El origen de la obsesión 'ultra' por la 'prioridad nacional': el invento de Jean Marie Le Pen que Marine tuvo que matizar

El próximo objetivo de la Agrupación Nacional es incluir la prioridad nacional en la Constitución, y las encuestas sitúan a Le Pen o Bardella como favoritos para las presidenciales de 2027.

El Parlamento francés aprobó en 2023 una ley de inmigración que incluye medidas relacionadas con la prioridad nacional, aunque parte de la ley fue censurada por el Consejo Constitucional.

La 'prioridad nacional' consiste en reservar ayudas sociales y acceso a servicios públicos principalmente a los franceses, excluyendo a extranjeros.

El concepto de 'prioridad nacional' fue impulsado por Jean Marie Le Pen y adaptado después por Marine Le Pen en el discurso de la extrema derecha francesa.

Prioridad nacional. Dos palabras que están estos días de actualidad en España por figurar en el pacto de gobierno que ha dado la presidencia de Extremadura a María Guardiola, y que Vox y PP interpretan de manera muy distinta.

Dos palabras que fueron un punto central del programa electoral de Marine Le Pen en las presidenciales de 2022 y que, seguramente, figurarán en el del candidato de la extrema derecha francesa en 2027. Sea éste la misma Marine Le Pen o su alter ego Jordan Bardella si la Justicia mantiene la condena de ilegibilidad de la líder de Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés).

Pues bien, si el RN es la versión suavizada del Frente Nacional (FN) de Jean Marie Le Pen, la prioridad nacional es el aggiornamento de la preferencia nacional, medida faro del partido de la extrema derecha francesa.

Le Pen padre olfateó, antes que nadie en Europa, el tema —la emigración— que le sacaría de la marginalidad de los grupúsculos neofascistas. Y que será la tracción de todos los populistas de Europa. En sus orígenes era algo tan básico como su lema "Extranjeros fuera". Un grito. Una consigna.

Un viejo cartel del FN decía: "Cuando nosotros lleguemos [al poder] ellos [los extranjeros] se irán". En definitiva, sobraban ahora, a partir del choque petrolero de mediados de los 70, los extranjeros que habían llegado a la metrópoli desde las ex colonias africanas para reconstruir Francia. Si no había trabajo para todos, estaba claro que los que sobraban eran los de fuera.

El discurso simplista de Le Pen consistía en llevar al discurso público una afirmación que aparenta ser natural: "Yo quiero más a mis hijas que a mis sobrinas; a mis sobrinas, que a mis primas; a mis primas más que mis vecinos". Elemental. Demagógico.

El discurso de Le Pen se va a enriquecer en 1985. Ese año se publicaron dos libros esenciales en esta historia: Preferencia Nacional, respuesta a la inmigración es el título de un libro colectivo que publicó el sello editorial Albin Michel.

Su autor principal era un alto funcionario afiliado al centrismo, Yves Le Gallou. Fundador del Club del Reloj, un grupo de tecnócratas que querían aportar "elementos doctrinales a la derecha" que acababa de perder el poder en Francia tras la victoria de socialista François Mitterrand en 1981.

Ese mismo año de 1985, Le Pen publica Los franceses, primero y Le Gallou se afilia al FN. Le Pen hace suya la idea de Le Gallou, convertida desde entonces en el remedio milagroso de todos los programas de la extrema derecha. Se trataba de limitar el estado del bienestar a los no nacidos en Francia.

Parece lógico, pero no lo es. Estamos en 1989 y el Consejo de Estado anula una prima reservada a los franceses y a los ciudadanos europeos que instaura el ayuntamiento de París. La idea es del alcalde, el gaullista Jacques Chirac, nada sospechoso de connivencia con la extrema derecha en toda su trayectoria.

"La diferencia de trato debe reposar sobre una diferencia de situación apreciable. Y en materia de costes educativos, no hay diferencia de situación objetiva entre los padres franceses, europeos, o extranjeros. Tampoco existe motivo de interés general, que lo justifique. La condición de nacionalidad es pues anulada", recogía el fallo.

El Gobierno socialista del recientemente fallecido Lionel Jospin que cohabitaba con el mismo Chirac, convertido en presidente de la República, suprime en 1989 toda condición de nacionalidad en las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social: "El extranjero no puede ser excluido de los beneficios del Estado providencia en razón de su origen. Este criterio es excluido de la protección social".

El Consejo Constitucional censura en 1990 una ley que privaba a los extranjeros no comunitarios en situación regular de la asignación suplementaria del Fondo Nacional de Solidaridad: "El principio de igualdad no impide al legislador regular de forma diferente situaciones diferentes. Pero estas diferencias de trato deben imperativamente basarse en criterios objetivos y pertinentes. Deben tener relación racional con el objetivo de la ley".

Prohibido el criterio de nacionalidad, aparecerá en Francia la duración de la estancia. Así, desde los años noventa, para poder cobrar el ingreso mínimo de inserción (RMI) hace falta justificar tres años de residencia. La Renta de Solidaridad (RSA) y la prima de actividad exigen cinco años. El mínimo de vejez y la prestación suplementaria de invalidez, diez años.

Todas estas sutilezas legislativas y constitucionales no hacen mella en el RN, que en 2011 ha pulido el nombre de su medida estrella de preferencia a prioridad.

Bardella afirma que "los frutos de la solidaridad nacional" deben estar reservados a los nacionales: "Francia debe dejar de ser una ventanilla social del mundo entero". Por ello quiere instaurar en Francia la prioridad nacional, "los extranjeros deben ser privados de ayudas sociales y los nacionales deben tener acceso prioritario al alojamiento social".

Así las cosas el Parlamento francés aprobó en diciembre de 2023 una controvertida ley de inmigración con los votos a favor de los centristas de la mayoría presidencial, los derechistas homologados al PP europeo y los pertenecientes a la bancada del RN.

Una Le Pen exultante celebra con entusiasmo "la victoria ideológica del RN, puesto que en esta ley está inscrita la prioridad nacional constitucional".

El texto aprobado tenía 86 artículos de los que 35 fueron censurados por el Consejo Constitucional, la gran mayoría sin entrar en el fondo de la cuestión al apreciar que no guardaban relación con la ley original.

El Tribunal aprobó otros 12 que habían sido objeto de demandas de los grupos de izquierdas de la Asamblea y/o el Senado así como de la presidencia de la Asamblea y del propio presidente de la República.

Entre estos están la creación de un fichero policial de menores no acompañados, menas, delincuentes y que "los extranjeros que pidan un título de residente tengan que suscribir un contrato comprometiéndose a respetar los principios de la República".

El próximo objetivo del RN es que la prioridad nacional esté incluida en la Constitución de Francia. Algo verdaderamente difícil a tenor de las mayorías cualificadas que requiere el procedimiento para modificar la Constitución de la V República.

Pero, atención, tanto Le Pen como Bardella son claros favoritos para ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo año. Todas las encuestas sitúan a la líder del RN o su sustituto por encima del 30% de intención de voto.

En la segunda vuelta se impondrían frente a todos los aspirantes de la izquierda —moderada o extrema— así como a todos los candidatos del centro y la derecha con excepción del ex primer ministro de Macron, Édouard Philippe.