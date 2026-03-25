Ucrania destruye la capacidad de Rusia para exportar el 40% de su petróleo: ataca refinerías, oleoductos y puertos del Báltico

Las claves nuevo Generado con IA Ucrania ha atacado con drones infraestructuras clave de exportación de petróleo rusas, paralizando hasta el 40% de su capacidad. Los principales puertos afectados son Novorosíisk, Primorsk y Ust-Luga, además del oleoducto Druzhba, crucial para Hungría y Eslovaquia. La reducción de exportaciones supone la mayor interrupción del suministro ruso en la historia moderna y pone en riesgo una cuarta parte del presupuesto estatal de Moscú. Rusia debe depender ahora más de sus rutas de exportación hacia Asia, que tienen capacidad limitada, mientras refuerza la seguridad en todo el país.

Ucrania ha logrado una importante victoria al extender sus ataques con drones a los puertos e infraestructuras de Rusia en el mar Báltico. Hasta el 40% de la capacidad de exportación de petróleo rusa se encontraría paralizada tras esta operación, sumada a la interrupción del oleoducto Druzhba y la incautación de petroleros.

Sería la interrupción más grave en la historia moderna del suministro de petróleo ruso, según la agencia Reuters. Se trata de una las principales fuentes de ingresos para Moscú, en un momento en el que el precio del crudo supera los 100 dólares por barril debido a la guerra en Irán.

Ucrania se ha adelantado a la ofensiva de primavera de las tropas rusas intensificando en lo que va de mes los ataques con drones contra la infraestructura de exportación de petróleo y combustible de Rusia. Han alcanzado los tres principales puertos de exportación occidentales del país, incluidos Novorosíisk en el mar Negro, y tanto Primorsk como Ust-Luga en el mar Báltico.

Según cálculos de Reuters, Rusia era capaz de exportar unos 2 millones de barriles por día. Sin embargo, los reciertes ataques reducen hasta casi la mitad esta cantidad mientras se reparan los daños en Primorsk y Ust-Luga. También en el oleoducto Druzhba, que atraviesa Ucrania hacia Hungría y Eslovaquia.

Kiev también ha atacado estaciones de bombeo y refinerías con el objetivo de reducir los ingresos del petróleo y gas de Moscú. Estos representan aproximadamente una cuarta parte del presupuesto estatal ruso. Rusia ha calificado los ataques de "actos terroristas" y ha reforzado la seguridad a lo largo de sus 11 husos horarios.

Ukraine fired nearly 400 drones at Russian targets overnight, per Russia's Defense Ministry-- incl. the Baltic Sea oil port of Ust-Luga. The nearby oil terminal of Primorsk, hit early Monday, is still burning. (This has been unusually busy week for Russian/Ukraine air attacks) pic.twitter.com/RdPO6jQxRc — Mike Eckel (@Mike_Eckel) March 25, 2026

Puertos, oleoductos y petroleros

Ucrania sostiene que parte del oleoducto Druzhba fue dañada por ataques rusos a finales de enero. Eslovaquia y Hungría, por su parte, han exigido a Kiev reanudar de inmediato los suministros.

La terminal petrolera de Novorossiisk, con capacidad para manejar hasta 700.000 barriles por día, ha estado procesando petróleo por debajo de lo previsto desde los daños sufridos por un fuerte ataque con drones ucranianos a comienzos de este mes.

Además, las incautaciones frecuentes de petroleros vinculados a la 'flota fantasma' ilegal de Rusia en Europa han interrumpido la exportación de unos 300.000 barriles diarios de petróleo ártico. Estos proceden del puerto de Murmansk, según operadores del mercado.

Con sus rutas de exportación hacia el oeste bajo ataque, Moscú debe depender más de las exportaciones de petróleo hacia los mercados asiáticos. Los mismos operadores apuntan que esas rutas son limitadas por su capacidad.

🇺🇦 #Ukraine - 🇷🇺 #Russia: Ukrainian forces reportedly struck the NOVATEK Ust-Luga plant in Russia's Leningrad region overnight, causing a large fire.



At the same time, communication nodes were targeted in Donetsk and Zaporizhzhia.



(📹 via @NOELreports) pic.twitter.com/oiHbd4HNSW — POPULAR FRONT (@PopularFront_) March 25, 2026

Rusia mantiene sin interrupciones los suministros a China a través de los oleoductos Skovorodino-Mohe y Atasu-Alashankou. También mantiene las exportaciones marítimas del crudo ESPO (Eastern Siberia–Pacific Ocean) desde el puerto de Kozmino.

En conjunto, esas tres rutas representan alrededor de 1,9 millones de barriles diarios de petróleo. Rusia también continúa cargando petróleo desde Sajalín, con envíos de unos 250.000 barriles por día desde la isla, y suministra alrededor de 300.000 barriles diarios a Bielorrusia.