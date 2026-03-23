Del repunte de los socialistas moderados al 'pinchazo' de los extremistas: las 3 claves de las municipales en Francia

El candidato socialista a la alcaldía de París, Emmanuel Grégoire, celebra el triunfo de la mano de la alcaldesa Anne Hidalgo. Abdul Saboor Reuters.

Las claves nuevo Generado con IA Los socialistas moderados y la derecha tradicional logran frenar el avance de la ultraderecha en las grandes ciudades francesas como París y Marsella. El bloque centrista, pese a la baja popularidad de Macron, mantiene plazas clave como El Havre, Burdeos y Annecy, y se perfila como opción relevante para las presidenciales de 2027. Las alianzas de la izquierda con fuerzas radicales penalizan sus resultados, mientras que el Partido Socialista triunfa cuando se aleja de los extremos. El apoyo a los ecologistas disminuye y la pérdida de ciudades como Burdeos y Estrasburgo muestra que las prioridades de los votantes han cambiado en favor de opciones más moderadas.

Este domingo se celebró la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas. Estaba en juego el dominio de las grandes ciudades: París, Marsella, Lyon, Niza o Toulouse. También, las claves para comprender cómo será la pugna por la Presidencia de la República dentro de un año.

El balance cualitativo de la primera ronda de marzo fue que la derecha tradicional (Les Républicains, LR) y el Partido Socialista (PS) se reforzaban a nivel local, mientras que la ultraderecha de Agrupación Nacional (RN) ganaba implantación, pero sin arrasar.

Los resultados de la segunda ronda pueden anticipar cómo será la lucha por las presidenciales. Por eso, los analistas se lanzaron a extraer las claves que vaticinen lo que pasará en abril de 2027.

La primera conclusión es que el avance de la ultraderecha no es imparable. Es cierto que su aliado Éric Ciotti ganó en Niza, pero el candidato del RN partía como claro favorito en Marsella, la segunda ciudad de Francia, y fue superado por los socialistas. El gran sur se tiñe de moderación.

La lección, pensando en las presidenciales, es que RN avanza, pero su techo en las grandes ciudades es real. Los partidos tradicionales, cuando se organizan, todavía pueden bloquear el progreso de la ultraderecha.

El centro resiste

La segunda clave es que el centro no está muerto. El índice de popularidad del presidente Emmanuel Macron alcanza mínimos históricos: según el portal de sociometría Statista, un 78% de los franceses desaprueba su gestión. Sin embargo, el bloque centrista obtuvo la victoria en plazas importantes, como El Havre, Burdeos y Annecy. También ganaron influencia en Toulouse, Angers y Limoges.

Mirando a abril del 2027, el exprimer ministro Édouard Philippe se erige como un candidato con posibilidades frente al empuje de la ultraderecha. Los analistas señalan que necesitará una alianza sólida que lo apoye en las presidenciales si quiere tener opciones en una segunda vuelta.

La izquierda se modera

La izquierda debe prestar atención a la tercera cuestión: las alianzas con los radicales de Francia Insumisa (LFI) penalizan sus resultados. El asesinato de un joven ultraderechista en Lyon y las declaraciones antisemitas de Jean-Luc Mélenchon han restado apoyo popular.

Los dos mejores ejemplos son París y Marsella. En ambos casos, los candidatos socialistas han ganado la alcaldía tras desprenderse del lastre de la extrema izquierda. Por contra, en las plazas donde el PS y LFI presentaban una candidatura conjunta, como en Toulouse, han salido derrotados.

El socialista Benoit Payan celebra su reelección como alcalde de Marsella. Manon Cruz. Reuters.

Algunos analistas manifiestan que el 'factor Mélenchon', una figura altamente polarizante, ha encontrado su techo. Las concepciones de izquierda de ambos partidos parecen irreconciliables. Se plantea un dilema: ir separados a la primera vuelta es malo, ir juntos a la segunda, es peor.

La cuarta lección corresponde a los ecologistas: su partido (EELV) llegó a la alcaldía de Lyon con la 'ola verde' que recorrió las principales ciudades francesas en 2020. La crisis del coste de la vida y la inestabilidad geopolítica han empujado las cuestiones medioambientales a posiciones inferiores en el índice de prioridades de los votantes.

Los 'verdes' pierden fuelle

Históricamente, el voto 'verde' ha surgido del electorado urbano de clase media-alta. La pérdida de Burdeos o Estrasburgo y el estrecho margen de la victoria en Lyon indican que las prioridades han cambiado y la base de este partido se ha debilitado.

Por último, los resultados en París indican que el poder local de los conservadores tradicionales del LR tiene un límite. El candidato socialista Emmanuel Grégoire obtuvo un 50,52% de los votos, frente al 41% de la candidata conservadora Rachida Dati, que contaba con el apoyo de los centristas de Macron.

Este caso se puede explicar desde la polarización de la candidata derechista y el asunto relacionado con el exjefe de la alianza Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Se investiga un supuesto caso de corrupción que involucra a Dati en el cobro de honorarios relacionados con tráfico de influencias.

La base de los conservadores tradicionales es sólida, pero está estancada. Mirando al horizonte de los próximos comicios, se plantea la cuestión de si será suficientemente amplia como para asegurar el pase de una primera vuelta o si precisará una alianza más estrecha con el partido de Macron.

Las urnas se preparan para la próxima cita en abril de 2027. Kenzo Tribouillard. Europa Press.

En resumen, el bloque de la izquierda es fuerte, pero obtiene mejores resultados cuando se desprende de sus aliados más radicales. La ultraderecha avanza, pero no arrolla como se temía y parece que ya está delimitando su espacio. La derecha moderada y el centro siguen debatiendo sobre su futuro juntos o separados.

Extrapolar resultados locales al ámbito nacional es arriesgado. La acción de gobierno municipal tiene un impacto tangible en la vida de los ciudadanos. Los buenos alcaldes tienden a repetir mandato porque los votantes se fijan más en lo que hacen por la ciudad y menos en las siglas que representan.

Queda poco más de un año para que se perfilen las posiciones pensando en las presidenciales. No es mucho tiempo y el contexto mundial introduce factores que distraen la atención de los ciudadanos. Quizá por eso, los votantes prefieren inclinarse más a la moderación y dejar los extremismos para otro momento.