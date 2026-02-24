La UE amenaza a Orbán con represalias por su "chantaje" al bloquear el crédito de 90.000 millones a Ucrania

Algunos países proponen activar el artículo 7 del Tratado para suspender el derecho de voto de Hungría si persiste el bloqueo.

Von der Leyen y Costa advierten que usarán todas las herramientas legales para forzar a Hungría a cumplir con las decisiones del Consejo Europeo.

Orbán justifica el veto acusando a Ucrania de impedir el tránsito de petróleo ruso barato, aunque la UE sostiene que Hungría tiene alternativas de suministro.

La UE amenaza con represalias a Hungría por el bloqueo del préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y nuevas sanciones contra Rusia.

A nadie en Bruselas le sorprende que el ultra Viktor Orbán bloquee las sanciones contra Moscú o retrase los paquetes de ayuda a Ucrania. Al fin y al cabo, se le considera el caballo de Troya del Kremlin dentro de la UE. Pero los dirigentes de la UE consideran que, esta vez, Orbán ha ido demasiado lejos al renegar del visto bueno que él mismo otorgó en diciembre al préstamo de 90.000 millones a Ucrania.

En su visita a Kiev este martes para marcar el cuarto aniversario de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa, se han presentado con las manos vacías. Budapest no solo ha vetado el crédito a Kiev sino también el vigésimo paquete de sanciones contra el Kremlin.

En una rueda de prensa conjunta con Volodímir Zelenski, tanto Von der Leyen como Costa han esgrimido por primera vez la amenaza de represalias contra Hungría si Orbán no levanta de inmediato su veto a una ayuda que Ucrania necesita, como muy tarde, antes de abril.

"El comportamiento de los Estados miembros dentro de la Unión se rige por un principio fundamental: el de cooperación leal. Cuando el Consejo Europeo adopta una decisión, todos los Estados miembros deben cooperar para aplicarla. Nadie puede detener, bloquear o intentar bloquear una decisión del Consejo Europeo. Solo el propio Consejo Europeo puede modificar una decisión adoptada por él mismo", ha explicado Costa.

De hecho, el presidente del Consejo Europeo escribió este lunes a Orbán para "señalar que Hungría está vulnerando el principio de cooperación leal" y exigirle "cooperar de inmediato en la aplicación de la decisión adoptada por el Consejo Europeo el 18 de diciembre" sobre el préstamo de 90.000 millones a Ucrania.

"Mientras tanto, he invitado a la Comisión a utilizar todas las herramientas previstas en los Tratados para superar esta situación, evitar que nadie pueda chantajear a la Unión Europea y garantizar la aplicación de la decisión del Consejo Europeo. Y contamos con instrumentos en los Tratados para hacerlo", ha señalado Costa, sin aclarar en qué medidas concretas de castigo está pensando.

Hungría justifica el bloqueo acusando a Ucrania de impedir el tránsito de petróleo ruso barato a través del oleoducto Druzhba, aunque han sido los drones del Kremlin los que han atacado y dañado la infraestructura. Los dirigentes comunitarios replican que Budapest tiene reservas suficientes y alternativas de suministro a través de Croacia o de la propia Ucrania.

Pero lejos de amilanarse, Orbán ha contestado a la carta de Costa en tono desafiante. "Los hechos son los hechos. No hay obstáculos técnicos para reiniciar el envío de petróleo a través del oleoducto Druzhba a Hungría. Solo se requiere una decisión política por parte de Ucrania", sostiene el primer ministro húngaro.

"Como usted sabe, soy uno de los miembros más disciplinados y coherentes del Consejo Europeo. Entiendo plenamente sus preocupaciones. Pero también verá lo absurdo de la situación: hemos adoptado una decisión financieramente favorable a Ucrania que yo personalmente desapruebo; a continuación, Ucrania provoca una situación de emergencia energética, y ahora usted me pide que finja que no ocurre nada", le escribe Orbán a Costa.

"Eso no es posible. No estoy en posición de apoyar ninguna decisión favorable a Ucrania hasta que ellos vuelvan a la normalidad", concluye el primer ministro húngaro.

"El préstamo fue aprobado por 27 jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo de Europa. Dieron su palabra, y la palabra dada no puede romperse. Así que sacaremos adelante el préstamo, de una forma u otra", ha dicho Von der Leyen en su rueda de prensa en Kiev.

"Permítanme ser muy clara: tenemos distintas opciones y las utilizaremos", ha subrayado la presidenta de la Comisión.

En realidad, a Bruselas le quedan pocos instrumentos para presionar a Víctor Orbán, puesto que ya le ha congelado la gran mayoría de fondos europeos por poner en riesgo la supervivencia del Estado de derecho en Hungría.

Los países bálticos proponen pulsar el ‘botón nuclear’ contra Hungría: llevar hasta sus últimas consecuencias el procedimiento sancionador del artículo 7 del Tratado, que privaría a Orbán de su derecho de voto en la UE. Sin ser claros, las intervenciones de este martes de Costa y Von der Leyen parecen ir en esa dirección.

En la rueda de prensa en Kiev, Volodímir Zelenski ha vuelto a pedir a la UE que permita a Ucrania adherirse al club comunitario de forma acelerada en 2027. El presidente alega que es la única manera de impedir que Vladímir Putin pueda frenar la adhesión en el futuro.

"No ven a Ucrania como un país independiente, ni nos ven como parte de la familia europea. Por eso lo harán, sin duda. Pero nosotros estamos preparados para la vía rápida. Estamos preparados para avanzar por la vía rápida, para acometer las reformas", ha dicho Zelenski.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión ha evitado dar ninguna fecha y ha dicho que todo dependerá de la rapidez con la que Kiev acometa las reformas exigidas por la UE.

"Entiendo perfectamente que para usted también es importante una fecha concreta. La fecha que ustedes fijan es su referencia, el objetivo que quieren alcanzar. Sabe que, por nuestra parte, las fechas por sí solas no son posibles. Pero, por supuesto, nuestro apoyo para que puedan lograr su objetivo es absolutamente claro", responde Von der Leyen.