpetrar atentados.

Tras la última acción contra Starmer, Lavrinovich recibió el siguiente mensaje: "Has atacado la casa de un personaje muy importante. Te mando el dinero, pero debes irte de la ciudad". Era demasiado tarde: pocas horas después, la Policía lo detuvo. Investigaciones de la BBC y The New York Times desvelaron la supuesta identidad de EL Money.

Lavrinovich y Carpiuc fueron víctimas de las redes de captación rusas que buscan en Telegram a jóvenes dispuestos a perpetrar actos delictivos a cambio de dinero. Lo hacen a través de falsos canales de orientación ultraderechista o islamistas usados para instigar actos vandálicos en Reino Unido. Su objetivo es provocar el odio y la división.

En mayo de 2025, un coche marca Toyota RAV4 que perteneció en el pasado a Starmer apareció ardiendo en una calle de Kentish Town, el barrio donde residió antes de ocupar su cargo. Cuatro días después, se declaró un incendio en la misma calle, en la puerta de la vivienda familiar del primer ministro. Otra propiedad suya fue objeto de un atentado en aquellos días.

Zona acordonada por la Policía donde se registró el incendio en la vivienda de Starmer. Paul Sandle. Reuters.

Durante el juicio, Lavrinovich reconoció que EL Money le propuso comprobar la existencia de cámaras de vigilancia en el lugar donde luego apareció el coche ardiendo. Más tarde, recibió instrucciones acerca de los materiales que debía comprar y cómo debía perpetrar el atentado, por el que percibiría 3.000 libras (unos 3.500 euros).

El ucraniano aseguró que era muy importante para su interlocutor que la acción apareciera por televisión. Durante los interrogatorios, aseguró que no tenía nada contra el primer ministro. De hecho, en ningún momento supo que esos atentados iban dirigidos contra sus propiedades.

De izquiera a derecha: Román Lavrinovich y Stanislav Carpiuc. Image de archivo. Policía Metropolitana de Londres.

Helen Flanagan, directora de la autoridad antiterrorista británica, aseguró en un comunicado que las "acciones dirigidas desde cuentas de redes sociales a cambio de un compromiso de pago" eran cada vez más frecuentes, pero reconoció que no había evidencias que confirmasen la participación rusa en los hechos.

Por su parte, la Embajada rusa en el Reino Unido rechazó a través de un comunicado "cualquier intento de implicar a Rusia o su Ministerio de Exteriores en actividades ilegales". "Rusia no es una amenaza para el Reino Unido o sus ciudadanos y no contempla intenciones agresivas" contra ellos, zanja la nota.

Las investigaciones de la BBC y The New York Times apuntan al diplomático ruso de 23 años Evgueni Liukshin (EL), hijo de un alto funcionario del Ministerio de Exteriores que sirvió como agregado en la embajada en Dinamarca. El joven Liukshin se formó de la mano de espías y propagandistas en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), controlado por el Gobierno.

El MGIMO cuenta con la colaboración de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú. Esta institución, considerada una de las más prestigiosas de Rusia, alberga un departamento secreto que entrena sistemáticamente a la próxima generación de hackers, saboteadores y agentes del GRU, la inteligencia militar rusa.

En las actividades de EL Money se observa el modus operandi habitual de las redes de captación: los candidatos son atraídos con dinero por realizar pequeñas acciones de escasa relevancia, como pegar carteles o hacer pintadas. Una vez comprobada la eficacia de los falsos activistas, proponía intervenciones de mayor impacto.

La investigación de la BBC demuestra que la cuenta de EL Money era muy activa en el canal de extrema derecha Direct Action UK (Acción Directa Reino Unido). Los promotores del canal presumen de su origen británico, aunque se ha comprobado que fue creado en Rusia.

Este canal ha mostrado vídeos e imágenes que llaman traidor a Starmer y promueven el odio hacia los musulmanes. El activista de ultraderecha radical Tommy Robinson es uno de los personajes ensalzados en el canal como héroe nacional. Robinson tiene una reconocida carrera como instigador a la violencia contra el islam y la inmigración.

El activista de ultraderecha Tommy Robinson en una manifestación en protesta por el asesinato del estudiante Henry Nowak en Southampton. Isabel Infantes. Reuters.

Los investigadores han comprobado que las cuentas más activas en Direct Action UK también participan en otros canales nacionalistas rusos que apoyan al Gobierno de Putin. Organizaciones islamistas que vigilan las actividades hostiles en la red han llegado a la conclusión de que los rusos están detrás del canal ultraderechista.

El rastro de EL Money, atribuido a Liukshin, no se detecta solo en canales islamófobos o antiinmigración. Antes de participar en Direct Action UK y promover el odio a los musulmanes, apareció en la formación de una falsa organización islamista llamada Fundación Takbir que reclutaba a activistas para hacer pintadas con frases del Corán o promoviendo la guerra santa.

Liukshin ofrecía 150 libras, unos 175 euros, por cada pintada. "Es dinero halal para propagar la palabra de Alá", ofrecía a sus seguidores. "¡Muyahidín: sé valiente y extiende tu mano hacia el califato que viene!", decía.

Tras poner en marcha las acciones, las denunciaba en Direct Action UK: "La Fundación Takbir se dedica a financiar la yihad en Reino Unido", declaraba. De esta forma, el instigador ruso alentaba la acción y, al mismo tiempo, la reacción de los radicales.

El perfil de Liukshin aparece relacionado con grupos de alumnos del MGIMO y su canal de propaganda militar prorrusa Rybar. En un grupo de Telegram administrado por el diplomático se han encontrado conversaciones sobre "dirigir acciones de propaganda rusa". Sus fotos lo muestran exponiendo el diploma junto al director del instituto o caminando detrás del vicesecretario de Exteriores, Alexander Grushko.

El círculo rojo señala a Evgueni Liukshin, detrás del viceministro de Exteriores Alexander Grushko en un acto en Obtenido de Telegram.

La 'guerra híbrida'

Este es un patrón típico de la 'guerra híbrida' que practica Moscú: la orientación ideológica de los canales como Direct Action UK o como la Fundación Takbir es falsa, pero los ataques son reales. Además, los perpetran personas cuya motivación es estrictamente económica. Los autores intelectuales quedan al margen y es difícil seguir su pista.

Es la forma menos cruenta de 'guerra híbrida' soportada esencialmente en las redes sociales. El fenómeno ha azotado Europa siguiendo diferentes versiones desde la invasión de Ucrania.

Moscú recluta en las redes a perfiles anónimos, por lo general jóvenes, dispuestos a llevar a cabo acciones violentas de bajo impacto a cambio de dinero. Los objetivos suelen ser los intereses de Ucrania y de los Estados que apoyan a ese país.

Muchos de los 'activistas de fortuna' son ucranianos. Vitaliy Sova, un investigador citado por la BBC, declaró que es fácil encontrar a jóvenes emigrados a Europa que están dispuestos a ganar algo de dinero. Una vez son descubiertos, su nación queda desacreditada ante los países que apoyan la causa de Kyiv en la guerra.

Entre los ataques de 'guerra híbrida' más notorios destacan el ciberataque a Viasat KA_SAT pocos días antes de la invasión de Ucrania en 2022. El sabotaje digital inutilizó miles de módems satelitales afectando a las comunicaciones en Ucrania y varios países europeos.

La rotura del conector del gasoducto entre Finlandia y Estonia o el daño al Estlink 2 y los cables bálticos también se investigan como sabotajes a infraestructuras energéticas y de comunicaciones. En 2024, se detectaron varias remesas de paquetes incendiarios que dañaron instalaciones logísticas en Alemania, Polonia y Reino Unido.

Lo que hace 'híbridos' a estos episodios es que no solo buscan destrucción física. También pretenden dividir opiniones y forzar respuestas políticas. Desde el dominio de las redes sociales es fácil combinar hechos visibles, como un incendio o una caída de red, con narrativas falsas que provocan incertidumbre, miedo y desconfianza en las instituciones.