Sánchez insiste en que la guerra de Irán es "ilegal" pero da por zanjado su choque con Merz y Von der Leyen

Sánchez pide a la UE trabajar por una desescalada y una solución diplomática en Irán y Oriente Próximo, subrayando el impacto humanitario y económico del conflicto.

España mantiene su postura de condena a la guerra desde el primer momento y defiende el multilateralismo y el derecho internacional.

El presidente del Gobierno asegura que el conflicto diplomático con el canciller alemán Merz y la presidenta de la Comisión Europea Von der Leyen está superado.

Pedro Sánchez reitera que la guerra impulsada por Trump y Netanyahu contra Irán es "ilegal" y carece de justificación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este jueves en que la guerra desatada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán es "ilegal" y carece de motivos y ha defendido que España se ha posicionado "en el lado correcto de la historia" al condenarla desde el primer momento.

No obstante, Sánchez ha dado por zanjados los enfrentamientos que ha protagonizado desde el estallido del conflicto con el canciller alemán, el democristiano Friedrich Merz, y con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que inicialmente mostraron mayor comprensión o incluso un apoyo implícito a la guerra de Trump.

"Respecto al Gobierno alemán, decirles que tenemos la mejor de las relaciones", ha asegurado el presidente del Gobierno a su llegada al Consejo Europeo de Bruselas.

Sánchez ha querido dejar atrás la polémica generada por la comparecencia conjunta de Merz y Donald Trump en la Casa Blanca tras el estallido de la guerra en Irán. Allí, el presidente de Estados Unidos aseguró que España es un "socio terrible" y planteó un bloqueo comercial por no autorizar el uso de las bases de Rota y Morón.

El canciller alemán no solo guardó silencio ante estas amenazas contra un aliado de la UE, sino que además criticó a Sánchez por negarse a elevar al 5% el gasto en Defensa. “Estamos intentando convencerle de que esto forma parte de nuestra seguridad común”, enfatizó Merz.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, expresó su "sorpresa" por esta actitud. "No me imagino a la canciller Merkel o al canciller Scholz con unas declaraciones de ese tipo. Era otro espíritu europeísta", le reprochó.

Merz explicó después que en su encuentro a puerta cerrada con Trump sí había defendido a Sánchez y llamó varias veces al presidente del Gobierno, pero no había conseguido hablar con él, según informó la prensa alemana.

"Lo importante para mí, y se lo quiero agradecer al canciller Merz, es que en la reunión privada con el presidente Donald Trump le explicara la solidaridad de Europa, y por supuesto también de Alemania, para con España ante una amenaza de coerción que en nada se ajusta a la política comercial, que está en manos de la UE y no de los Gobiernos nacionales", ha dicho Sánchez.

En las imágenes difundidas del inicio del Consejo Europeo se puede ver a Sánchez y Merz manteniendo una animada conversación tras esta dura polémica.

En cuanto a la presidenta de la Comisión, el presidente del Gobierno, su equipo al completo y sus socios parlamentarios salieron en tromba contra ella, con la que habían mantenido una relación excelente durante la primera legislatura, por un discurso en el que daba por muerto el orden mundial basado en reglas y justificaba la caída del régimen de los ayatolás.

A las críticas se sumaron también el presidente del Consejo Europeo, el socialista portugués António Costa, y también el grupo socialista en al Eurocámara, liderado por Iratxe García, muy cercana a Sánchez.

Ante la avalancha de reproches, la presidenta se vio obligada dos días después a matizar sus palabras, aunque solo en parte. "Ver el mundo tal como es no disminuye en absoluto nuestra determinación de luchar por el mundo que queremos”, dijo.

"Respecto al discurso de Úrsula, yo creo que la presidenta de la Comisión fue muy clara el día después (...) en la defensa de del orden internacional y del derecho internacional", ha zanjado Sánchez este jueves en Bruselas.

El presidente del Gobierno defiende que la UE debe implicarse ahora en buscar la "desescalada" y una "solución diplomática" a la guerra en Irán y en el conjunto de Oriente Próximo.

"Debemos enviar un mensaje claro a nuestros ciudadanos y al conjunto del mundo: que Europa está con el multilateralismo y con el derecho internacional".

"Estamos en contra de esta guerra porque es ilegal, no hay ningún motivo que la justifique y está causando grandes daños en víctimas civiles y refugiados y unas consecuencias económicas que todo el mundo, especialmente el Sur Global, está sufriendo ya", ha sentenciado Sánchez.