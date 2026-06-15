La UE abre el primer bloque de negociación con Ucrania, pero avisa: la adhesión "no se logrará de la noche a la mañana"

La ministra chipriota de Asuntos Europeos, Marilena Raouna, el viceprimer ministro de Ucrania, Taras Kachka, y la comisaria de Ampliación, Marta Kos, durante la reunión de este lunes en Luxemburgo UE

Las claves

Las claves Generado con IA La Unión Europea ha abierto el primer bloque de negociación para la adhesión de Ucrania y Moldavia tras el fin del veto húngaro. El proceso de adhesión será largo y exigirá que Ucrania adapte su legislación a los estándares comunitarios en 35 capítulos. El cambio político en Hungría, con la llegada de Péter Magyar, ha permitido desbloquear las negociaciones tras un acuerdo sobre la minoría húngara en Ucrania. Líderes europeos insisten en que la incorporación plena de Ucrania a la UE no será inmediata y algunos proponen un estatus de miembro asociado como alternativa temporal.

Después de dos años de parálisis total por el veto de Hungría, la Unión Europea ha abierto este lunes el primer bloque de negociación con Ucrania (y también con Moldavia) para su entrada al club comunitario, aunque ha vuelto a avisar al Gobierno de Volodímir Zelenski de que obtener la condición de miembro de pleno derecho es un proceso largo que "no se logrará de la noche a la mañana".

"Es un megalunes para la ampliación", ha celebrado la comisaria responsable de las negociaciones, la eslovena Marta Kos. El avance ha sido posible tras el cambio político en Hungría, con la caída electoral del ultranacionalista Víktor Orbán. En menos de un mes en el cargo, su sucesor, el democristiano Péter Magyar, ha desbloqueado el proceso tras cerrar un acuerdo con Kiev sobre la minoría húngara en Ucrania.

Después del acuerdo unánime de los Veintisiete del viernes, la UE ha formalizado la apertura del primer bloque de negociación -el relativo a los fundamentos básicos de la UE- durante la Conferencia de Adhesión con Ucrania y Moldavia celebrada en Luxemburgo.

En concreto, este bloque incluye cinco capítulos en los que Kiev debe alinear su legislación con los estándares de la UE: poder judicial y derechos fundamentales; justicia, libertad y seguridad; contratación pública; estadísticas y control financiero.

Tras el acuerdo unánime de los Veintisiete formalizado el pasado viernes, la UE ha formalizado la apertura del primer bloque de negociación -el referido a los fundamentos básicos de la UE- en la Conferencia de Adhesión con Ucrania y Moldavia celebrada en Luxemburgo.

Kos espera que el diálogo sobre los otros cinco bloques temáticos -mercado interior; competitividad y crecimiento inclusivo; agenda ecológica y conectividad sostenible; recursos, agricultura y cohesión; y relaciones exteriores- se lance ya en julio. En total, Ucrania debe incorporar a su legislación nacional un total de 35 capítulos del acervo comunitario.

"Es más que un gesto simbólico, porque ahora se van a desarrollar negociaciones con contenido real. Y creo que Ucrania está realizando esfuerzos serios para cumplir el acervo comunitario. Pero este es un viaje. No se consigue de la noche a la mañana", ha dicho el ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul.

"Sin embargo, desde la perspectiva alemana, seremos muy favorables y brindaremos un gran apoyo a Ucrania. Quien no empieza, no llega a ningún resultado", ha agregado el jefe de la diplomacia germana.

"Rusia es un agresor antieuropeo: la agresión contra Ucrania y las amenazas contra el resto de Europa forman parte de una política permanente de Rusia. Por eso debemos mantenernos unidos y utilizar nuestras capacidades de forma conjunta. Y por eso necesitamos una adhesión a la UE más rápida y plena", ha afirmado en Luxemburgo el viceprimer ministro ucraniano responsable de la integración europea, Taras Kachka.

Lo cierto es que nadie en Bruselas sabe cómo integrar a un país de las dimensiones de Ucrania, en guerra, y cuya entrada alteraría los equilibrios de poder dentro de la Unión, además de absorber una parte masiva del presupuesto comunitario en detrimento de los actuales beneficiarios.

Sin embargo, Zelenski ha convertido la adhesión a la UE en el centro de su programa político, una vez que Trump dejó claro que Kiev no entrará en la OTAN. El presidente ucraniano considera la pertenencia a la Unión como la principal "garantía de seguridad" frente a futuras agresiones rusas y reclamaba una adhesión acelerada ya en 2027. Pero los líderes europeos ya le han dejado claro que este plan es inviable.

De hecho, el nuevo primer ministro de Hungría dijo al levantar su veto que espera que las negociaciones de adhesión con Kiev duren "entre 10 y 15 años".

Como alternativa, el canciller Friedrich Merz, ha propuesto otorgar a Kiev el estatus de miembro asociado: presencia en las instituciones europeas, acceso gradual a determinadas políticas comunitarias, pero sin derecho de voto y sin acceso completo al presupuesto de la UE. Una solución que rechaza el presidente de Ucrania porque dejaría a su país sin voz en las decisiones europeas.

"La condición de miembro pleno solo será posible una vez que el Estado miembro cumpla todos los requisitos, así que no se puede ser medio miembro de la UE o un cuarto. Pero lo que estamos discutiendo en este momento son dos principios básicos: que el proceso se base en los méritos y conseguir una integración gradual", ha dicho la comisaria de Ampliación.