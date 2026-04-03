Un caza de combate ruso se estrella en Crimea durante un entrenamiento: nuevo accidente de un avión militar en tres días

Las claves nuevo Generado con IA Un caza ruso Su-30 se estrelló en Crimea durante un vuelo de entrenamiento, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia. La tripulación del avión logró catapultarse y fue evacuada; ambos pilotos se encuentran fuera de peligro. El accidente es el segundo de la aviación militar rusa en Crimea en tres días, tras el reciente siniestro de un avión de transporte An-26 con 30 fallecidos. El Su-30 ha sido empleado en la guerra de Ucrania y varias unidades han sido derribadas o destruidas en ataques recientes.

Un caza ruso de combate Su-30 se ha estrellado este viernes en la anexionada península ucraniana de Crimea durante un vuelo de entrenamiento, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. Se trata de la segunda catástrofe aérea de la aviación militar ocurrida en la región en los últimos tres días, tras el siniestro de un transporte militar con 30 ocupantes en el que no hubo supervivientes.

"Hoy alrededor de las 11:00 hora de Moscú (08:00 GMT) en la República de Crimea se accidentó un avión Su-30 durante un vuelo de entrenamiento", ha detallado el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado. Según el mando militar ruso, la aeronave "no portaba armamento".

"La tripulación se catapultó y fue evacuada por un equipo terrestre de búsqueda y rescate. La vida de los dos pilotos no corre peligro", han garantizado las autoridades militares.

El pasado miércoles un avión de transporte militar ruso An-26 se estrelló contra un acantilado en Crimea, provocando la muerte de las 30 personas que estaban a bordo. El Ministerio de Defensa descartó posteriormente que la aeronave hubiese sido derribada por el Ejército ucraniano y atribuyó el hecho a una "violación de las normas de vuelo".

El Su-30 se ha utilizado en la guerra de Ucrania como plataforma multifunción para lanzar misiles aire-tierra y en labores de patrulla sobre el mar Negro. Varias unidades de este caza han sido derribadas por los sistemas de defensa antiaérea ucranianos y han sido destruidas en ataques contra bases militares.

La península de Crimea, una región estratégica por su acceso al mar Negro, fue anexionada ilegalmente por Rusia en 2014 tras un controvertido referéndum no reconocido por la comunidad internacional y Ucrania.