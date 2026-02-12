La Fiscalía Europea ordena registros en la Comisión por un presunto fraude en la venta de 23 edificios al Estado belga

La Comisión Europea asegura que la transacción se realizó según la normativa vigente y ha expresado su disposición a colaborar plenamente con la investigación.

La policía belga llevó a cabo los registros como parte de la investigación sobre posibles delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Fiscalía Europea ha ordenado registros en la Comisión Europea por un presunto fraude en la venta de 23 edificios al Estado belga por 900 millones de euros.

La policía belga ha realizado este jueves una serie de registros en la Comisión Europea en el marco de una investigación por presunto fraude en la venta en 2024 de 23 edificios al Estado belga por 900 millones de euros.

La intervención ha sido ordenada por la Fiscalía Europea, un órgano independiente encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE y de ejercer la acción penal contra sus autores.

"La Fiscalía Europea puede confirmar que está llevando a cabo actividades de recopilación de pruebas en el marco de una investigación en curso", ha explicado a EL ESPAÑOL un portavoz.

"No podemos ofrecer más información en esta fase, para no poner en peligro los procedimientos en curso ni su resultado", ha agregado.

Por su parte, la Comisión ha asegurado que colaborará plenamente con la Fiscalía Europea, pero ha defendido que la venta se llevó a cabo "de conformidad con la normativa aplicable".

"Somos conscientes de una investigación en curso llevada a cabo por la Fiscalía Europea (EPPO) en relación con la venta de 23 edificios de la Comisión al Estado belga en 2024", ha dicho a este periódico un portavoz del Ejecutivo comunitario.