El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante un acto de campaña

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante un acto de campaña Reuters

Europa

La UE se juega en las elecciones de Hungría su autonomía estratégica frente a Putin, Trump o Netanyahu

Orbán ha vetado decisiones vitales para la UE ejerciendo como caballo de Troya de Rusia y Estados Unidos para debilitar el bloque desde dentro.

Más información: Magyar, el 'mesías' conservador que amenaza con tumbar a Orbán y devolver a Hungría a la UE... y a la senda democrática

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Las elecciones en Hungría podrían poner fin a 16 años de gobierno de Viktor Orbán, con el opositor Péter Magyar como favorito en las encuestas.

La UE se juega su autonomía estratégica frente a figuras como Putin, Trump o Netanyahu, ya que Orbán ha bloqueado decisiones clave sobre Ucrania y sanciones a Moscú.

Orbán y su Gobierno son acusados de erosionar el Estado de derecho y filtrar información confidencial a Rusia, lo que alarma a los líderes europeos.

Si gana la oposición, Hungría podría volver a ser un socio proeuropeo; si Orbán se mantiene, la UE podría activar el artículo 7 para aislar a Hungría.

Aunque la mayoría de las encuestas dan como ganador en las elecciones de este domingo en Hungría al líder opositor Péter Magyar (con 10 puntos de ventaja, según el promedio) y apuntan al fin de 16 años consecutivos del ultranacionalista Viktor Orbán en el poder, en Bruselas nadie termina de fiarse.

Y es que los comicios húngaros tienen una relevancia que excede con mucho el peso del país. La UE se juega su autonomía estratégica, su capacidad de actuar frente a Vladímir Putin, Donald Trump o Benjamin Netanyahu. Los tres apoyan activamente la reelección de Orbán, que ha actuado como su caballo de Troya dentro del bloque y utiliza su derecho de veto para intentar erosionarlo desde dentro.

Solo en las últimas semanas, Orbán ha bloqueado en solitario el préstamo de 90.000 millones destinado a sostener a Ucrania frente a la guerra de agresión del Kremlin -desdiciéndose de su voto favorable en diciembre-; ha paralizado el vigésimo paquete de sanciones a Moscú; y ha frenado también las medidas punitivas contra colonos israelíes violentos.

Peter Magyar, líder del partido opositor Tisza, sostiene una bandera húngara durante las celebraciones del Día Nacional de Hungrí

A ello se suma el deterioro sostenido del Estado de derecho: presiones del Gobierno sobre la independencia judicial, corrupción estructural, uso indebido de fondos europeos, asfixia de los medios no afines, prohibición de facto de las marchas del Orgullo y otros ataques a la sociedad civil. El Parlamento Europeo describe a Hungría como una “autocracia electoral”.

Todas las fuerzas de derecha radical antieuropea -integradas en el grupo Patriotas por Europa- apoyan a Orbán. Pero lo que más ha alarmado a los líderes europeos son las últimas investigaciones periodísticas que apuntan a que tanto el líder húngaro como su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, filtran al Kremlin, en tiempo real, el contenido de las discusiones en Bruselas, incluidos documentos confidenciales.

Pese a que el Gobierno húngaro ha convertido los ataques a la UE y a Ucrania en el eje central de su campaña, las instituciones comunitarias han optado por un perfil bajo, evitando cualquier movimiento que pudiera proporcionar munición en la recta final electoral. Solo en los últimos días, Bruselas ha calificado de “extremadamente preocupante” la posibilidad de que Orbán esté conspirando con Putin contra el bloque.

"La votación del 12 de abril será la más importante para la UE en 2026: lo que está en juego es que la Unión Europea pueda salir reforzada, o que siga fracturada y lenta a la hora de actuar, lastrada por la obstrucción húngara", explica a EL ESPAÑOL la investigadora del Centre for European Reform Zselyke Csaky.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante un Consejo Europeo

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, durante un Consejo Europeo Unión Europea

"Si gana la oposición, se abriría una oportunidad que podría permitir a la UE avanzar en cuestiones importantes de política exterior, ampliación -ya que Orbán también veta en solitario cualquier avance en la adhesión de Kiev al club comunitario- y sanciones", apunta Csaky.

Péter Magyar (un antiguo hombre de Orbán que rompió públicamente con el Gobierno hace apenas dos años tras un escándalo de indultos controvertidos que involucraba a su exmujer) promete poner fin a la política de vetos, restaurar el cumplimiento del Estado de derecho, desbloquear los fondos europeos congelados y reubicar a Hungría como un socio previsible y proeuropeo.

Sin embargo, la mayoría de los analistas coincide en que el líder de Tisza -integrado ya en el Partido Popular Europeo- tendría enormes dificultades para revertir la deriva política de Orbán, como ilustran las complicaciones que afronta Donald Tusk en Polonia.

"Si, por el contrario, Orbán se mantiene en el poder, la UE tendrá que definir por fin una estrategia", destaca la investigadora del Centre for European Reform.

Hasta ahora, ni los múltiples procedimientos de infracción, ni la congelación de hasta 18.000 millones de euros en fondos europeos -a los que se suma el crédito SAFE de 17.000 millones para Defensa, también paralizado-, ni el aislamiento de Orbán en los debates sobre Ucrania han logrado frenar la deriva autoritaria de Budapest.

El gasoducto Druzhba es uno de los puntos de conflicto entre Hungría y Ucrania.

A los líderes europeos solo les queda la 'opción nuclear', el artículo 7 del Tratado, que permitiría la suspensión del derecho de voto de Hungría en la UE. La Eurocámara activó este mecanismo en 2018, pero hasta ahora los Estados miembros no han avanzado en su aplicación.

Para privar a Budapest de voto (un movimiento con carga equivalente a la de una expulsión del club), se requiere la unanimidad de los otros 26 Estados miembros. Pero Orbán se benefició primero de la protección del Gobierno polaco de derecha radical de Ley y Justicia y ahora puede contar con la Eslovaquia de Roberto Fico.

"Está claro, especialmente a la luz de las recientes filtraciones que muestran una relación estrecha entre Orbán y Putin, y entre Szijjártó y Lavrov, que Hungría está haciendo el trabajo sucio de Rusia dentro de la UE. Eso socava seriamente la unidad y la seguridad del bloque", señala Csaky.

"Por tanto, si Orbán es reelegido, la UE no tendrá otra opción que enfrentarse al país problemático, suspender más fondos, continuar con el proceso del artículo 7 y aislar a Hungría en la mayor medida posible".