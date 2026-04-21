Rumen Radev, el líder prorruso que arrasa en Bulgaria: estos son los motivos por los que no será un nuevo Orbán

Aunque algunos lo comparan con Viktor Orbán, expertos señalan que el contexto político e institucional en Bulgaria hace difícil que Radev replique el modelo húngaro de concentración de poder.

Radev se posiciona como líder prorruso, crítico con las sanciones a Rusia y contrario al envío de armas a Ucrania, lo que genera inquietud en Bruselas sobre su alineamiento internacional.

La coalición liderada por Radev, con menos de dos meses de vida, obtuvo el 44,6% de los votos y 131 escaños, superando ampliamente a sus rivales.

Rumen Radev, ex presidente y general de aviación, será el próximo primer ministro de Bulgaria tras lograr una histórica mayoría absoluta con su coalición Bulgaria Progresista.

El expresidente Rumen Radev (Dimitrovgrad, 62 años) pilotó durante años un caza soviético MiG-29, y pilotará ahora el Gobierno de Bulgaria. Otra profesión de riesgo. El general de aviación en la reserva, que renunció en enero a la jefatura del Estado para poder presentar su candidatura a las elecciones legislativas del pasado domingo, será el próximo primer ministro del país balcánico tras cosechar un resultado histórico.

Radev hizo campaña contra el establishment y su sistema clientelar. La estrategia se demostró acertada. Bulgaria Progresista, una coalición de tres partidos de centroizquierda articulada bajo su liderazgo, obtuvo el 44,6% de las papeletas pese a tener menos de dos meses de vida. Un porcentaje traducido en 131 escaños: mayoría absoluta.

Los de Radev quedaron lejos, sin embargo, de los 160 escaños que garantizan los dos tercios necesarios para renovar el Consejo Supremo de la Judicatura y nombrar a un nuevo fiscal general, dos de los asuntos que más interpelan a los búlgaros.

Con todo, el excomandante de la Fuerza Aérea superó el mejor escenario dibujado por los sondeos, que ya de por sí le otorgaban una amplia ventaja. "Ni una sola encuestadora predijo una victoria tan aplastante", subraya en conversación con este periódico Rumena Filipova, fundadora del Instituto de Analítica Global, un think tank con sede en Sofía.

Su coalición cosechó el segundo mejor resultado electoral en democracia, sólo superado por la victoria de las Fuerzas Democráticas Unidas con el 62,4% en 1997, un resultado que abonó el ingreso de Bulgaria en la Unión Europea y la OTAN.

Bulgaria Progresista fue la opción preferida en todas las franjas de edad. También entre los más jóvenes, el grupo demográfico más implicado en las protestas contra la corrupción que forzaron la dimisión del primer ministro Rosen Zhelyazkov en diciembre.

El domingo participó, además, el 50% del electorado, once puntos más que en los últimos comicios de octubre de 2024. "Esta es una victoria sobre la apatía, pero todavía hay desconfianza hacia la política aquí; este es sólo el primer paso para restablecer la confianza de la gente, el contrato social", celebró Radev.

"Este triunfo se nutre de algunas tendencias preexistentes en las actitudes búlgaras", explica Filipova. "La más importante es la preferencia por un 'modelo de liderazgo de hombre fuerte' que busca un modo de gobernanza más paternalista que proyecte un aura de estabilidad. Además, las generaciones más jóvenes —en especial la Generación Z— también mantienen visiones paternalistas y están orientadas a favor de este modelo".

De paso, Radev continúa su idilio con las urnas. El domingo certificó su tercera victoria electoral consecutiva. Antes había salido airoso de dos elecciones presidenciales. Resultó elegido por primera vez en 2016, con el respaldo del Partido Socialista Búlgaro (PSB), en la órbita de Moscú, y revalidó el cargo sin demasiados sobresaltos en 2021.

¿Estabilidad?

Otras cuatro formaciones superaron el domingo el umbral del 4% necesario para entrar en el Parlamento. Por detrás de la plataforma personalista de Radev, con el 14,3% de los votos y 39 escaños, aparecen las siglas de Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB) del ex primer ministro Boiko Borísov, salpicado por los escándalos de corrupción.

Después está la coalición Continuamos el Cambio - Bulgaria Democrática (PP-DB, por sus siglas), con el 13% y 37 escaños. Es una plataforma proeuropea en la que Radev podría apoyarse para barrer a la oligarquía.

"No está claro, sin embargo, el fondo de las reformulaciones y los cambios políticos que se llevarán a cabo, incluyendo las relaciones exteriores así como la implementación del compromiso de luchar contra la corrupción, especialmente a través de la reforma judicial", matiza Filipova.

También mantuvieron su presencia parlamentaria el Movimiento por los Derechos y Libertades (DPS-Nuevo Comienzo) de Delyan Peevski, un oligarca sancionado por Estados Unidos y Reino Unido que se arroga la representación de la minoría turca del país, con el 12,7% y 27 escaños, y el partido prorruso de extrema derecha Renacimiento, con el 4,3% y 13 asientos.

En la Asamblea Nacional de Sofía no entró, sin embargo, el Partido Socialista. Los herederos del Partido Comunista se quedaron fuera del Parlamento por primera vez desde la caída del régimen en 1990.

Las elecciones parlamentarias del domingo eran las octavas en cinco años, y Radev consiguió deshacer el bloqueo. "El hecho de que Bulgaria Progresista ganara por más del triple que su inmediato perseguidor le da a Radev algo que ningún líder búlgaro ha tenido en años: la capacidad de gobernar sin un socio de coalición", apunta Svetoslav Malinov, analista del Centro para el Estudio de la Democracia (CSD), otro destacado think tank.

"Sin embargo —matiza el especialista—, su coalición contiene a personas que quieren una reforma estructural del Estado y a personas que votaron por una plataforma soberanista e implícitamente prorusa, y esos dos electorados no quieren la misma Bulgaria". Radev tendrá que navegar estas contradicciones.

El precedente Orbán

En Bruselas sospechan de las tendencias prorrusas de un Radev que no termina de sacudirse la influencia soviética. También recelan de las analogías de la prensa liberal, que lo compara de forma casi obsesiva con el húngaro Viktor Orbán, un líder al que elogió durante un encuentro oficial en diciembre de 2024.

"Todavía no está claro si se puede establecer una comparación entre Orbán y Radev", apunta Filipova. "Orbán representa un fenómeno individual y nacional específico que puede ser difícil de replicar en otros países. En Bulgaria, el patrón tradicional de conducción de la política exterior se ha basado en la amalgama o el equilibrio de diferentes posiciones, como mantener una orientación estratégica general prooccidental al tiempo que se conservan los vínculos con Rusia".

"Aun así —reconoce la experta—, es posible que Radev vaya más allá de ese patrón y ponga en marcha una política exterior más asertiva. Según las declaraciones más recientes de su partido, bajo su dirección, Bulgaria buscará participar en la creación de las políticas de la UE en lugar de limitarse a aceptarlas".

"El paralelismo tiene una lógica superficial, pero se desmorona tras una inspección más cercana", apunta Malinov, quien recuerda que el derrotado primer ministro húngaro "pasó años consolidando discretamente el poder institucional antes de que su dirección euroescéptica se volviera innegable".

"Radev asume el cargo ya definido por su oposición a la ayuda militar a Ucrania, sus peticiones de renovar los vínculos con Rusia y una campaña que mostró un control de recursos atípico para un movimiento de oposición genuino", sostiene el especialista. "Tiene mucho menos margen de maniobra antes de que sus intenciones reales sean puestas a prueba".

"Estructuralmente, las palancas que utilizó Orbán —reescribir las reglas electorales, ocupar los tribunales, capturar los medios— son mucho más difíciles de accionar en Bulgaria, donde las matemáticas de las coaliciones son mucho más restrictivas", precisa Malinov.

Pro-Putin

En las instituciones comunitarias temen que Radev que sea otro caballo de Troya de Vladímir Putin. En el peor escenario para la Comisión, sin embargo, el próximo primer ministro búlgaro no podrá contar con la complicidad de Orbán. Sí tendrá, en cambio, el apoyo de su homólogo eslovaco, Robert Fico, dispuesto a acudir por segundo año consecutivo al Desfile de la Victoria en Moscú.

"La retórica de Radev genera una preocupación legítima, pero su margen para actuar en consecuencia es bastante limitado", puntualiza Malinov. "Un enfoque más preciso es que probablemente será más escéptico y comedido que un gobierno proeuropeo típico; más cercano a un punto de fricción que a un actor con veto estructural".

El analista del CSD considera, en este sentido, que "la verdadera prueba llegará a nivel europeo: si vota para bloquear los instrumentos financieros para Ucrania, como hizo Orbán repetidamente. Hasta que llegue ese momento, la comparación es más útil como advertencia que como diagnóstico".

Lo cierto es que Radev dice estar en contra de sancionar a Rusia ("Estoy convencido de que las sanciones no ayudan, sino que sólo causan daño. Rusia y los países europeos salen igualmente perjudicados", declaró en el pasado) y de enviar paquetes de ayuda a Ucrania. De hecho, bloqueó un plan para enviar vehículos blindados a Kiev en 2022.

También es crítico con Volodímir Zelenski, a quien dispensó un recibimiento poco amable durante su visita oficial a Sofía en el verano de 2023. El entonces presidente búlgaro argumentó en presencia de su homólogo ucraniano —y de las cámaras de televisión— que no había una "solución militar" al conflicto y que "más y más armas no lo resolverán".

"También quiero decirle que, sea lo que sea que tenga su ejército en términos de municiones, no será suficiente para luchar con la Federación Rusa. No tienen un mal ejército, su gente es buena, pero no sería suficiente para luchar contra 160 millones de personas", remató.

"Dios no quiera que le ocurra alguna tragedia y que usted esté en mi lugar", le respondió un indignado Zelenski. "Y si personas con valores compartidos no ayudan, ¿qué hará usted? ¿Diría: Putin, por favor, tome territorio búlgaro?".

Radev apela al "pragmatismo" para recuperar el diálogo con Moscú. "Pregúntenle a [el presidente francés Emmanuel] Macron, al primer ministro de Bélgica [Bart De Wever], pregunten a otros líderes europeos, incluido el canciller [alemán Friedrich] Merz, quien dijo que este diálogo [con Rusia] debe ser restaurado", declaró la noche electoral.

"Si queremos que Europa tenga una autonomía estratégica real… Europa debe pensar muy seriamente en cómo asegurará recursos de bajo coste, porque sin recursos energéticos de bajo coste no podemos hablar de competitividad", argumentó.

Radev reproduce con frecuencia la baza argumental que suelen esgrimir los líderes europeos que orbitan alrededor del Kremlin para tratar de convencer a los suyos de la necesidad de restañar los lazos diplomáticos con Moscú: recuperar el acceso a su gas barato para evitar una crisis energética.

Fue sintomática la reacción del Kremlin, que celebró su victoria. "Por supuesto, nos agradan las palabras del señor Radev, quien ganó las elecciones, y las de algunos otros políticos europeos sobre su disposición a resolver los problemas mediante un diálogo pragmático con la Federación Rusa", subrayó este lunes el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia Interfax.