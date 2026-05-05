El Gobierno europeísta de Rumanía cae por una moción de censura de socialdemócratas apoyada por ultranacionalistas

El hasta ahora primer ministro rumano, Ilie Bolojan, durante el pleno en el que se ha debatido la moción de censura. Robert Ghement Efe / Epa

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno proeuropeo de Rumanía, liderado por Ilie Bolojan, ha caído tras una moción de censura apoyada por socialdemócratas y ultranacionalistas. La moción, con 281 votos a favor, es la más respaldada en la historia democrática del país y contó con el apoyo del PSD y la alianza ultranacionalista AUR. La crisis política ha provocado la caída de la moneda nacional frente al euro y un aumento de la incertidumbre sobre el compromiso fiscal de Rumanía. Se abre una fase de negociaciones para formar un nuevo Gobierno, con el presidente Nicusor Dan encargado de designar al próximo primer ministro.

El Gobierno de Rumanía liderado por el conservador Ilie Bolojan ha caído tras la aprobación en el Parlamento de una moción de censura impulsada por socialdemócratas y ultranacionalistas, lo que abre un periodo de incertidumbre y complejas negociaciones para formar un nuevo Ejecutivo.

Bolojan ha liderado durante algo menos de un año un gobierno proeuropeo. Sin embargo, el pasado mes de abril los socialdemócratas —el partido más grande del Parlamento— exigieron su dimisión y abandonaron la coalición de cuatro formaciones, uniéndose a la oposición de extrema derecha para presentar una moción de censura.

Aunque la convocatoria de elecciones anticipadas parece improbable, los mercados financieros temen que la inestabilidad pueda llevar a Bucarest a flaquear en su compromiso de reducir el mayor déficit presupuestario de la UE. La moneda del país había caído hasta un mínimo histórico frente al euro antes de la votación de este martes.

Pese al índice de popularidad del hasta ahora primer ministro, los socialdemócratas se han enfrentado repetidamente a él por sus medidas de austeridad y ajuste fiscal, acusándole de haber perjudicado a sus votantes.

"¿Alguien puede decir cómo funcionará Rumanía a partir de mañana? ¿Tienen un plan?", ha preguntado Bolojan a los diputados antes de la votación. "Los rumanos entenderán que se puede gobernar de otra manera, respetando el dinero público, y eso no se puede revertir".

En la votación parlamentaria estuvieron presentes 431 diputados y se emitieron 288 votos, con 281 de ellos a favor de la moción de censura, cuatro en contra y tres anulados. La moción contó con el respaldo del PSD y de formaciones ultranacionalistas, entre ellas la segunda del hemiciclo, la alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), mientras que los grupos conservadores, liberales y centristas optaron por no participar.

Esta es la moción de censura con mayor apoyo parlamentario desde la llegada de la democracia a Rumanía en 1990.

Nuevo primer ministro

Hasta abril, el Gobierno estaba formado por una amplia coalición de fuerzas europeístas que incluía a socialdemócratas, conservadores, liberales y la minoría húngara. Los ajustes, que incluían también recortes de sueldos y despidos, generaron un fuerte malestar social y las encuestas mostraban una gran erosión en los apoyos a los socialdemócratas.

El PSD ha acusado al primer ministro en funciones de aplicar medidas excesivamente duras y había exigido sin éxito la dimisión de Bolojan antes de salir del Gobierno. Bolojan ha defendido las medidas al argumentar que la recepción de miles de millones en fondos comunitarios depende de las medidas de ajuste fiscal.

La moción abre ahora un escenario de intensas negociaciones en un país socio de la UE y de la OTAN, y no se descarta una nueva coalición similar a la anterior, aunque con un nuevo primer ministro al frente que tenga el visto bueno del PSD.

"Creo que aún hay esperanza y, tras esta moción, es deber de las partes responsables encontrar una solución. Espero que el señor Nicusor Dan (el presidente) nos convoque a consultas", dijo tras la votación Sorin Grindeanu, el presidente de PSD.

El presidente europeísta Nicusor Dan, que ya desempeñó un papel clave en la formación del anterior Ejecutivo de gran coalición, tendrá de nuevo un rol muy importante en el futuro político del país al ser el responsable de designar al futuro primer ministro.

La prensa rumana señala como posible jefe de Gobierno de consenso a una figura del conservador Partido Nacional Liberal (PNL), Catalin Predoiu, actual ministro del Interior en funciones. La crisis política ya ha tenido efectos en los mercados, con la depreciación del leu, la moneda nacional, y un aumento de los costes de financiación del país.