Dimite Borge Brende, presidente del Foro Económico de Davos, por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

El presidente del poderoso Foro Económico Mundial, el noruego Borge Brende, anunció este jueves su dimisión semanas después de que la organización abriese una investigación independiente por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein, con quien se reunió en más de una ocasión.

El Foro, que se celebra anualmente en Davos, confirmó la salida del ejecutivo tras ocho años y medio en el cargo y adelantó que otro miembro de la junta directiva, Alois Zwinggi, será el nuevo presidente y director ejecutivo interino.

"El Consejo de Administración supervisará la transición del liderazgo, incluido el plan para impulsar un proceso adecuado para identificar a un sucesor permanente", señalaron los copresidentes de este órgano, el magnate suizo de la industria farmacéutica André Hoffmann y el presidente de la compañía estadounidense de inversiones Black Rock, Larry Fink.

Brende comunicó su decisión a través de una nota después de que hayan salido a la luz unos documentos en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos que mostraban que mantuvo tres cenas de negocios con Epstein. El expolítico noruego, ministro de Asuntos Exteriores entre 2013 y 2017, también se comunicó con el pedófilo convicto a través de correos electrónicos y mensajes de texto.

El último contacto, según los papeles de Epstein, se produjo en junio de 2019, unas semanas antes de que el millonario estadounidense fuera detenido en Nueva York por explotación de menores. "La espero con ansias", confesaba Brende sobre una visita a la mansión del pederasta en Manhattan donde se registraron abusos.

En el comunicado, en el que no se menciona a Epstein en ningún momento, Brende justificó la dimisión por la necesidad de garantizar que el Foro de Davos siga con su trabajo "sin distracciones". El ya expresidente había negado hasta ahora ser conocedor de las actividades criminales del pederasta antes de conocerlo en 2018.

