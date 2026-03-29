El Papa pide la paz en Oriente y lanza un dardo a Trump: "Dios no escucha las oraciones de los que hacen la guerra"

El Papa León XIV durante la misa del Domingo de Ramos este domingo en la Plaza de San Pedro. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Papa León XIV lamentó el conflicto en Oriente Medio y afirmó que Dios rechaza las oraciones de quienes inician guerras. Durante el Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, el pontífice pidió estar cerca de los cristianos de Oriente Medio afectados por la guerra. León XIV elevó una súplica por la paz y pidió reconciliación para los pueblos heridos por la guerra. El Papa también recordó a los migrantes fallecidos en el mar, especialmente a los que murieron recientemente cerca de Creta.

El Papa León XIV lamentó este domingo el conflicto atroz en Oriente Medio y ha añadido que Dios rechaza las oraciones de los líderes que inician guerras y tienen "las manos llenas de sangre".

"Dios no escucha las oraciones de los que hacen la guerra, sino que las rechaza, diciendo: 'Aunque muchas oraciones hagan, no las escucharé; sus manos están llenas de sangre'", dijo, citando un pasaje de la Biblia, durante la celebración del Domingo de Ramos que ha tenido lugar en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Asimismo, el pontífice incidió, ante los miles de fieles allí presentes, que en este comienzo de la Semana Santa se está "más cerca que nunca", con su oración, "de los cristianos de Oriente Medio que sufren las consecuencias de un conflicto atroz".

"No podemos olvidar a quienes hoy participan de manera real en su sufrimiento. Su prueba interpela la conciencia de todos. Elevemos nuestra súplica al Príncipe de la Paz para que sostenga a los pueblos heridos por la guerra y abra caminos concretos de reconciliación y paz", ha clamado León XIV.

El pontífice ha aprovechado su discurso para pedir "por todos los migrantes fallecidos en el mar, en particular por aquellos que han perdido la vida en los últimos días frente a las costas de la isla de Creta".

La Guardia Costera griega rescató a 26 migrantes que se hallaban en una lancha neumática a la deriva al sur de Creta, mientras se teme que otros 22 pasajeros de la barca hayan fallecido.