La Unión Europea fracasa en el intento de nombrar un enviado único para tratar con Putin: "Es una trampa del Kremlin"

Los Estados miembros más cercanos al conflicto en Ucrania rechazan la idea de un enviado especial, temiendo que legitime a Putin y debilite la presión sobre Rusia.

Se barajaron nombres como Merkel, Draghi y Stubb, pero ningún candidato fue aceptado; la propuesta de Putin de Gerhard Schröder fue rechazada.

Algunos países europeos y la Alta Representante Kaja Kallas consideran la propuesta una "trampa del Kremlin" para debilitar la posición europea.

La UE no logra consenso para nombrar un enviado único que negocie con Putin, pese a la petición de Ucrania.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han sido incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo sobre el nombramiento de un enviado especial único para negociar directamente con Vladímir Putin, una petición impulsada por Ucrania en un momento en el que Donald Trump se ha desentendido por completo de las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev para centrar toda su atención en su guerra con Irán.

"Europa debe participar en las negociaciones. Es importante que tenga una voz fuerte y presencia en este proceso, y merece la pena determinar quién representará específicamente a Europa", reclamó el pasado 17 de mayo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras una conversación telefónica con el jefe del Consejo Europeo, António Costa.

También el presidente ruso está abierto a mantener negociaciones con Europa y considera un avance positivo el debate en Bruselas para designar a un enviado especial único, según ha hecho saber el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Durante las últimas semanas han circulado nombres como los de Angela Merkel, Mario Draghi o el actual presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

La solicitud de Zelenski ha sido discutida este jueves durante la reunión informal de ministros de Exteriores celebrada en Limasol, Chipre, pero el debate no solo terminó sin ningún avance concreto, sino que vuelve a evidenciar las profundas divisiones estratégicas entre los Estados miembros sobre cómo relacionarse con el Kremlin.

La línea más dura en contra de nombrar un enviado especial de la UE la ha abanderado la propia Alta Representante de Asuntos Exteriores y Seguridad Común, Kaja Kallas, que fue primera ministra de Estonia, periodo durante el que Rusia la incluyó en su 'lista negra' de enemigos declarados.

"Creo que es una trampa en la que Rusia quiere que caigamos: que nos pongamos a debatir quién debe hablar con ellos, mientras ellos deciden quién les parece adecuado y quién no", ha denunciado Kallas.

"No deberíamos caer en esa trampa. Las negociaciones siempre son un esfuerzo de equipo. Hay polis buenos, polis malos y una estrategia sobre cómo sentarse a la mesa. El contenido es mucho más importante que la persona", sostiene la jefa de la diplomacia de la UE.

La foto de familia de los ministros de Exteriores de la UE y sus invitados del Golfo durante la reunión informal de este jueves en Chipre Unión Europea

En el extremo contrario de la ecuación, ha sido el ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, el que con más convicción ha defendido que la UE debería elegir un negociador único para tratar con Putin.

"Debemos aprovechar la decisión de EEUU de poner en pausa su implicación en el proceso de negociación entre Ucrania y Rusia. Es fundamental estar finalmente en la mesa de negociación, porque no solo estamos hablando del futuro de nuestras relaciones con Ucrania y Rusia, sino también de la futura arquitectura de seguridad europea", alega Prévot.

"Tenemos que debatir sobre el contenido de un posible proceso de negociación: ¿qué tipo de propuesta puede llevar la UE a esa mesa? Y también debemos designar a alguien que encarne el mensaje europeo", ha defendido el ministro de Exteriores de Bélgica.

Por su parte, José Manuel Albares asegura que ninguno de los nombres de los que se habla en la prensa (Merkel, Draghi, Stubb) "ha estado ni de cerca ni de lejos en la mesa". "Estamos en un estado muy incipiente, es una reflexión que viene inspirada por nuestros amigos ucranianos".

"Lo importante no es el nombre, lo importante es el enfoque y el enfoque tiene que ser una sola voz. Puede ser una persona, puede ser un directorio de países: lo importante es que encontremos la forma en que los 27 hablemos con una sola voz", ha resaltado el ministro de Asuntos Exteriores.

"Europa decidirá el nombre del negociador, no el señor Putin", subraya el jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani. El presidente ruso ha sugerido nombrar al excanciller Gerhard Schröder, con el que mantiene una estrecha relación, una figura que ha sido rechazada de forma unánime por los europeos.

Schröder "no es aceptable para nosotros", ha dicho en Limasol el secretario de Estado de Asuntos Europeos de Alemania, Gunther Krichbaum. "Rusia no dicta aquí las reglas del juego. Si algún día hay un mediador, ese mediador deberá ser aceptado por todas las partes, especialmente por Ucrania", ha agregado.

Los Estados miembros que están más cerca del frente de guerra son los que se oponen con más vehemencia a nombrar un enviado especial para tratar con Moscú, porque consideran que se trata de una forma de "blanquear a Putin", en un momento en el que está mostrando las primeras señales de "debilidad" en el campo de batalla.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante su comparecencia de este jueves en Chipre Unión Europea

"No es el momento de discutir quién va a conducir las negociaciones: no vamos a hablar de nombres ni del sitio en la mesa. Tenemos que discutir qué vamos a hacer para aumentar la presión sobre Rusia y prestar más asistencia a Ucrania", alega el ministro de Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys.

"Todo el mundo está hablando de quién debe ser la persona que hable con Putin. Pero la realidad es que Putin no quiere hablar de nada", ha indicado el jefe de la diplomacia de Estonia, Margus Tsahkna.

"Esto es una trampa en la que Putin quiere meter a Europa. Si alguien va a llamar a las puertas del Kremlin, Putin pondrá sobre la mesa las mismas peticiones que ha planteado en las negociaciones con el presidente Trump. Su principal objetivo es ganar más tiempo y meter a Europa en una posición de mediación: porque mediación significa neutralidad, para que no aumentamos la presión sobre Rusia", señala Tsahkna.

"Europa no debe ser una mediadora, sino que debemos estar en el bando de Ucrania. Es obvio que Rusia no está verdaderamente interesada en la paz", ha zanjado la ministra de Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard.