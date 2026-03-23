El 'sanchista' Golob gana las elecciones en Eslovenia pero tendrá difícil formar Gobierno por el éxito del 'trumpista' Jansa

Las claves nuevo Generado con IA El Movimiento Libertad de Robert Golob gana las elecciones en Eslovenia con 29 escaños, pero pierde la mayoría de izquierdas y enfrenta dificultades para formar gobierno. El Partido Democrático Esloveno, liderado por el populista Janez Jansa, queda a solo 0,5 puntos de Golob y es considerado favorito para ser primer ministro si logra alianzas. La fragmentación parlamentaria complica la gobernabilidad, ya que los apoyos clave se reparten entre formaciones conservadoras y la irrupción del partido populista Resni.ca. Una posible caída de Golob supondría un revés para Pedro Sánchez y su red de alianzas progresistas en la UE, ante el avance de fuerzas soberanistas y conservadoras.

El Movimiento Libertad (GS) del primer ministro Robert Golob ha vencido este domingo en las elecciones parlamentarias de Eslovenia con 29 escaños y el 28,5% de los votos. De este modo, el actual primer ministro intentará reeditar gobierno, a pesar de haber perdido la mayoría de izquierdas en la cámara.

Golob no lo tendrá fácil ya que tendrá que pactar con el centroderecha. Con el resultado salido de los comicios, la formación de Golob tendría 29 escaños, siendo la fuerza política que mayor apoyo parlamentario ha perdido en las urnas, respecto al logrado en 2022.

Resultado salido de las elecciones en Eslovenia RTV SLO

El ejecutivo encabezado por Golob ha sido muy crítico durante su mandato con Israel, llegando a ser uno de los primeros países europeos en reconocer el Estado palestino y lanzando duras críticas al gobierno israelí.

Sus socios parlamentarios, a su izquierda, tampoco han mejorado el resultado, con los socialdemócratas quedándose en seis (tenían siete) y la formación de ultraizquierda, Levica, socios europeos de Izquierda Unida, manteniendo los cinco representantes que tenían en el parlamento.

De hecho, su resultado ha sido peor que el que daba la encuesta a pie de urna, que apuntaba a una victoria cercana al 30%, con su principal adversario, Janez Jansa, en el 27,5%

Encuesta a pie de urna de las elecciones en Eslovenia. Mediana/N

Finalmente, la victoria del GS ha sido de tan solo 0,5 puntos por encima de su rival. El GS contaba con 41 de los 90 representantes que forman la cámara baja del parlamento esloveno, por lo que la bajada electoral de Golob supone un serio revés para las aspiraciones de reeditar ejecutivo.

El 'trumpista' Jansa favorito

A pesar de no hacerse con la victoria en las elecciones, el candidato de derecha populista, Jansa, tiene serias opciones de regresar al poder, la que sería su cuarta vez al frente del ejecutivo esloveno.

El Partido Democrático Esloveno (SDS), liderado por Jansa, se ha quedado en el 28,1%, a tan solo cinco décimas de lograr la victoria, en un escenario que muestra lo fragmentado que se encuentra el país eslavo.

Janez Jansa, candidato del SDS, hace balance de los resultados electorales. Reuters

A pesar de la corta derrota en las urnas, aunque en lo que se puede considerar un empate técnico, Jansa resulta favorito para ser primer ministro.

Si logra sumar sus 28 diputados, con los 9 de la coalición derechista liderada por Nueva Eslovenia y los seis de Democracia, una escisión de centroderecha del SDS liderada por Anze Logar, el exdelfín de Jansa, lograría 44 de 90, a tan solo dos escaños para sumar mayoría absoluta.

La formación de Jansa y la de Nueva Eslovenia, liderada por Jernej Vrtovec, comparten grupo parlamentario en el parlamento europeo, aunque sus tesis son muy diferentes, con un Jansa situado cercano a las posiciones de la ultraderecha europea en política migratoria.

Además del necesario apoyo de estas formaciones conservadoras, Jansa tendrá que buscar por activa o por pasiva un acuerdo con la gran sorpresa de la noche electoral. El movimiento populista y antivacunas, Resni.ca (Verdad), que ha entrado en el parlamento eslavo con cinco diputados.

Jansa, considerado un 'trumpista' por su postura cercana al presidente de Estados Unidos, con una política antimigratoria y un rechazo importante a las tesis de Bruselas, se convierte en el favorito a primer ministro, por encima del ganador de los comicios.

En caso de volver al poder, supondría todo un desafío para la Comisión Europea, ya que Jansa, durante sus anteriores mandatos ha sido un quebradero de cabeza, especialmente en política migratoria.

Su principal diferencia respecto a la posición mantenida por el mandatario húngaro, Viktor Orbán, reside en el apoyo que Jansa no ha dudado en ofrecer a Ucrania, con un apoyo explícito a Kiev frente a la postura comprensiva de Hungría respecto a Moscú.

En todo caso, la gobernabilidad se antoja difícil, toda vez desde la formación de Logar han descartado un eventual apoyo a ninguno de los candidatos, señalando que ninguno es la solución a los problemas de los eslovenos.

El líder opositor puede lograr, en caso de ponerse de acuerdo con estas tres formaciones políticas, un cargo que ocupó en tres períodos diferentes (2004-2008, 2012-2013 y 2020-2022).

Golob, aliado de Sánchez

De este modo, para el actual ministro Golob, la principal opción para revalidar su gobierno es acordar un pacto con la formación conservadora Nueva Eslovenia, un acuerdo que se antoja difícil, toda vez que este grupo parlamentario puede pactar a su derecha.

Parece difícil que pueda alcanzar algún acuerdo con las otras formaciones, ya que mientras la formación que ha irrumpido por sorpresa en el parlamento eslavo, Resni.ca, está situada en la extrema derecha, desde la coalición Democracia han rechazado cualquier apoyo a Golob.

La potencial caída del liberal Golob en Eslovenia supondría un duro revés para Pedro Sánchez y su política de alianzas con socios europeos, ya que sería un nuevo país en manos de fuerzas soberanistas, contrarias a las posiciones defendidas por el ejecutivo español.

Desde la llegada al poder de Golob, ha mantenido diferentes reuniones y encuentros con el presidente socialista, con el que ha forjado una importante alianza en materia internacional.

Los dos han mantenido la defensa de posiciones progresistas en política social, alineamiento en debates estratégicos dentro de la UE y coincidencias en política exterior, como el reconocimiento del Estado palestino o la continua crítica hacia el estado de Israel.

Este eje, aunque discreto, formaba parte de una red más amplia de gobiernos socialdemócratas europeos que buscan contrapesar el auge de los ejecutivos conservadores en Europa, con un importante peso de gobiernos de derecha en los países de la Unión Europea.