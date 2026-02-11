Ucrania logra derribar dos misiles hipersónicos lanzados por Rusia a plena luz de día contra la ciudad de Leópolis

Imagen de archivo de la explosión de un misil ruso interceptado en el cielo de Kiev durante un ataque. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Las defensas aéreas ucranianas derribaron dos misiles hipersónicos Kinzhal lanzados por Rusia contra la ciudad de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia. El ataque a Leópolis ocurrió a plena luz del día, según informó el alcalde Andrí Sadoví. Horas antes, un ataque ruso con drones en Bohodújiv, región de Járkov, causó la muerte de tres niños pequeños y un adulto. La casa atacada por el dron quedó completamente destruida y también resultaron heridas dos personas, incluyendo una mujer embarazada.

Las defensas aéreas ucranianas destruyeron este miércoles dos misiles hipersónicos Kinzhal lanzados por Rusia a plena luz del día contra la ciudad de Leópolis, en el extremo occidental del país y cerca de la frontera con Polonia, según informó el alcalde de la ciudad, Andrí Sadoví.

Este ataque se produce horas después de que tres niños y un adulto murieran esta madrugada en un ataque de Rusia con drones que alcanzó una zona residencial de la localidad de Bohodújiv, en la región de Járkov, al noreste de Ucrania.

Dos de los niños tenían solo un año de edad. La tercera víctima menor es una niña de dos años, mientras que el hombre fallecido tenía 34. Sus cuerpos fueron recuperados de entre los escombros por los rescatistas poco después del ataque.

La casa alcanzada por el dron quedó "totalmente destrozada", según explica la nota de los servicios de emergencias. A consecuencia del ataque se produjo un incendio en la zona. Además de las víctimas mortales, otras dos personas, entre ellas una mujer embarazada de 35 años, resultaron heridas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.