El papa León XIV reclama en su primera encíclica "restricciones éticas" para la IA y frenar su "dinámica deshumanizante"

Las claves

Las claves Generado con IA El papa León XIV pide restricciones éticas estrictas en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial para evitar su impacto deshumanizante y su potencial uso en conflictos armados. En su primera encíclica, Magnifica Humanitas, reclama marcos jurídicos sólidos, supervisión independiente y protección de los derechos de trabajadores y menores frente a la IA. Advierte que el poder tecnológico concentrado en pocas manos puede aumentar desigualdades, manipulación y exclusión, y exige que la tecnología no se use solo con fines económicos o militares. El pontífice destaca la importancia de un orden social justo en la era digital, la dignidad del trabajo, la protección de la vida y la superación de la teoría de la guerra justa.

El papa León XIV ha instado a los gobiernos mundiales a frenar el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial en su primera encíclica, publicada este lunes. El pontífice ha advertido que estas herramientas contribuyen a propagar desinformación, priorizan el conflicto y corren el riesgo de conducir al mundo por un camino de guerras interminables.

En el primer gran documento de su pontificado, León XIV, matemático y canonista, sigue los pasos de la Rerum Novarum de León XIII para actualizar la Doctrina Social de la Iglesia ante uno de los principales retos de la época contemporánea: la inteligencia artificial.

El texto, titulado Magnifica Humanitas y de 110 páginas dividido en cinco capítulos, es un llamamiento a promover la verdad, la dignidad del trabajo, la justicia social y la paz y a superar la teoría de la guerra justa y relanzar el diálogo y el multilateralismo en tiempos de la IA.

El Papa ha reclamado "un orden social justo en la era digital", "marcos jurídicos adecuados", "reglas justas" y "mecanismos de protección eficaces".

"En la era de la inteligencia artificial, donde la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de seguir siendo profundamente humanos", se recoge en el documento, en el que León XIV aboga por "desarmar" a la IA para liberarla de la lógica de la competencia económica y militar.

En este sentido, ha señalado que "el desarrollo y el uso de la IA en el ámbito bélico deben estar sujetos a las restricciones éticas más rigurosas, y al respeto de la dignidad humana y de la sacralidad de la vida, evitando una carrera armamentista".

León XIV ha definido el universo de la IA como una "nueva torre de Babel" que aviva los "imperialismos contrapuestos, entre potencias que quieren conservar su primacía y potencias que aspiran a conquistarla, con una multiplicidad de conflictos locales".

Mecanismos de control

El primer pontífice estadounidense ha reclamado que la propiedad de los datos de IA no quede exclusivamente en manos privadas, que los responsables políticos protejan los derechos de los trabajadores y mantengan a los menores a salvo de estas herramientas.

"Lo que se necesita es una participación política más activa, capaz de frenar las cosas cuando todo se acelera", ha instado. El Papa ha reclamado "marcos jurídicos sólidos, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no eluda su responsabilidad".

Y ha alertado de que estas "innovaciones tecnológicas —incluida la inteligencia artificial— no son neutrales; pueden aumentar la participación y la justicia, o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión".

"Cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público, y crece el riesgo de un desarrollo distorsionado que provoca nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades", ha subrayado.

Ha alertado sobre los "usos evidentemente antihumanos, como la manipulación de la información o la violación de la privacidad", que fomenta la IA, y también de un engaño más sutil cuando los sistemas, "presentándose como neutrales y objetivos, reflejan y refuerzan estereotipos o posiciones ideológicas de quienes los han diseñado y programado".

Por todo ello, ha insistido en la necesidad de "un orden social justo en la era digital" que garantice "acceso igualitario a las oportunidades, proteja a los más pequeños y a los más frágiles, se oponga al odio y a la desinformación, y someta a control público el uso de los datos y de las tecnologías, de modo que el criterio no sea sólo el beneficio sino la dignidad de cada persona y el bien de los pueblos".