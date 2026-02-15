La tensión política aumenta en Francia tras la muerte de Quentin por un grupo 'antifa' durante un acto propalestino

Quentin, el joven asesinado por un grupo de extrema izquierda en Lyon. Redes Sociales

Las claves nuevo Generado con IA Quentin, un joven de 23 años, murió tras una brutal pelea entre grupos radicales durante un acto propalestino en Lyon. El enfrentamiento se produjo entre el colectivo Némesis, vinculado a discursos antiinmigración, y un grupo antifascista de extrema izquierda. La familia de Quentin niega que él formara parte de la seguridad del evento y denuncia un linchamiento por parte de varios individuos. La muerte ha provocado un aumento de la tensión política en Francia y reacciones de líderes como Macron, que llamó a la calma.

Lyon se ha convertido en el epicentro de un episodio de extrema violencia por parte de grupúsculos radicales que se enfrentaron y que acabó con la muerte de Quentin, un joven de 23 años.

Todo surgió a partir de una conferencia de la eurodiputada y activista propalestina, Rima Hassan, que se encontraba en la ciudad francesa para dar una conferencia. A las puertas se concentraba en forma de protesta el colectivo Némesis, conocido por discursos antiinmigración y antiislam.

Según el propio colectivo, Quentin formaba parte del equipo de seguridad para proteger a las activistas -principalmente mujeres- que se concentraban a las puertas del Instituto de Estudios Políticos (IEP) donde tenía lugar este acto.

Extrema violencia

Mientras los activistas de Némesis portaban una pancarta con la cara de Hassan, otro grupo extremista de izquierdas antifascista irrumpió en la zona sobre las 18:00h.

A partir de ese momento, según cuentan los medios locales, se desató una fuerte pelea con gran violencia entre unas 50 personas, la mayoría hombres.

Instantes después del altercado y, aproximadamente, a un kilómetro del lugar de los hechos los bomberos encontraron al joven en un estado muy grave.

⚠️ URGENT ⚠️



La mort de Quentin a été filmée.



C’est une mise à mort.



Un meurtre.



Ces ordures criminelles doivent être identifiées, mises en état d’arrestation, jugées et embastillées pour des dizaines d’années.



Si la justice ne fait pas son travail, on risque l’embrasement. pic.twitter.com/ZsLsA6UT4i — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) February 14, 2026

Según recoge Le Parisien, los activistas de Némesis aseguran que a Quentin "le tiraron al suelo, su cabeza golpeó contra algo" y, después, los agresores le propinaron "varias patadas".

Una brutal paliza que provocó que Quentin acabase hospitalizado y en estado crítico durante dos días hasta que finalmente falleció este sábado.

¿Quién era Quentin?

Quentin era un joven de 23 años que estudiaba matemáticas. Este estudiante era un joven al que califican como nacionalista, vinculado con el activismo del colectivo Némesis, formado principalmente por mujeres.

Una defensa de sus valores y del colectivo que le ha llevado a perder drásticamente la vida tras el ataque de este grupo 'Antifa'.

Alice Cordier, la presidenta de este colectivo, asegura en redes sociales que Quentin era parte del equipo encargado de la seguridad de las activistas.

Sin embargo, la familia del joven Quentin a través de un comunicado emitido por su abogado, han desmentido que su hijo perteneciese a este servicio de seguridad y aseguran que era una persona "pacífica".

Además, han denunciado "un linchamiento gratuito por parte de varios individuos".

Aunque, en este doloroso momento, piden calma y moderación, y aseguran que desean "denunciar con la conciencia tranquila". Aseguran que "no es solo una agresión con agravantes, sino que se trata de un asesinato cometido por un grupo organizado".

En mitad de la conmoción, este domingo se rinde homenaje a Quentin en un acto en la plaza de la Sorbona de París.

Tensión política

La Fiscalía investiga ahora la muerte de Quentin como un delito de homicidio con agravante. Han iniciado las pesquisas por los cargos de "golpes mortales agravados, además de violencias agravadas".

Mientras tanto, la política no da tregua y la tensión crece entre las formaciones francesas y se ha desatado un gran debate político en el país que ha enfrentado a los diferentes partidos.

El presidente de la República, Emmanuel Macron, ha hecho un llamamiento a la calma a todas las fuerzas políticas: "Ninguna causa, ninguna ideología, justificará jamás el asesinato".

Además, Macron ha asegurado que "el propósito de las instituciones es civilizar los debates y proteger la libre expresión de los argumentos".

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha vinculado a la ultraizquierda la paliza y ha asegurado a varios medios franceses que Quentin "ha muerto de manera cobarde, las imágenes son innobles".

Por su parte, Marine Le Pen ha subido el tono y ha pedido al Ejecutivo que considere a los agresores que han terminado con la vida de Quentin como "milicias terroristas".

La Francia Insumisa

A pesar de todo, algunas sedes del partido La Francia Insumisa (LFI), al que pertenece Rima Hassan, ya han sido vandalizadas tras este asesinato.

En Francia la ultraderecha emprendió anoche con total impunidad su particular noche de los cristales rotos, atacando las sedes de La Francia Insumisa y acosando a diputados y militantes hasta en sus domicilios.



La excusa es la muerte de un militante nazionalista en los… pic.twitter.com/2nLGqWMLAh — Víctor Egío (@EgioVictor) February 14, 2026

Precisamente, la eurodiputada condenó la agresión y aseguró que ninguna de las personas que trabajan en la seguridad de su partido están implicadas en este asesinato.

Después de que se acusase por parte de algunos sectores a la 'Jeune Garde' (Joven Guardia) -un grupo extinguido en 2025- de estar detrás de estos actos. Un grupo ligado a un diputado de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon.

En esa misma línea, el coordinador de la formación política, Manuel Bompard, también ha condenado "la violencia física". Lo mismo que el diputado Raphaël Arnault, diputado de LPF, ha expresado su "horror y repugnancia" y espera que "salga a la luz la verdad".