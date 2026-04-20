El candidato prorruso Rumen Radev gana las elecciones y será el primer ministro de Bulgaria

Rumen Radev, expresidente búlgaro y líder de Bulgaria Progresista, habla con los medios de comunicación. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Rumen Radev, expresidente prorruso, logra una amplia victoria en las elecciones legislativas de Bulgaria. Su partido, Bulgaria Progresista, obtiene entre el 44% y 45% de los votos, lo que podría traducirse en mayoría absoluta en el Parlamento. El partido GERB de Boiko Borisov y la coalición europeísta PP-BD quedan muy por detrás, con solo el 12% de los votos cada uno. La victoria de Radev podría poner fin a cinco años de inestabilidad política, en los que Bulgaria ha celebrado ocho elecciones y tenido siete primeros ministros.

El expresidente prorruso Rumen Radev se encamina a obtener una amplia victoria en las elecciones legislativas de este domingo en Bulgaria y podría incluso lograr una mayoría absoluta, lo que pondría fin a cinco años de inestabilidad y marcaría un nuevo rumbo en el país más pobre de la Unión Europea (UE).

En Bulgaria las agencias demoscópicas tienen acceso a datos parciales del recuento y realizan proyecciones, y todas apuntan que Radev puede obtener más del 40% de los votos y quizá lograr así una mayoría en el Parlamento de 240 escaños en la capital Sofía.

Según la agencia Alpha Research, Bulgaria Progresista, la formación de Radev, habría obtenido el 44% de los votos, mientras que la agencia Myara le da el 45%, lo que supondría unos 135 diputados y una mayoría absoluta.

En segundo lugar quedaría el partido conservador Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), liderado por el tres veces primer ministro Boiko Borisov, con sólo el 12% de los votos, mientras que la coalición europeísta PP-BD también sumaría el 12%.

También entrarían en el Parlamento la formación DPS-Nuevo Comienzo, liderada por un empresario sancionado por EEUU y el Reino Unido por corrupción, con el 7%, y la formación ultranacionalista y prorrusa Resurrección, con el 4,2%.

El escrutinio oficial avanza lentamente y con el 7,08% de las papeletas recontadas, Bulgaria Progresista lidera con el 43,46%, seguida por PP-DB (13,97%), GERB (12,83%), Resurrección (5,1%) y DPS-Nuevo Comienzo (5,01%).

Una victoria tan amplia de Radev podría romper el ciclo de inestabilidad que ha llevado a Bulgaria a celebrar ocho elecciones en los últimos cinco años, periodo en el que ha tenido siete primeros ministros distintos.

"Bulgaria Progresista ha ganado de forma decisiva. Es una victoria de la esperanza sobre la desconfianza, de la libertad sobre el miedo", declaró Radev tras el cierre de las urnas.