Hungría veta más sanciones a Rusia y el préstamo a Ucrania y debilita el plan de la UE para castigar a Putin

Algunos líderes europeos plantean sancionar a Hungría retirándole su derecho de voto en la UE si persiste en bloquear decisiones clave.

La actitud de Viktor Orbán genera indignación en Bruselas y pone en crisis la estrategia europea de apoyo a Ucrania y presión sobre el Kremlin.

La negativa húngara se justifica por el bloqueo del petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, aunque la infraestructura fue dañada por ataques rusos.

Hungría ha vetado el vigésimo paquete de sanciones de la UE contra Rusia y también ha bloqueado un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania.

La Unión Europea afronta el cuarto aniversario de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en la peor posición posible. No solo sigue marginada de las supuestas negociaciones de paz instigadas por Donald Trump, sino que además toda su estrategia para sostener a Kiev y debilitar al Kremlin ha entrado en crisis debido al veto de la Hungría de Viktor Orbán.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa, habían previsto viajar a Kiev -donde participan este martes en los actos para marcar el cuarto año de guerra- cargados de buenas noticias: el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y la aprobación final del crédito de 90.000 millones acordado por los líderes en diciembre.

Pero, al final, Von der Leyen y Costa han llegado a la capital ucraniana con las manos vacías. Orbán no solo ha vetado la nueva ronda de medidas de castigo al Kremlin, cuya principal novedad es la prohibición de todos los servicios marítimos a la flota rusa; sino que además ha bloqueado el préstamo a Kiev, retirando en el último minuto el sorpresivo apoyo que le dio en diciembre.

"Lamentablemente, no se ha llegado a un acuerdo sobre el vigésimo paquete de sanciones. Se trata de un retroceso y de un mensaje que no queríamos transmitir hoy, pero el trabajo continúa", ha declarado la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, al término de la reunión de ministros de Exteriores de los 27 celebrada este lunes en Bruselas.

En el encuentro, el representante húngaro, Péter Szijjártó, ha justificado el bloqueo acusando a Ucrania de impedir el tránsito de petróleo ruso barato a través del oleoducto Druzhba, aunque han sido los drones del Kremlin los que han atacado y dañado la infraestructura.

La UE prohibió el petróleo ruso en junio de 2022, pero permitió excepciones temporales para Hungría, Eslovaquia y República Checa, los países abastecidos por Druzhba. Este lunes, Bratislava se ha sumado al veto de Budapest al vigésimo paquete de sanciones.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, durante la rueda de prensa de este lunes en Bruselas Unión Europea

"Hemos vetado 90.000 millones de euros en financiación y hemos bloqueado el próximo paquete de sanciones. Mientras se retenga el petróleo de Hungría, bloquearemos las decisiones proucranianas en Bruselas", ha advertido este lunes Orbán en una comparecencia ante el parlamento húngaro.

El primer ministro húngaro se encuentra inmerso en una campaña electoral especialmente disputada de cara a las elecciones de abril, en las que todas las encuestas sitúan a Péter Magyar, líder del partido opositor Tisza, como claro favorito.

Magyar, que ocupó cargos destacados junto a Orbán, abandonó su partido Fidesz en 2024 debido a su corrupción y deriva autoritaria, y desde entonces ha adoptado posiciones más europeístas, alineándose con el Partido Popular Europeo.

Los vetos de Orbán -considerado en Bruselas como el Caballo de Troya de Rusia y también cercano ideológicamente a Trump- provocan indignación, aunque no sorprenden. Desde el estallido de la guerra en Ucrania, el primer ministro húngaro ha entorpecido y retrasado sistemáticamente tanto las sanciones contra Rusia como la asistencia militar a Kiev.

Pero los dirigentes de la UE consideran que, esta vez, Orbán ha ido demasiado lejos al renegar del visto bueno que él mismo otorgó en diciembre al préstamo de 90.000 millones a Ucrania. Su condición era que Budapest, Praga y Bratislava quedaran exentas de cualquier obligación financiera, un requisito que el resto de líderes europeos sí han respetado.

En un gesto sin precedentes, António Costa ha escrito este lunes al primer ministro húngaro para instarle a cumplir su compromiso. "Cuando los líderes alcanzan un consenso, quedan obligados por su decisión. Cualquier incumplimiento de este compromiso constituye una violación del principio de cooperación leal", dice la misiva.

"Ningún Estado miembro puede tener permitido socavar la credibilidad de las decisiones tomadas de manera colectiva por el Consejo Europeo", sostiene Costa. El Gobierno de Volodímir Zelenski necesita el dinero europeo de forma urgente, ya que se quedará sin fondos en abril y Trump le ha cerrado el grifo de ayudas.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa Unión Europea

El ministro de Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, propone pulsar el ‘botón nuclear’ contra Hungría: llevar hasta sus últimas consecuencias el procedimiento sancionador del artículo 7 del Tratado, que privaría a Orbán de su derecho de voto en la UE.

A pesar del boicot constante de Hungría, la UE está convencida de que la única receta para poner fin a la guerra es mantener el rumbo en su estrategia de apoyo a Ucrania y sanciones contra Rusia. En Bruselas nadie cree en la negociación patrocinada por Trump, porque el presidente de EEUU solo presiona a Ucrania para ceder territorio y no a Vladímir Putin.

"Los negociadores rusos no son realmente serios y no están dispuestos a hablar de nada político. Hemos visto mucha presión sobre Ucrania para que ceda y renuncie a lo que no está dispuesta a entregar, pero eso no traerá una paz duradera. Por ello, no soy muy optimista respecto a que veamos resultados en las próximas semanas o meses", ha dicho Kallas.