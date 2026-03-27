El G7 se reúne con Irán en el foco: Marco Rubio 'venderá' los planes de EEUU tras los insultos de Trump a sus aliados

Las claves nuevo Generado con IA El G7 se reúne en Francia con Irán y Ucrania como temas principales, en medio de tensiones por los recientes insultos de Donald Trump a los aliados de la OTAN. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, intenta convencer a los socios del G7 sobre la estrategia de Washington en Oriente Próximo. La cumbre aborda también la seguridad marítima, la lucha contra el narcotráfico y la diversificación del suministro de minerales esenciales. Venezuela, Cuba y otras regiones como el Indo-Pacífico, Sudán, Haití y Gaza están en la agenda del encuentro, con especial atención a acontecimientos recientes.

Este jueves comenzó la reunión de ministros de Exteriores del G7 convocada bajo la presidencia francesa en Les Vaux‑de‑Cernay, al suroeste de París. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se unió este viernes para tratar sobre las guerras de Irán y Ucrania.

Rubio tratará de convencer a sus aliados sobre las bondades de la estrategia de Washington en Oriente Próximo apenas 24 horas después de la última ronda de insultos lanzados por Donald Trump. Los miembros del G7, salvo Japón, forman parte de la Alianza.

El presidente estadounidense volvió a llamar "cobardes" a los aliados. "Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con esta nación de lunáticos", escribió en la red Truth Social. "Nunca lo olvidaremos", añadió.

"Estamos con ellos para protegerlos de Rusia, pero ellos no están para protegernos", declaró este jueves. Más tarde aseguró que no tenía la intención de pedir su ayuda. "Más bien los estaba probando", dijo.

La mayoría de los miembros de la Alianza han mostrado un profundo escepticismo acerca de la guerra. "Apoyamos una acción defensiva", declaró la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper. "Pero adoptamos una posición diferente sobre la acción ofensiva", explicó.

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

"Creo que todo el mundo debería estar agradecido de que Estados Unidos tenga un presidente dispuesto a enfrentar una amenaza como esta", afirmó Rubio el jueves, antes de viajar a la cumbre. "Incluso los países que más protestan", añadió.

Preguntado por su misión de convencer a los aliados atlánticos sobre la estrategia estadounidense, el secretario de Estado manifestó que "a las personas a las que me interesa hacer felices son los ciudadanos de los Estados Unidos". "No trabajo para Francia, ni para Alemania, ni para Japón", agregó.

En un comunicado oficial, el ministerio de Asuntos Exteriores francés anuncia que "Sobre Irán y Oriente Medio, los socios del G7 discutirán posibles vías de negociación que puedan conducir a una desescalada del conflicto". El objetivo es restablecer la seguridad y reabrir las rutas comerciales.

El objetivo para Ucrania es "continuar apoyando a Kiev en términos de capacidades y energía, y mantener la presión sobre Rusia". El Grupo de los Siete busca la "coordinación de las sanciones dirigidas a la flota en la sombra".

Otros asuntos de la cumbre

También se abordarán otros asuntos regionales: el Indo-Pacífico, Sudán, Haití y Gaza. Venezuela y Cuba recibirán especial atención a la luz de los acontecimientos que han tenido lugar desde el inicio de 2026.

La jornada del jueves arrancó con una reunión dedicada a las amenazas transversales. El foco se centró en la lucha contra el narcotráfico. Esta sesión se amplió a los cancilleres de Arabia Saudí, Brasil, Corea del Sur e India.

Otro de los ejes clave de la reunión es la seguridad de las cadenas de valor de los minerales esenciales para la transición energética y digital. Francia quiere diversificar los suministros, con el fin de reducir dependencias.

París defiende la necesidad de reforzar la cooperación internacional frente al crimen organizado "a niveles sin precedentes". En especial en el Caribe, convertido en zona clave de tránsito y destino de drogas y armas.

En materia de seguridad marítima, el G7 estudia lanzar una iniciativa específica para combatir el narcotráfico por vía marítima, principal canal de entrada de cocaína en Europa. Este grupo analizará el refuerzo de las capacidades de interceptación en alta mar.