Ucrania eleva la tensión con Hungría tras atacar una estación del oleoducto ruso Druzhba, clave en su suministro

Una estación de bombeo de petróleo en la región rusa de Tatarstán en llamas tras un ataque con drones ucranianos. X

Las claves nuevo Generado con IA Ucrania lanzó un ataque con drones contra una estación del oleoducto ruso Druzhba en Tatarstán, provocando un incendio total en la instalación. La estación atacada es clave para el suministro de petróleo ruso a Europa Central y del Este, especialmente Hungría y Eslovaquia. Hungría ha amenazado con bloquear nuevas sanciones de la UE contra Rusia y un préstamo a Ucrania hasta que se reanuden los envíos de petróleo ruso. Los suministros de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia están interrumpidos desde el 27 de enero tras anteriores ataques con drones al oleoducto.

Ucrania lanzó este lunes un ataque con drones contra una estación de bombeo de petróleo en la región rusa de Tatarstán.

La instalación, que ardió por completo, es clave para el oleoducto Druzhba, que suministra petróleo ruso a países de Europa Central y del Este, especialmente Hungría y Eslovaquia.

Precisamente, el Gobierno de Orban amenazó este domingo con bloquear un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, así como un nuevo préstamo de 90.000 millones a Ucraniahasta que se reanuden las entregas de petróleo ruso a Hungría.

The Kaleikino oil pumping station in Russia's Tatarstan — a key hub feeding the Druzhba pipeline — was hit and caught fire.



Russian officials said drone debris caused the blaze, while Ukrainian-linked sources described it as a targeted drone strike.



Damage appears… pic.twitter.com/iK2FVChadE — Clash Report (@clashreport) February 23, 2026

⁉️What Are We Burning Today in🇷🇺⁉️



This lovely Central oil pumping station Druzhba in Kalykino, Tatarstanhttps://t.co/kZTZlLBE6a



2 storage containers at 50,000 m³ each

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia se han interrumpido desde el 27 de enero después de Ucrania denunciara que ataques de drones rusos habían dañado este oleoducto, lo que ha provocado un aumento de las tensiones entre Budapest y Kiev.

Casi todos los países de Europa han reducido de forma significativa o han cesado por completo las importaciones de energía rusa desde que Moscú emprendió la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Sin embargo, Hungría y Eslovaquia, ambos miembros de la Unión Europea y de la OTAN, han mantenido e incluso incrementado los suministros de petróleo y gas rusos, y recibieron una exención temporal de una política de la UE que prohíbe las importaciones de petróleo ruso.