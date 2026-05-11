Albares pide votar la suspensión del pacto comercial con Israel pese a que Bruselas asegura que no hay mayoría suficiente

Albares insiste en que la credibilidad de la Unión Europea está en juego y pide una respuesta coherente con los valores y principios europeos ante la crisis en Oriente Próximo.

España, junto a Eslovenia e Irlanda, reclama la congelación del acuerdo con Israel por violaciones de derechos humanos, pero una minoría de países bloquea la medida.

El ministro José Manuel Albares pide votar la suspensión del capítulo comercial del Acuerdo de Asociación UE-Israel por la actuación del Gobierno de Netanyahu en Gaza y Cisjordania.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reclamado este lunes someter a votación la suspensión del capítulo comercial del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel (tal y como propuso Ursula von der Leyen en septiembre) como medida de castigo por la actuación del Gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza y Cisjordania, pese a que la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha reiterado que no existe la mayoría cualificada necesaria para sacar adelante esta medida.

España, junto con Eslovenia e Irlanda, exige la congelación total del Acuerdo de Asociación con Israel por vulnerar los derechos humanos. Pero ante la imposibilidad de lograr la unanimidad de los 27 que exige esa ruptura, los tres países apuestan ahora por sanciones más escalonadas -como las comerciales-, que solo requieren mayoría cualificada. Sin embargo, de momento Alemania, Italia, República Checa y Hungría han logrado conformar una minoría de bloqueo que impide cualquier avance.

"Llevamos demasiado tiempo hablando de medidas. La Comisión hizo unas propuestas, las puso encima de la mesa. Yo ya solicito que para la parte en la que se requiere simplemente mayoría cualificada, la parte comercial, pasemos a un voto y dejemos de decir que no hay la mayoría cualificada para ello", ha pedido Albares a su llegada al Consejo de Exteriores que se celebra este lunes en Bruselas.

"Constatemos cuántos somos los que estamos de acuerdo y los que no. No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada. La mejor forma de constatarlo o no es que se pueda votar. En cualquier caso, está en juego la credibilidad de la Unión Europea en el momento en el que nos enfrentamos a la mayor crisis mundial de este siglo", sostiene el ministro de Exteriores.

Justo antes de que hablara Albares, la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ya había adelantado que no hay mayoría para adoptar ningún tipo de sanción contra el Gobierno de Netanyahu. La UE aprobará únicamente este lunes medidas restrictivas contra un grupo de colonos israelíes violentos tras retirar Hungría su veto después de la salida de Víktor Orbán.

Como paso intermedio, Francia y Suecia han planteado imponer aranceles a los productos importados desde los territorios palestinos ocupados por Israel, pero tampoco esta iniciativa va a salir adelante porque ni siquiera hay una propuesta legislativa de la Comisión. El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, ha dicho que su país está dispuesto a estudiarlo, pero ha descartado que haya acuerdo este lunes.

"Cuando lo sondeamos el viernes con los embajadores, vimos que no contamos con la mayoría necesaria para aprobar estas medidas. Así que también debatiremos la propuesta franco-sueca sobre el comercio con los asentamientos, aunque eso también requiere una propuesta de la Comisión que por ahora no existe. Pero, realmente, ¿qué más podemos hacer?", ha lamentado Kallas.

Por su parte, Albares ha asegurado que la prohibición de los productos que provengan de los territorios ocupados -que España ya ha aplicado- ni siquiera exigiría por parte de la UE suspender el Acuerdo de Asociación con Israel porque "se trata del mero cumplimiento de las opiniones consultivas del Tribunal Internacional de Justicia".

"Es necesario que la Unión Europea dé una respuesta a Israel (...) La política exterior de la Unión Europea se basa en la credibilidad y la credibilidad supone mantener con coherencia los valores, los principios y los objetivos en cualquier escenario", insiste el ministro de Exteriores.