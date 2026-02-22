Alemania otorgará más poderes a sus espías ante el temor de que Trump suspenda el intercambio de inteligencia con EEUU

Otros países europeos, como Francia, también están reforzando sus servicios de inteligencia, en medio de un debate sobre la necesidad de una mayor autonomía estratégica y cooperación dentro de la Unión Europea.

El Gobierno alemán busca fortalecer sus capacidades de inteligencia y defensa, incrementando el gasto militar y proponiendo reformas para reducir la dependencia de Estados Unidos.

El BND opera bajo estrictas limitaciones legales, impuestas tras la Segunda Guerra Mundial para evitar abusos similares a los cometidos por la Gestapo, lo que dificulta su independencia operativa.

Alemania planea otorgar más poderes y autonomía a su servicio de inteligencia exterior (BND) por temor a una posible suspensión del intercambio de información con EEUU bajo el mandato de Trump.

El Gobierno alemán se plantea impulsar una transformación estructural de su servicio de inteligencia exterior, el Bundesnachrichtendienst (BND), con el objetivo de convertirlo en una agencia mucho más autónoma, operativa y tecnológicamente avanzada.

Los dirigentes alemanes sostienen que la urgencia es mayor en su propio país, ya que el servicio de inteligencia exterior, el BND, opera bajo un marco jurídico mucho más restrictivo que el de otras agencias comparables.

Estas limitaciones se establecieron de forma intencionada por parte de los diferentes gobiernos estatales, tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de impedir que volvieran a producirse los excesos cometidos por el aparato de espionaje del régimen nazi, la Gestapo.

El plan surge en un contexto en el que los líderes alemanes y de otros países europeos temen cada vez más que el presidente estadounidense Donald Trump pueda suspender el intercambio de inteligencia del que Europa depende en gran medida, o utilizar esa dependencia como herramienta de presión política.

Del mismo modo que los países europeos deben fortalecer de manera profunda sus fuerzas armadas para ganar mayor autonomía estratégica, sostienen funcionarios en Berlín, también el aparato de inteligencia alemán necesita volverse mucho más sólido, eficaz e independiente.

Debido a la situación de inestabilidad política a escala internacional, la anterior administración germana ya había impulsado un aumento histórico del gasto en defensa tras la invasión rusa de Ucrania, anunciado por el entonces canciller Olaf Scholz.

Durante su mandato, el anterior Ejecutivo activó un fondo extraordinario de 100.000 millones de euros para modernizar sus fuerzas armadas. Este incremento responde tanto a la amenaza rusa como a la necesidad de mayor autonomía ante posibles cambios en la política exterior de Estados Unidos.

El Gobierno de coalición alemán, encabezado por el canciller Friedrich Merz, se ha comprometido a seguir elevando la proporción del PIB alemán dedicado a defensa hasta la cifra del 3,5 % para finales de la década, con el objetivo de reforzar aún más sus capacidades y contribuir en mayor medida a la seguridad europea.

Las autoridades de Berlín sostienen que la situación es especialmente apremiante en su país, ya que el servicio de inteligencia exterior, el Bundesnachrichtendienst (BND), opera bajo un marco jurídico mucho más restrictivo que el de organismos equivalentes en otros estados.

En todo caso, la idea del Gobierno federal alemán es continuar trabajando con Estados Unidos en materia de seguridad, así lo explica Marc Henrichmann, presidente de una comisión especial del Bundestag encargada de supervisar los servicios de inteligencia del país, en declaraciones al diario Politico.

"Queremos seguir trabajando estrechamente con los Estados Unidos", aunque recalca que "si un presidente estadounidense decide ir por libre, sea el dirigente que sea, debemos ser capaces de valernos por nosotros mismos, sin su ayuda".

Sin embargo, las limitaciones vigentes en los servicios secretos, han tenido como efecto colateral que Alemania dependa en gran medida de Estados Unidos para la obtención de información de inteligencia, algo que ahora se percibe como un posible riesgo.

Henrichmann ha destacado la importancia en el mundo de la inteligencia de "ser capaces de ofrecer y de lo que te ofrecen los demás", por lo que señala que para Alemania "si sólo es capaz de recibir información, sufre un riesgo bastante alto en este contexto político".

Ante esta situación, Merz quiere ahora reforzar y liberar de ataduras al servicio de inteligencia exterior de su país, otorgándole competencias mucho más amplias para llevar a cabo actos de sabotaje, realizar ciberoperaciones y desarrollar actividades de espionaje de modo más agresivo.

Por su parte, Thorsten Frei, responsable en la Cancillería de la reforma de los servicios de inteligencia, ha comparado esta semana los planes ideados por el equipo gubernamental con la Zeitenwende —el "cambio de época" o "punto de inflexión histórico" proclamado por el anterior canciller, tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Legado nazi

El Bundesnachrichtendienst fue creado en 1956 con fuertes limitaciones legales destinadas a evitar que se repitieran los abusos cometidos por la Gestapo y las Schutzstaffel (SS) durante el régimen nazi, aunque en sus primeros años muchos de sus agentes habían pertenecido al aparato del Tercer Reich.

El BND no es el sucesor directo de la Gestapo, ya que esta última fue la policía secreta del régimen nazi encargada de la represión interna, mientras que el actual, es un servicio de inteligencia exterior creado en la Alemania democrática de posguerra y sometido a control parlamentario.

No obstante, sí es cierto que en sus primeros años, incorporó a numerosos antiguos miembros de estructuras de inteligencia del Tercer Reich, un hecho histórico ampliamente documentado y posteriormente reconocido por investigaciones oficiales.

Para separar estrictamente al BND de la policía y evitar injerencias en asuntos internos, el organismo quedó bajo la supervisión directa de la Cancillería y sujeto a un riguroso mecanismo de control parlamentario.

Sus competencias se limitaron a la recopilación y análisis de información, sin otorgar a sus agentes capacidad legal para intervenir directamente con el fin de neutralizar amenazas detectadas.

Pese a representar cosas muy diferentes, este vínculo y lo realizado por la Gestapo durante los años del terror nazi, ha sido históricamente una de las principales razones por las que en Alemania siempre se ha tratado de evitar dar mayor protagonismo a los agentes secretos de inteligencia.

El planteamiento del Ejecutivo germano se alinea con el mensaje de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien apeló el sábado a revivir la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea (UE), con el objetivo de que Europa sea más independiente para garantizar su propia seguridad.

Durante su comparecencia en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Von der Leyen aseguró que la UE se enfrenta a "fuerzas externas que tratan de debilitar la Unión desde dentro", por lo que reclamó que esta cláusula de defensa mutua, represente la columna vertebral de la nueva Estrategia Europea de Seguridad.

De hecho, el caso alemán no es el único que se está produciendo a nivel europeo debido a la política ejecutada por la Administración Trump en materia de seguridad y defensa, que ha llevado a otras naciones a tomar medidas para reducir su dependencia de Estados Unidos u otros aliados.

En la actualidad, la propia Unión Europea se encuentra explorando la creación de un servicio comunitario de inteligencia propio, bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, para coordinar lo recopilado por las agencias nacionales y reforzar la autonomía europea en seguridad.

Esta estructura estaría todavía en una fase muy inicial de diseño, pero forma parte del debate sobre soberanía y cooperación en inteligencia dentro de la UE.

En lo que respecta a las políticas ejecutadas por otros estados europeos en materia de seguridad, en los últimos años, distintos países han intensificado el debate sobre la necesidad de reforzar la cooperación europea en materia de inteligencia.

Por su parte, Francia ha reforzado de forma notable sus capacidades de inteligencia y defensa en los últimos años, una política que parece querer seguir ahora el canciller alemán.

Este giro político se ha producido debido a la creciente incertidumbre geopolítica, impulsado por el estallido de la guerra en Ucrania y las dudas sobre la continuidad del compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea.

En todo caso, bajo la presidencia de Emmanuel Macron, Francia ha aprobado nuevas leyes de programación militar, ha incrementado el presupuesto de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia y ha ampliado las competencias para prevenir el terrorismo.

París, además, impulsa una mayor autonomía estratégica europea, defendiendo que Europa disponga de capacidades propias sin depender en exceso de Estados Unidos.

Esto ha sido un tema de debate en la Conferencia de Seguridad celebrada en Zúrich, Suiza, este sábado, en la que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha pretendido tranquilizar a los socios europeos, reclamando que "sólo quieren aliados fuertes".

De cualquier modo, el objetivo final de los países europeos no es romper con Washington, sino reducir la dependencia estructural de Estados Unidos en ámbitos clave como la vigilancia satelital, la ciberinteligencia o la alerta temprana antiterrorista.