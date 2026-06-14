Trump recibe las felicitaciones de Putin y Zelenski y vuelve a exigir el fin de las hostilidades por ambas partes

El presidente estadounidense Trump firma una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump recibe felicitaciones de Vladímir Putin y Volodímir Zelenski por su 80 cumpleaños, destacando la relevancia diplomática de ambas llamadas. La conversación entre Trump y Putin, de 55 minutos, abordó el inminente acuerdo entre EEUU e Irán y la necesidad de desescalar tensiones internacionales. El conflicto de Ucrania fue central en los contactos: Trump reiteró la urgencia de poner fin a las hostilidades y se comprometió a ejercer presión en la cumbre del G7. Zelenski y Trump dialogaron sobre la situación en el frente ucraniano y acordaron profundizar en propuestas de paz durante la próxima cumbre en Francia.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha celebrado su 80 cumpleaños recibiendo llamadas telefónicas consecutivas del presidente ruso, Vladímir Putin, y del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

Lejos de quedarse en meras formalidades, ambas conversaciones han servido para activar importantes resortes diplomáticos de cara a la inminente cumbre del G7 en Évian, Francia, y ante el inminente anuncio de un acuerdo histórico entre Washington y Teherán.

La conversación con Vladímir Putin, que se prolongó durante 55 minutos, evidenció la estrecha relación personal entre ambos líderes.

Según informó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, Putin transmitió su "admiración por el espíritu combativo" de Trump y su capacidad para superar obstáculos.

Un reconocimiento que el mandatario estadounidense agradeció profundamente, destacando que el jefe del Kremlin fue el primer líder extranjero en llamarlo a la Casa Blanca para felicitarle.

Más allá de los elogios, el núcleo de la llamada se centró en el plano internacional.

Trump avanzó a Putin que el acuerdo para un memorando de entendimiento entre EEUU e Irán está prácticamente cerrado tras unas "espinosas" negociaciones facilitadas por Pakistán, y confió en poder anunciarlo de forma inmediata.

Trump agradeció explícitamente la implicación y las propuestas constructivas de Rusia para desactivar un foco de tensión que amenazaba con expandirse por toda la región.

La encrucijada ucraniana

El conflicto de Ucrania ocupó un lugar central en los contactos de Trump con ambos bandos.

En su llamada con Putin, el presidente estadounidense volvió a enfatizar la necesidad urgente de poner fin a las hostilidades y se mostró dispuesto a ejercer su influencia sobre Kiev y sus socios europeos, una estrategia que prevé desplegar durante la cumbre del G7.

Ambos líderes coincidieron en que los recientes ataques ucranianos a infraestructuras civiles rusas "obstaculizan la búsqueda de una solución".

Putin, por su parte, advirtió que estas acciones no cambiarán la crítica situación de Kiev en el campo de batalla y arremetió contra Zelenski por homenajear a criminales nazis de la Segunda Guerra Mundial.

Por otro lado, Volodímir Zelenski también mantuvo un diálogo de más de 30 minutos con Trump para felicitarle y abordar las vías para alcanzar la paz.

El líder ucraniano calificó la charla de "estupenda" y detalló haber informado a Trump sobre la consolidación de sus posiciones en el frente, agradeciendo el apoyo militar estadounidense "desde los Javelin hasta los Patriot".

"Tenemos algunas buenas ideas que pueden ayudar a avanzar hacia la paz y a proteger vidas", afirmó Zelenski a través de sus redes sociales.

Zelenski y Trump acordaron profundizar en estas propuestas en una reunión cara a cara durante la cumbre del G7.

La cita en Francia se perfila así como el escenario definitivo donde Trump buscará forzar un giro diplomático, apoyado en el anuncio del envío próximo de sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, a territorio ruso.