Los daneses acuden a las urnas con Frederiksen impulsada tras su enfrentamiento con Donald Trump por Groenlandia

Las claves nuevo Generado con IA Dinamarca celebra elecciones parlamentarias anticipadas, con la primera ministra Mette Frederiksen buscando revalidar su mandato. Frederiksen ha centrado su campaña en la defensa de Groenlandia tras el enfrentamiento con Donald Trump por la soberanía de la isla. Los sondeos auguran la victoria del Partido Socialdemócrata, aunque probablemente con su peor resultado desde 1901. El panorama político está muy fragmentado, y se prevén complejas negociaciones para formar gobierno, con hasta 12 partidos con opciones de entrar en el Parlamento.

Los daneses ya ejercen este martes su derecho al voto en unas elecciones parlamentarias anticipadas por el Gobierno danés. Los colegios electorales han abierto a las 8.00 horas y cerrarán a las 20.00 horas.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca y una de las figuras con mayor peso de la socialdemocracia en Europa, busca este martes en las urnas una holgada victoria que le permita retener el poder que ostenta desde 2019.

En febrero, la actual mandataria danesa decidió convocar elecciones anticipadas, impulsada en las encuestas por su defensa de la soberanía de Groenlandia, tras la polémica suscitada por el presidente de EEUU, Donald Trump en torno a la isla ártica.

Frederiksen es una ferviente europeísta, que gobierna en coalición desde 2022 con el Partido Liberal y el Partido Moderado (centrista), una fórmula inédita en la política danesa. Hasta esa fecha, en su primer mandato, gobernó en minoría con las fuerzas a su izquierda.

Pese a sus convicciones socialdemócratas, destaca por su línea dura migratoria, más alineada con los postulados de Giorgia Meloni en Italia que la de otros líderes de la izquierda europea como Pedro Sánchez.

Frederiksen ha centrado su discurso de campaña electoral en la seguridad, la defensa y el "efecto Groenlandia", al asegurar que es la principal garantía de que este territorio danés continúe perteneciendo al reino, con la intención de capitalizar el apoyo por su postura firme en política exterior.

A finales del pasado diciembre, la carrera política de la política socialdemócrata parecía encarar su recta final. La Izquierda Verde, sorprendente vencedora en las elecciones europeas de 2024, le pisaba los talones en los sondeos.

Tras el varapalo en las elecciones municipales, en la que los socialdemócratas perdieron la alcaldía de Copenhague por primera vez en más de un siglo, tras sufrir una dura derrota frente a los verdes, su carrera política parecía encarar la recta final.

"El voto en Copenhague fue sin duda un voto de protesta", aseguró entonces el analista político danés Henrik Qvortrup a la agencia Reuters, en referencia a la incapacidad política de los socialdemócratas de hacer frente al encarecimiento de la vivienda o la subida de precio de los alimentos.

Sin embargo, en este momento emergió la figura del polémico presidente estadounidense, un actor clave en estos comicios electorales, que volvió a amenazar con la anexión de Groenlandia, un tema central en la campaña electoral.

Tras el fiasco socialdemócrata del pasado noviembre y en un momento en el que los sondeos la alejaban de un tercer mandato, las polémicas surgidas respecto a esta isla ártica le permitieron a Frederiksen dar la vuelta a las encuestas.

Los últimos sondeos realizados apuntan a una victoria segura del Partido Socialdemócrata en los comicios de este martes, con en torno al 20% de los votos, aunque probablemente obtendrá su peor resultado desde 1901.

Por detrás, con poco más de un 10%, se sitúan la Izquierda Verde, que ha perdido impulso en los últimos meses debido a la pujanza socialdemócrata, y Alianza Liberal, cuyo candidato, Alex Vanopslagh, de 34 años es una figura muy popular entre los jóvenes daneses.

Según este estudio demoscópico de YouGov, el bloque rojo aventajaría al azul en seis diputados, por lo que los partidos de centro y centro derecha tienen difícil hacerse con el poder y desbancar a la actual mandataria.

Las fuerzas de izquierda superarían a las de centro y centro derecha You Gov

Las fuerzas del bloque rojo equivalen a los partidos socialdemócratas y a toda la izquierda danesa, mientras que el correspondiente al bloque azul, es donde se encuentran las distintas formaciones del centro y centro derecha, partidarios de una mayor liberalización del mercado.

Posibles alianzas

A pesar de ser la favorita, en la campaña electoral no ha dado pistas de cuál puede ser el futuro Ejecutivo.

La formación de Gobierno se antoja complicada, en un escenario dividido, con hasta 12 partidos políticos que podrían obtener representación en la cámara, además de los dos escogidos en Groenlandia e Islas Feroe, dos territorios pertenecientes al Reino de Dinamarca.

La televisión pública DR y la semipública TV2 difundirán sus sondeos a pie de urna al cierre de los colegios electorales. Se espera que el recuento de votos finalice en torno a la medianoche.

Frederiksen no ha descartado ninguna posible fórmula de Gobierno si su partido conserva la condición de más votado.

Esto incluye la posibilidad de formar una coalición con el resto de fuerzas de izquierda, "si tiene capacidad de maniobra y puede colaborar de forma amplia", según declaró en el parlamento danés en el momento de convocar a las urnas.

Aun así, muchos analistas en política danesa no descartan que la primera ministra forme finalmente un Ejecutivo de coalición con sus tradicionales socios de izquierda, pese a que Frederiksen dijo "no querer regresar a las alianzas de rojos o azules", en referencia a la distinción ideológica tradicional.